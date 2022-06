Un nuevo perfil para una nueva era: así es el Peugeot 408

El nuevo Peugeot 408 es diferente y llega de forma inesperada. Es el primero de su tipo. Con el nuevo 408, Peugeot demuestra la creatividad de su equipo ofreciendo un perfil fastback en la parte superior. En esta nueva era Peugeot ofrece una postura felina y un encanto único, excelencia en ingeniería centrada en la eficiencia y la electrificación inteligente, así como las emociones proporcionadas por las tecnologías de vanguardia dedicadas al placer de conducir y el uso instintivo.

Peugeot 408

ATRACTIVO. El Peugeot 408 destaca ante todo por su dinámico perfil fastback y su estilo inconfundible, pero también por la medida en que rompe moldes. Su postura felina es típica de los modelos de la marca. Sus líneas son afiladas, la parrilla es del mismo color que la carrocería para integrarse perfectamente con la parte delantera, presumiendo con orgullo el nuevo emblema de Peugeot. El recorte invertido del parachoques trasero llega de imprevisto, al tiempo que le da al perfil un aspecto fuerte. El nuevo Peugeot 408 se asienta sólidamente sobre ruedas de 720 mm de diámetro y las icónicas llantas de 20 pulgadas presentan un diseño geométrico disruptivo. En la parte delantera, la firma luminosa en forma de colmillo integra perfectamente el 408 en la familia Peugeot, al igual que las luces LED de tres garras en la parte trasera.

Con una longitud de 4,69 m, basada en una larga distancia entre ejes de 2,79 m, el nuevo Peugeot 408 tiene una segunda fila notablemente espaciosa, con 188 mm de espacio para las piernas. El maletero también es de tamaño generoso, con un volumen de 536 litros, que se puede aumentar a 1. 611 litros una vez plegados los asientos traseros. El nuevo Peugeot 408 mide 1,48 m de altura con una silueta delgada y elegante. Esto mejora la eficiencia aerodinámica.

Peugeot 408

EMOCIÓN. Tanto para su conductor como pata sus pasajeros, el PEUGEOT 408 ofrece la última generación del PEUGEOT i-Cockpit®, reconocible al instante por su volante compacto dedicado al placer de conducción y la agilidad controlada.

En la cabina, el énfasis está en la calidad y la conectividad, con las últimas tecnologías para hacer que la experiencia de conducción y viaje sea más intuitiva y gratificante.

Peugeot 408

EXCELENCIA. Alimentados por 6 cámaras y 9 radares, los sistemas de asistencia al conductor proporcionan tranquilidad y seguridad. Entre ellos se incluyen:

Control de crucero adaptativo con función Stop and Go.

Visión nocturna, que advierte a los animales, peatones o ciclistas por delante antes de que aparezcan en la luz de carretera.

Monitoreo de punto ciego de largo alcance (75 metros).

Alerta de tráfico trasero, que advierte de un peligro potencial al dar marcha atrás.

La gama de motores que impulsan al Peugeot 408 incluye dos versiones híbridas recargables con 180 y 225 CV, y una versión de gasolina de 130 CV. Los tres están emparejados con una caja de cambios automática EAT8 de 8 velocidades. Una versión totalmente eléctrica seguirá unos meses más tarde.

La eficiencia fue una preocupación clave para los diseñadores del Peugeot 408, ya que la combinación de esfuerzos en términos de aerodinámica, reducción de peso (de 1396 kg) y motores de bajas emisiones significa que el vehículo ahora puede presumir de consumos de energía promedio notablemente bajos (bajo homologación), tanto para los híbridos como para la versión de gasolina de 130 CV.

El nuevo Peugeot 408 llegará al mercado a principios de 2023. Un automóvil con una ambición global se producirá primero en Mulhouse, Francia, para el mercado europeo y luego, poco después, en la fábrica de Chengdu en China para el mercado local.

“En Peugeot, creemos que la vida es mejor con encanto. Con su aspecto único, su innovadora silueta fastback y su elegancia desenfrenada, el nuevo 408 es la expresión perfecta de la filosofía y la inventiva de la marca Peugeot”, dice Linda Jackson, CEO de la marca PEUGEOT. “Inesperado desde todos los ángulos, el nuevo Peugeot 408 ha sido diseñado para los amantes de los coches y de la vida, que quieren liberarse de lo tradicional mientras buscan un placer responsable. Encarna los exigentes estándares tecnológicos de Peugeot, la eficiencia controlada y una experiencia digital de muy alto nivel, así como las intensas emociones del placer de conducción instintiva”.

