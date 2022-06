Haval debuta en el mundo de la propulsión amigable con el medioambiente con el H6 Híbrido

Tras el exitoso lanzamiento de la tercera generación del H6 en 2021, Haval sigue ampliando su portafolio de SUVs en el país y ahora presentó el All New H6 HEV, modelo que llega para reforzar el posicionamiento de la marca en el mercado nacional y que destaca por ser su primer modelo híbrido.

Construido sobre la conocida plataforma modular Lemon y con una estructura altamente resistente, el All New Haval H6 Híbrido llega con un diseño futurista y un eficiente sistema de propulsión híbrido no echufable y autorecargable, compuesto por un motor 1.5 turbo que funciona en tándem con otro eléctrico según el requerimiento del conductor, y que va asociado a una transmisión automática DHT, que traspasa la potencia al eje delantero.

Con esta configuración, el Haval H6 Híbrido consigue una potencia combinada de 240 hp y unos impresionantes 530 Nm de torque entre las 5.500 y 6.000 rpm. A lo que suma un impresionante consumo homologado de hasta 31,2 km/l en ciudad y una considerable reducción en sus emisiones de CO2 (121 grs/km) según los datos del 3CV.

Este moderno tren motriz también le permite ofrecer un andar mucho más silencioso y suave, en comparación con el modelo equipado con motor a combustión.

La suspensión, en tanto, mantiene un esquema independiente tipo McPherson en el eje delantero e independiente multilink en el trasero, aunque con algunos ajustes para entregar un mayor confort de marcha.

Haval H6 Hybrid

Espacio familiar

En cuanto a dimensiones, el All New Haval H6 Híbrido es ligeramente más largo que su par con motor a combustión, ya que alcanza los 4.683 mm de largo, pero tanto su ancho como alto se mantienen inalterados, con 1.886 mm y 1.730 mm, respectivamente.

Estéticamente los cambios también son sutiles y entre ellos destacan la nueva parrilla frontal de diseño vanguardista, su completo equipamiento de luces led -que incluyen faros principales, diurnas y neblineros-, sus rediseñadas llantas de aleación bitono aro 18, las barras de techo y el alerón trasero que incorpora una tercera luz de freno led.

El habitáculo, en tanto, saca el máximo partido de los 2.738 mm de distancia entre ejes para ofrecer un amplio y cómodo espacio interior para sus cinco ocupantes, además de un maletero con una capacidad de carga de 407 litros.

La lujosa atmósfera interior se ve complementada por un abundante equipamiento que incluye sunroof panorámico con apertura y cortina, climatizador bizona, salidas de aire para asientos traseros, control multifunción con apertura remota, sistemas keyless y Start/Stop; panel de instrumentos digital de 10,25″, sistema de audio con ocho parlantes y pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto; cuatro puertos USB (dos en la consola central y dos en los asientos traseros), freno de mano eléctrico, selector de modo de conducción (Normal, Eco, Sport y Nieve), volante ajustable en altura y profundidad, forrado en ecocuero con comandos y selector de rigidez; asientos delanteros calefaccionados con regulación eléctrica, toma corriente delantero de 12V, luz de techo LED, cubre equipaje desmontable y portalón eléctrico con función de memoria, entre otros.

La seguridad es otro de los puntos fuertes del All New Haval H6 Híbrido, ya que incorpora seis airbags, frenos de discos en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo (ABS) y distribución electrónica de frenado (EBD), control electrónico de estabilidad (ESP) y de tracción (TCS), asistencia hidráulica al frenado (HBA), sistema electrónico anti vuelco (RMI), asistencia de frenado de colisión secundaria (SCM), control de descenso (HDC), sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), sensores de estacionamiento delanteros en costados, sensor y cámara de retroceso, asistente de partida en pendiente (HHC), control de descenso (HDC) y anclajes Isofix, entre otros.

Haval H6 Hybrid

A todo esto suma diversas asistencias avanzadas que le otorgan un nivel de conducción autónomo de nivel 2 como control crucero adaptativo inteligente (AAC), asistente de límite de velocidad crucero inteligente (IACC), asistentes de cambio (LDW), mantención (LKA) y centrado en carril (LCK); aviso de colisión frontal (FCW), frenado automático en retroceso, frenado automático de emergencia (AEB), de emergencia peatones (AEB-P) y de emergencia bicicletas (AEB-B); además de reconocimiento de señales de tránsito (TSR).

“El All New Haval H6 Híbrido es el primer paso -de muchos- en relación a las nuevas energías por parte de la marca, el que además muestra los avances de Haval en materia de tecnologías amigables con el medioambiente. Su avanzado tren motriz compuesto por un motor 1.5 turbo y otro eléctrico, le permite alcanzar un espectacular consumo en ciudad de 31,2 km/l, además de ofrecer un andar muy cómodo y silencioso. Atributos a los que suma un completísimo equipamiento en materia de seguridad y confort, por lo que estamos seguros será un gran éxito”, señaló Felipe Medina, gerente de Haval Chile.

Haval H6 Hybrid

El All New Haval H6 Híbrido marca un hito en la historia de la marca, ya que se trata del primer modelo de su portafolio que incorpora este tipo de tecnologías y que además muestra los avances de Haval en lo que se refiere a electrificación.

El vanguardista SUV llegó a Chile en versión única e iniciará su comercialización en el país a través de una preventa digital limitada a 15 unidades, con un valor de $29.990.000 (con financiamiento). Los colores disponibles, en tanto, son blanco titanio, rojo granate, azul zafiro y gris metalizado, mientras que su garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que primero suceda.