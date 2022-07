Tiane Endler es el nuevo rostro de Kia

El movimiento está en el ADN de Kia y debido a eso la vinculación con el deporte sigue siendo uno de sus pilares para comunicar su transformación y revolución. Es por lo anterior que, Kia quiere seguir marcando pauta e incentivando a miles de personas a seguir en movimiento, y quien mejor para hacerlo que la premiada futbolista nacional Christiane Endler.

“Estoy muy contenta de formar parte del team Kia. Una de las razones por la que decidí unirme se debe a que es una marca que tiene la camiseta puesta con el deporte. De seguro lo que hoy se inicia será una relación a largo plazo, cercana, donde podamos intercambiar experiencias también. Ya me siento respaldada por Kia. Unidos seremos mucho mejores” detalla Christiane.

Christiane Endler es definitivamente la mejor arquera de la actualidad, el 2021 fue elegida como la mejor del mundo en la gala The Best de la FIFA luego de haber quedado segunda en las dos ediciones anteriores. Fue galardonada como la mejor arquera del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol y se convirtió en la primera futbolista chilena en ganar la Copa Libertadores y la Champions League, este último premio sólo cuatro mujeres en el mundo lo habían logrado.

“La arquera del Olympique de Lyon y reciente campeona de la UEFA es el ejemplo vivo del movimiento que inspira todas las acciones de Kia. Estamos muy felices de poder trabajar con Tiane y que a través de ella la gente pueda conocer un poco más de nuestra filosofía y modelos”, señaló Sebastián Miranda, Subgerente de Marketing de Kia Chile.

Christiane declara que para ella el movimiento es estar en permanente búsqueda de nuevos conocimientos, de nuevas formas de aprender. “Para mí el movimiento es salud y vida, y no imagino mi vida sin movimiento. A lo largo de mi carrera me he inspirado en distintas personas y modelos y hoy me inspira sobre todo el poder de todas las mujeres que quieren cambiar las cosas que antes eran sólo de hombres, aquellas que quieren abrir nuevos caminos y hacer las cosas distintas. Me encanta poder inspirar a las nuevas generaciones de mujeres, sobre todo a las más niñas, a soñar con lograr grandes metas en todos los ámbitos”.

Ampliando horizontes junto al nuevo Kia Sportage

Como nuevo rostro de Kia la capitana de la selección nacional de Fútbol Femenino conducirá un All-new Sportage, modelo que arribó completamente renovado a nuestro país a inicios de este año, y que destaca por incorporar el nuevo lenguaje de diseño de la marca, denominado Opposites United.

Esta quinta generación es más espaciosa, más capaz y potente, diseñada para ser más eficiente en el consumo de combustible y destacando por su tecnología, seguridad y su diseño tanto interior como su exterior aerodinámico. All-new Sportage ahora incorpora ‘DRIVE WISE’, que abarca las últimas tecnologías del Sistema Avanzado de Asistencia de conductor (ADAS), buscando mejorar la seguridad de ocupantes y peatones sin restar dinamismo y emoción a la conducción. Icónico, tecnológico y amplio, Kia Sportage cuenta con un extenso equipamiento de seguridad, y representa una revolución para la marca, una que se acompañará, desde ahora, con la presencia de la destacada galera nacional.

“El modelo es maravilloso, tiene la tecnología, el diseño y con él es difícil no potenciarse. Agradezco la confianza de la marca y que se hayan fijado en mi. En Chile necesitamos del apoyo de las marcas para poder dedicarnos profesionalmente al deporte” detalla Endler.

Al volante de una exitosa carrera

La carrera profesional de Endler inició en la selección femenina sub 17, aunque en la posición de delantera. Allí fue donde su preparador físico descubrió sus atributos como guardameta y le sugirió realizar el cambio de posición. Desde allí jugó en Unión la Calera, Everton y Colo Colo, obteniendo importantes reconocimientos y levantando la Copa Libertadores Femenina.

Además de los equipos locales, Christiane Endler ha tenido una prolífica carrera en el extranjero, con pasos por el South Florida Bulls, Chelsea LFC, Valencia CF, PSG Fémenines y Olympique de Lyon Femenino, donde milita en la actualidad, y equipo junto al que levantó la Copa de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA este año.

Entre los premios obtenidos por Tiane destacan además haber ganado 9 títulos como Copa Chile, Copa Libertadores, Copa Francia, Liga Francesa, entre otras. También ha ganado 9 galardones por su performance como portera a lo largo de su carrera. Todo esto coronado por la elección de la mejor arquera del mundo.