Peugeot 408

Peugeot 408

La búsqueda del placer responsable y moderno: los clientes

Con el nuevo 408, la marca Peugeot completa su oferta en el segmento C altamente estratégico. PEUGEOT ha tomado una posición de liderazgo en este segmento en los últimos años, con el éxito de los SUV 3008 y 5008, y de tres generaciones de sedanes 308 y 308 SW familiares, la última de las cuales acaba de ser lanzada. El Peugeot 408 completa la oferta de la marca y se posiciona en el extremo superior del segmento C.

El nuevo Peugeot 408 se hace eco de los valores y preocupaciones de una población a la vanguardia de la modernidad: dinámica e hiperconectada, estas personas quieren contribuir a la transición energética, sin tener que sacrificar momentos de placer. Buscan novedad y aprecian la creatividad y audacia de nuevas combinaciones que rompen con las categorías establecidas.

La mayoría de los clientes del nuevo Peugeot 408 serán parejas, la mayoría activas, con o sin hijos, que utilizarán su coche para fines personales y profesionales. Una plétora de necesidades y deseos, a veces complementarios, los guían en su elección. Algunos pueden moverse hacia el mercado superior dentro del segmento C y comprar un automóvil más grande y espacioso. Otros buscan una silueta más original e innovadora que un SUV compacto, que consideran demasiado común o familiar. Finalmente, los que simplemente aprecian la estatura de un automóvil grande. Todos ellos buscan una experiencia automovilística muy contemporánea, ya sea para el uso diario o para viajes largos, cómodos y tranquilos con otros.

Peugeot 408

ATRACTIVO único de un fastback dinámico e innovador: el diseño

Combinado con la postura felina de todos los PEUGEOT, el lenguaje formal del nuevo 408 está perfectamente en consonancia con su innovador concepto de un fastback del segmento C de gama alta. Se caracteriza por un tratamiento particularmente afilado de las superficies, que es especialmente notable en la parte trasera: al final del techo y en la base de las alas, las facetas afiladas están diseñadas para jugar con la luz.

El 408 presenta una arquitectura exterior específica. Basado en la versión emp2 (Plataforma Modular Eficiente) multienergía, tiene una larga distancia entre ejes de 2.787 m, proporcionando un generoso espacio en el asiento trasero. Su longitud total es de 4,69 m y su anchura es de 1.859 m con los espejos plegados.

Las vías son anchas, con 1.599 m en la parte delantera y 1.604 m en la parte trasera, por lo que se asienta sólidamente en la carretera, con ruedas de gran diámetro (720 mm) y tamaños de llanta de hasta 20 pulgadas. Aunque elevado, el Peugeot 408 tiene un perfil delgado y deportivo, gracias a una altura de solo 1,48 m.

En la parte delantera, hay un largo capó entre alas elevadas, que es característico de los últimos modelos de Peugeot. Esta elección de estilo refuerza el aspecto en la parte delantera al tiempo que agiliza el perfil, ya que el recorte del ala / capó es invisible. Este principio de construcción también simplifica la línea exterior del capó para permitir que las partes del cuerpo se ajusten perfectamente.

La tecnología Matrix LED utilizada para la iluminación ha permitido diseñar faros ultradelgados, al tiempo que garantiza un nivel de rendimiento muy alto. Estos faros son el aspecto del nuevo 408: un aspecto decididamente Peugeot. La firma luminosa se extiende hacia abajo con dos tiras de LEDs en forma de colmillos que se sumergen en el parachoques.

Peugeot 408

La parrilla es un signo audaz de la identidad del 408. Se centra en el nuevo emblema de la marca que oculta el radar requerido para muchos de los sistemas de asistencia a la conducción. El tratamiento del color de la carrocería de esta parrilla lo “oculta” mezclándolo con el volumen total del parachoques, un signo de un cambio generacional y de la electrificación de la gama PEUGEOT. Grandes cucharadas negras caracterizan el tema gráfico de la parte delantera y acentúan visualmente su anchura y robustez. Rodean y protegen los colmillos ligeros uniendo las protecciones negras que rodean el cuerpo y mejoran la visibilidad de la firma de luz por contraste.

El perfil del nuevo Peugeot 408 se caracteriza por una inteligente división entre las partes negras y pintadas, diseñadas para refinar su silueta y añadir dinamismo. También enfatiza la generosidad del habitáculo, particularmente en el diseño de la ventana lateral, que destaca la vitalidad fastback después del punto más alto de accesibilidad de la puerta trasera.

Los protectores laterales de la carrocería y los pasos de rueda se extienden en un robusto parachoques trasero negro que, al cortar el color de la carrocería en ángulo, acentúa el efecto invertido de la popa para aumentar el empuje. También ayuda a absorber visualmente el voladizo trasero, que proporciona un gran maletero.

