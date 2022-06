Volvo mejora la autonomía de sus híbridos enchufables XC60 y XC90

Con el objetivo de convertirse en líderes del segmento de vehículos híbridos enchufables, en línea con la estrategia global de comercializar productos 100% eléctricos a 2030, Volvo Cars Chile presentó la nueva motorización de sus principales SUV, el XC60 y XC90 Recharge, los principales líderes en venta de la marca. Esta mejora considera el aumento de la autonomía eléctrica, además de reducir las emisiones de C02, disminuyendo el consumo de combustible y optimizando las prestaciones de ambos modelos.

“Esta actualización representa un cambio significativo en la oferta de productos con motor electrificado que tenemos en nuestro país. La mayor capacidad de la batería permitirá que los clientes conduzcan más tiempo en modo eléctrico puro, reduciendo hasta un 50% las emisiones de CO2″, aseguró Rodrigo Espinoza, gerente de Volvo Cars Chile, “Creemos que la conducción de estos modelos híbridos enchufables son la puerta de entrada a la electromovilidad y con esto nos acercamos cada vez más al objetivo de volvernos una marca completamente eléctrica para el 2030″, concluyó.

El cambio llegó en la autonomía y la potencia de los modelos. Solo con el motor eléctrico, el XC60 y el XC90 ganaron más de 65% de potencia, superando los 145 hp y los 309 Nm.

La capacidad de la batería aumentó en un 62% y ahora tiene 18.8 kWh. Esto se refleja directamente en la autonomía de los modelos, que ahora tienen 81 kilómetros en el XC60 (+80%) y 78 kilómetros en el XC90 (+75%).

Juntos los motores ganan un 14% más de potencia pasando de 402 hp a 462 hp y 709 Nm. Con más personas manejando en el modo 100% eléctrico, Volvo Cars estima una reducción del 50% en las emisiones de CO2 en la atmósfera.

Todo esto es posible gracias a las nuevas tecnologías de construcción de baterías, que ahora cuentan con tres capas de celdas, dando como resultado una mayor capacidad de almacenamiento, pero ocupando el mismo espacio físico.

“Cambiar al 100% eléctrico es un desafío y sabemos que conducir un modelo híbrido puede ser un trampolín para convertirse en completamente eléctrico. Así que, a partir de ahora, tenemos una nueva opción, haciendo posible que las personas usen el modo eléctrico la mayor parte del tiempo. Los nuevos modelos cuentan con un potente y económico motor de gasolina y un motor eléctrico excepcional, aportando más practicidad y facilidad”, comenta Luis Rezende, head de Volvo Cars Latam Hub. “Con esto, nuestros modelos híbridos ya tienen toda la autonomía requerida en el día a día de la mayoría de las personas”.

Transformación de la tecnología en practicidad

La nueva versión del Volvo XC60 viene con la tecnología One Pedal Drive y proporciona una experiencia de conducción más fluida e intuitiva. Con esta nueva tecnología el conductor utiliza solo el pedal del acelerador para acelerar y frenar el automóvil. Simplemente presione para acelerar y despegue el pie para frenar.

Volvo T8 PHEV

Volvo XC60: símbolo de Volvo Cars en todo el mundo

Uno de los SUV más emblemáticos del mundo, el XC60 lleva toda la herencia de la marca sueca en lujo, sofisticación, potencia y seguridad. No por nada es que es el modelo más vendido de la marca, referente en diseño y tecnología.

Los inconfundibles focos estilo el martillo de Thor son una referencia en diseño y marcan la audacia de la marca en la innovación. En el interior, la sofisticación escandinava está presente en cada detalle. El panel de instrumentos es práctico, moderno e incluso permite una personalización única, incluida la proyección del mapa de ruta.

En el interior, encontramos el innovador sistema de infoentretenimiento Google Automotive Services, con Internet integrado, aplicaciones y servicios de Google. Con el Asistente de Google, los conductores pueden usar su voz para pasar comandos mientras mantienen el enfoque en la carretera. El sistema puede controlar la temperatura, establecer un destino, reproducir música y podcasts, enviar mensajes e incluso controlar elementos en un hogar conectado con los dispositivos de la compañía.

