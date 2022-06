Kia mantiene su alianza con la FIFA y ya se alista para Qatar 2022

Las alianzas deportivas son parte vital de la estrategia de Kia. Es que el movimiento inspira y fluye en el ADN de la marca, es por eso que nuevamente la marca participará en el Mundial de Fútbol de la FIFA como auspiciador y proveedor de transporte oficial en Qatar 2022.

Kia quiere llevar la emoción del mejor juego del mundo a los fanáticos del fútbol a nivel global, por lo que sigue profundamente comprometida con el apoyo y la promoción al desarrollo del deporte rey.

La marca comenzó su alianza con la FIFA en 1999, con un acuerdo para patrocinar 13 competiciones de la FIFA, incluida la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002. Este acuerdo luego se amplió a la Alemania 2006, donde Kia comenzó por primera vez sus actividades de patrocinio de fútbol, seguido de un segundo mandato como uno de los seis socios de la FIFA de 2007 a 2014.

En 2010 Kia firmó un acuerdo a largo plazo acuerdo para continuar la asociación hasta 2022. Este paquete de patrocinio incluye derechos integrales para todas las competiciones de la FIFA, incluida la Copa Mundial Femenina de la FIFA, los torneos de la Copa Mundial Sub-20 y Sub-17 de la FIFA para jugadores femeninos y masculinos, la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA, FIFA eWorld Cup, FIFA Futsal World Cup, FIFA Confederations Cup, así como dos ediciones más del Mundial de Fútbol de la FIFA.

Por otro lado, Sebastián Miranda, Subgerente de Marketing de Kia, nos comenta: “sabemos que este mundial para muchos no se siente cercano por el hecho de no haber clasificado, pero esperamos que eso no interfiera en la motivación de ver y participar de la fiesta Mundial de Qatar 2022. Próximamente los estaremos sorprendiendo con grandes novedades que tenemos como auspiciadores”, finaliza.

Inspirando el movimiento

El transporte terrestre eficiente es crítico para el desarrollo de una competencia internacional de la talla del Mundial de Fútbol de la FIFA, es por eso que Kia pondrá a disposición de la organización una flota de modernos y confiables modelos que ofrecen seguridad y confort a los seleccionados, oficiales de la FIFA, miembros de comité organizador, árbitros y representantes de los medios

El Mundial de Fútbol de Qatar 2022 no será la excepción, y pronto podremos ver algunos de los más nuevos modelos de Kia que movilizarán a los protagonistas de este importante evento para el deporte mundial.