Las ruedas de 20 pulgadas de estilo disruptivo, con una forma geométrica establecida en un círculo, son llamativos cuando están estacionarios y crean un efecto visual dramático a bajas velocidades. Su diseño inusual está en consonancia con el enfoque conceptual original del nuevo 408.

La parte trasera del techo es un área particularmente sensible aerodinámicamente. El flujo de aire está optimizado y guiado por dos “orejas de gato” que crean un pasillo aerodinámico óptimo hacia el alerón de la tapa del maletero. Estas dos características, que son tan angulares como eficientes, son elementos distintivos del estilo del nuevo Peugeot 408.

Peugeot 408 (Chris Noltekuhlmann)

EMOCIONAL experiencia de conducción gracias a el PEUGEOT i-Cockpit® .

Dentro del habitáculo, el PEUGEOT i-Cockpit® es uno de los puntos fuertes de Peugeot. Durante una década, se ha mejorado y modernizado con cada nueva generación. Con el nuevo Peugeot 408, establece nuevos estándares en términos de ergonomía, calidad, practicidad y tecnología con un nuevo sistema de infoentretenimiento, el PEUGEOT i-Connect®.

El volante compacto es una característica del PEUGEOT i-Cockpit® que aumenta el placer de conducción diez veces al ofrecer una agilidad y precisión de movimiento únicas. El volante del nuevo 408 es ergonómico y calefactado (opcional), y alberga los mandos para el sistema multimedia (radio, teléfono) y ciertas ayudas a la conducción.

Situado a la altura de los ojos justo encima del volante, el nuevo teléfono digital incorpora una pantalla digital de 10 pulgadas. En el acabado GT, el teléfono está disponible en tecnología 3D. El cuadro de instrumentos digital se puede personalizar y personalizar completamente y tiene varios modos de visualización (TomTom Connected Navigation, Radio/Media, Driving Aids, Energy Flow, etc.) que se pueden cambiar directamente desde el panel de control.

La construcción del salpicadero del nuevo Peugeot 408 se basa en una arquitectura de “ventilaciones altas”, que coloca las salidas de aire en una posición alta, justo delante de las cabezas de los ocupantes para mejorar su confort térmico.

Esta arquitectura también permite acercar la pantalla táctil central de 10 pulgadas, que es ligeramente más baja que el clúster digital ubicado directamente frente al conductor, a la mano. El sistema cuenta con i-toggles totalmente configurables que se disponen debajo de la pantalla central como un libro abierto y proporcionan una estética y un nivel de tecnología únicos en el segmento. Cada i-toggle es un acceso directo sensible al tacto a la configuración climática, un contacto telefónico, una estación de radio o aplicaciones ... establecido en la preferencia del usuario.

Uno de los objetivos del equipo de diseño de interiores de Peugeot en el diseño del habitáculo del nuevo 408 era equilibrar el espacio entre los dos ocupantes de la primera fila. El PEUGEOT i-Cockpit® es fiel al principio de una pantalla central “orientada al conductor”, que optimiza la ergonomía de conducción sin excluir al pasajero de leerla y utilizarla.

Peugeot 408 (Chris Noltekuhlmann)

La consola central está deliberadamente abierta hacia el pasajero. Todos los controles dinámicos del automóvil se agrupan en un arco en el lado del conductor. El conductor puede elegir entre los diversos modos que ofrece la caja de cambios automática EAT8 de 8 velocidades con un solo toque:

La marcha atrás (R) permite activar la marcha atrás.

Neutral (N) permite que el vehículo se ponga en punto muerto.

Drive (D) inicia la selección automática de las 8 marchas según la velocidad, el estilo de conducción, el perfil de la carretera y la carga del vehículo.

Dos botones remotos completan las funciones:

Estacionamiento (P), pone la caja de cambios en el estacionamiento.

Para los motores híbridos, el botón de freno (B) activa el frenado regenerativo. Para la versión de gasolina, se sustituye por un botón Manual (M), que permite seleccionar manualmente la marcha utilizando las levas situadas detrás del volante.

Además, hay un selector de modo de conducción, que permite al conductor seleccionar diferentes modos (Eléctrico, Eco, Híbrido, Normal y Deportivo) dependiendo del motor.