La versión Inscription equipa la moderna Cámara 360º, que facilita las maniobras en cualquier entorno, cuenta además con el práctico Head-Up Display, que proyecta la velocidad y otra información sobre el parabrisas del vehículo.

El XC60 trae cargador de inducción para smartphones y tecnologías Ready to Drive, que emite una alerta si el tráfico por delante camina y el conductor aún no se ha salido con el vehículo. Y Emergency Stop Assist, que detendrá el vehículo si el conductor no reacciona a ninguna de las alertas emitidas por el sistema.

Volvo XC90: icono de la elegancia escandinava

Con un diseño llamativo y un interior sofisticado, el SUV es un jugador de ventas récord y líder en su segmento en varios países de Latinoamérica. Junto con una capacidad de conducción y comodidad inigualables, aporta refinamiento y sofisticación, manteniendo un amplio espacio para siete ocupantes.

La versión Inscription está equipada con uno de los paquetes más completos de tecnología, seguridad y comodidad y aporta elementos de comodidad y practicidad como el Head Up Display, que muestra la información del panel de una forma más práctica y cómoda, además del Park Assist con cámara de 360°, sistema de Suspensión de Aire, que adapta el coche según las opciones que se realizan en los cinco modos de conducción.

En el interior, el XC90 derrocha lujo y sofisticación con opciones de acabado de fibra de carbono o madera, dependiendo de la versión, panel de instrumentos de 12.3″ integrado con el panel central LCD de pantalla táctil de 9″ y el sistema de entretenimiento.

El sistema de audio para la versión Inscription es de la firma Harman Kardon. El XC90 tiene la integración con Apple Carplay y Android Auto, lo que facilita la conexión de dispositivos móviles para la navegación o incluso para escuchar canciones favoritas.

Para una comodidad inigualable dentro del vehículo, el aire acondicionado digital tiene cuatro zonas, además del aire acondicionado de la guantera, ideal para mantener los alimentos refrigerados durante los viajes largos.

Seguridad combinada con tecnología

Reconocidos mundialmente por su seguridad, los SUV Volvo vienen con la moderna tecnología City Safety. Más que un sistema de protección, ofrece la asistencia a la conducción más avanzada y reconoce a peatones, ciclistas y animales de gran tamaño y puede frenar e incluso conseguir el volante para evitar o minimizar una colisión.

Es en conjunto con el Pilot Assist y el control de crucero adaptativo (ACC), que cuenta con sensor y cámaras que monitorean las silanización de las pistas y un sistema que ordena la aceleración, el frenado y también ayuda en el desplazamiento del vehículo, por ejemplo, eludiendo las curvas abiertas en las autopistas, además de controlar la distancia del automóvil que está delante.

Otra ventaja práctica es la alerta de tráfico cruzado (CTA) con frenado automático, que evita colisiones en las salidas de las plazas de aparcamiento. También cuenta con un sistema de alerta de cambio de pistas (LKA) y un sistema de alerta de punto ciego (BLIS).

El paquete de iluminación es compatible con faros autodirigidos FULL LED (ABL) con función anti deslumbramiento (AHB) y faros antiniebla LED.

Pensando también en la seguridad, tanto el XC60 como el XC90 cuentan con la Care Key, que permite ajustar el límite de velocidad a través de una programación con la tecla principal y la Care Key. Por lo tanto, cuando se usa en el automóvil, la velocidad máxima establecida se demarca y el vehículo funciona según lo programado.

Practicidad y conveniencia

La practicidad está en todas partes y el XC60 y el XC90 vienen con un asiento para niños integrado en el asiento trasero, el asiento delantero con calefacción en algunas versiones, memoria y ajustes lumbares y de extensión, proporcionando un ajuste mucho más preciso y cómodo.

Además, los SUV están equipados con el avanzado sistema de purificación de aire, el Advanced Air Cleaner, que filtra los contaminantes que llegan a la cabina. La filtración se realiza mediante ionizadores de aire y fuerzas electrostáticas, que eliminan y retienen hasta el 95% de las partículas.

Los modelos están disponibles en nuestro país desde los USD $78.900 para el XC60 Recharge y $99.900 USD para el XC90 Recharge. Vehículos que los clientes pueden reservar y comprar en el Volvo Home Store Chile.