Peugeot 408

Connected EXCELLENCE: el sistema PEUGEOT i-Connect Advanced

El nuevo Peugeot 408 ofrece una experiencia conectada de muy alto nivel. Su nuevo sistema de infoentretenimiento es ergonómico y perfecto con el uso diario, ofreciendo a cada conductor lo mejor del mundo de los teléfonos inteligentes y lo mejor del mundo del automóvil, de acuerdo con sus habilidades y deseos. Cada conductor puede definir y mantener su propia pantalla, atmósfera y preferencias de configuración. Se pueden almacenar hasta ocho perfiles diferentes en el sistema.

La función de duplicación que conecta el teléfono inteligente al sistema de infoentretenimiento del automóvil ahora es inalámbrica, y es posible conectar dos teléfonos a través de Bluetooth al mismo tiempo. Cuatro tomas USB-C completan la configuración conectada del Peugeot 408.

La pantalla central de alta definición de 10 pulgadas es total y fácilmente personalizable, con múltiples ventanas y widgets o accesos directos que son muy fáciles de usar y responden como una tableta. Es fácil deslizar a través de los diferentes menús de izquierda a derecha o arriba y abajo para recibir notificaciones, o con un toque de tres dedos para abrir la pared de la aplicación.

Al igual que en un teléfono inteligente, es fácil volver a la página principal en cualquier momento presionando el botón “Inicio” sensible al tacto.

En la parte superior de la pantalla, un banner permanente muestra información sobre la temperatura exterior, el aire acondicionado, la posición en las páginas de widgets, los datos de conectividad, notificaciones y el tiempo.

El PEUGEOT i-Connect Advanced ofrece la mejor experiencia de infoentretenimiento. Está equipado con un potente y eficiente sistema de navegación conectado TomTom. El mapa se muestra en toda la pantalla de 10 pulgadas para que sea fácil de leer. El sistema se actualiza “por aire”, es decir, directamente transmitiendo los datos a través de la red de telecomunicaciones.

El comando de reconocimiento de voz en lenguaje natural “OK PEUGEOT” mejora la seguridad y es fácil de usar. Proporciona acceso a todas las solicitudes relacionadas con las funciones de infoentretenimiento.

Para ayudar a los usuarios y responder a sus preguntas, el sistema incluye documentación y tutoriales a bordo.

Peugeot 408

EXCELENCIA y Eficiencia como un deber: carrocería y motores

La eficiencia ha estado en el centro de los esfuerzos de los equipos Peugeot durante todo el diseño y desarrollo del nuevo 408 con el fin de reducir su consumo y limitar sus emisiones de CO₂.

Se ha prestado especial atención a la aerodinámica del nuevo Peugeot 408 para mejorar el equilibrio energético. Parachoques, solapa del maletero, difusor, pilares de la carrocería, espejos, pantallas inferiores..., todas las partes de la carrocería se han optimizado gracias a la estrecha colaboración entre los estilistas e ingenieros aerodinámicos de PEUGEOT, una colaboración que se hace eco de la disciplina de trabajo establecida por los equipos de diseño e ingeniería de PEUGEOT al crear el 9X8 Hypercar. En la misma línea, el diseño de las ruedas permite una mejor eficiencia aerodinámica y contribuye significativamente al rendimiento general del automóvil.

La rigidez de la carrocería se optimiza mediante la unión de los elementos estructurales para mejorar el confort de vibración. El placer de conducir forma parte del ADN del nuevo Peugeot 408, con una sujeción ejemplar a la carretera, un confort de marcha de alta gama, un excelente placer de conducción y un manejo perfecto en ciudad, posible gracias a un radio de giro entre bordillos de 11,18 m.

Los neumáticos del nuevo Peugeot 408 van de las 17 a las 20 pulgadas. Los neumáticos son de la Clase A, con el fin de mejorar la eficiencia mediante la reducción de la resistencia a la rodadura, sin sacrificar los requisitos de la marca en términos de retención en carretera de referencia.

Dos motores híbridos enchufables están disponibles en el nuevo Peugeot 408:

PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8: tracción a las 2 ruedas / combinación de un motor PureTech de 180 CV (132 kW) y un motor eléctrico de 81 kW junto con la caja de cambios automática e-EAT8 de 8 velocidades / actualmente en proceso de homologación.

PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8: tracción a las 2 ruedas / combinación de un motor PureTech de 150 CV (110 kW) y un motor eléctrico de 81 kW junto con la caja de cambios automática e-EAT8 de 8 velocidades / actualmente en proceso de homologación.

La batería de iones de litio en ambas versiones híbridas enchufables tiene una capacidad de 12,4 kWh y una potencia de 102 kW. Hay dos tipos de cargadores a bordo disponibles: un cargador monofásico de 3,7 kW de serie y un cargador monofásico opcional de 7,4 kW.

Los tiempos de carga estimados son los siguientes:

Desde una wall box de 7,4 kW (32 A) y con el cargador monofásico de a bordo de 7,4 kW, completamente cargado en 1 hora y 55 minutos.

Desde una toma reforzada (16 A) y con el cargador monofásico de a bordo de 3,7 kW, completamente cargado en 3 horas y 50 minutos.

Desde un zócalo estándar (8A) y con el cargador monofásico de a bordo (3,7 kW), la carga completa tarda aproximadamente 7,5 horas.

También está disponible un motor de combustión interna: el motor de gasolina de 3 cilindros PureTech de 1.2 litros y 130 CV, que cumple con la última normativa de emisiones de 6,4 euros, se combina con la caja de cambios automática EAT8 de 8 velocidades y un sistema Start & Stop. Esta versión se encuentra actualmente en proceso de homologación.

Cabe destacar que todos los motores del nuevo Peugeot 408 están equipados con la caja de cambios automática de 8 velocidades, garantía de tranquilidad y eficiencia.

No hay una versión diésel disponible y se lanzará un modelo 100% eléctrico en el futuro.

EXCELENCIA Tecnológica: ayudas a la conducción

A bordo del nuevo Peugeot 408, una amplia gama de sistemas de asistencia a la conducción de última generación, alimentados por la información recopilada por 6 cámaras y 9 radares, hacen que la conducción, las maniobras y los viajes sean más seguros y fluidos. Algunos de estos sistemas se derivan directamente de los segmentos superiores:

Control de crucero adaptativo con función Stop and Go y punto de ajuste de distancia ajustable entre vehículos.

Frenado automático de emergencia con aviso de colisión: detecta peatones y ciclistas, de día y de noche, de 7 km/h a 140 km/h dependiendo de la versión.

Advertencia activa de salida de carril con corrección de carril.

Alerta de atención al conductor, que detecta el estado de alerta durante largos períodos de conducción y a velocidades superiores a 65 km/h, mediante el análisis de los micromovimientos del volante.

Reconocimiento y visualización de señales de tráfico ampliadas en el clúster digital: señales de alto, señales de un solo sentido, señales de no adelantamiento, señales de fin de no adelantamiento, además de las señales habituales relacionadas con la velocidad.

Sistema de visión nocturna, que detecta criaturas vivientes (peatones / animales) frente al vehículo por la noche o con poca visibilidad. El alcance del sistema garantiza la detección, más allá del alcance de la luz de carretera, con una pantalla central de visión infrarroja en el clúster digital ubicado directamente en el campo de visión del conductor.

Monitorización de punto ciego de largo alcance (75 metros).

Alerta de tráfico trasero: al dar marcha atrás, alerta al conductor de un peligro cercano.

Cámara de marcha atrás de alta definición de 180° con boquilla de limpieza integrada.

Asistencia de estacionamiento 360° con 4 cámaras de alta definición (frontal, trasera y lateral).

Ajuste del ángulo del espejo de la puerta al activar la marcha atrás.

Faros matrix LED para el máximo aprovechamiento de la potencia de las luces de carretera sin deslumbrar a los vehículos que preceden o se acercan.

Luces altas automáticas.

El paquete Drive Assist 2.0 es un paso más hacia la conducción semiautónoma, que estará disponible más adelante. Este paquete consiste en Control de Crucero Adaptativo con Stop and Go y Lane Keep Assist.

Añade dos nuevas funciones, que están disponibles en autovías:

Cambio de carril semiautomático, que permite al conductor adelantar al vehículo que tiene delante y luego dar marcha atrás, de 70 km/h a 180 km/h.

Recomendación anticipada de velocidad, que sugiere que el conductor adapte su velocidad (aceleración o desaceleración) de acuerdo con las señales de límite de velocidad.

Otros equipos están disponibles para facilitar el uso diario del nuevo Peugeot 408:

Acceso manos libres de proximidad y arranque,

Acceso de brazo con tapa con tapa de maletero motorizado,

Parabrisas calefactable totalmente defrotable y volante calefactable,

Alarma perimetral, volumétrica y de interbloqueo,

Freno de estacionamiento eléctrico en todas las versiones,

Techo solar equipado con un velum.

Por último, el nuevo Peugeot 408 está equipado con el sistema de asistencia e-call, con llamada electrónica + llamada de emergencia con información sobre el número de pasajeros y la ubicación, incluida la dirección del vehículo en la carretera.

Diseñado como un fastback del segmento C de gama alta, el nuevo Peugeot 408 ofrece una amplia gama de equipamiento diseñado para ayudarle a disfrutar plenamente del placer de viajar y la movilidad.