DS celebra seis años en Chile con lujo y electrificación

Tal como ocurrió con el DS Tiburón de 1955, la marca DS Automobiles fue creada oficialmente en junio de 2014 en París, la capital mundial del lujo y la moda, y meses más tarde, en el Salón de Ginebra de 2015, estrenó su primer modelo como marca independiente: el DS 5, que hacía debutar el nuevo emblema DS y su lema corporativo que la inspira hasta ahora: Spirit of Avant-garde (Espíritu de vanguardia).

Ambos elementos son un guiño a las raíces francesas de la marca, además de reflejar el posicionamiento de DS basado en su “saber hacer” como única firma de automóviles premium con sede en París: una metrópoli sinónimo de creatividad, refinamiento y alta costura.

A dos años de su fundación y con una gala realizada en el Teatro Municipal de Santiago, DS Automobiles aterrizó en Chile buscando ofrecer a sus clientes vehículos únicos en los que el diseño y la tecnología fueran los grandes protagonistas, y con el refinamiento interior, el cuidado por los detalles y una conducción confortable y llena de sensaciones como señas de identidad. En definitiva, una invitación a todos aquellos que comparten esta visión optimista y el espíritu de vanguardia de la marca.

Desde sus inicios como marca, el horizonte para DS Automobiles fue la electrificación. En este inicio prometió ofrecer al menos una versión electrificada en cada uno de sus modelos a partir de 2019, y a partir de 2025 todos los nuevos modelos de DS serán electrificados. La meta de DS Automobiles es ser una marca 100% eléctrica para 2030.

Para ello ha aprovechado la experiencia ganada en las pistas del Campeonato FIA Fórmula E, donde se ha consagrado bicampeón tanto de constructores como de pilotos con Jean-Eric Verge. Y hoy, modelos que se comercializan en Chile como el DS 3 Crossback E-Tense y el DS 7 Crossback E-TENSE cuentan con tecnologías de motores eléctricos, baterías y monitores de potencia, así como su sistema de gestión de software, basados en esta experiencia adquirida en la competición.

“DS Automobiles se caracteriza por ser una marca de vanguardia, que conjuga de manera perfecta el diseño con la tecnología. Si bien somos una marca joven, tenemos un legado e inspiración que comienza en 1955 con el lanzamiento del primer DS, que define nuestra filosofía y el espíritu innovador que nos caracteriza. Con esta inspiración, nuestros ingenieros y diseñadores despliegan el savoir-faire del lujo francés y lo ponen a disposición de nuestros clientes. Por otro lado, somos una referencia mundial de la electrificación con nuestra gama E-TENSE. A través de la experiencia que nos ha brindado la Fórmula E, hemos logrado incorporar tecnología de los motores deportivos a las calles sin perder el foco en el placer de conducir”, señaló Nicolás Eyzaguirre, gerente comercial de DS Automobiles Chile

Seis años de presencia en Chile

El lanzamiento de una nueva marca de automóviles obliga a tomar una serie de decisiones, y la más relevante en Chile fue seguir fielmente los lineamientos globales de DS de poner a los clientes en el centro de la operación, con una obsesiva preocupación por los detalles y un servicio de vanguardia y excelencia propio de una marca de lujo francesa.

Es así como a lo largo de este tiempo se han implementado servicios como Only You, que pretende cubrir las necesidades primordiales de sus clientes, y donde se incluyen atenciones personalizadas como DS At Your Service, DS Assistance, DS Valet y MyDS App.

Por supuesto que el DS Store ubicado en Avenida Las Condes cumple con todos los estándares globales de la marca, incluyendo una experiencia inmersiva a través de un Tour Virtual en 3D, la opción de configurar un auto a la medida y, por supuesto, una opción e-commerce ad-hoc a esta época de pandemia donde es posible realizar todos los procesos de compra o renovación en línea sin tener que visitar la tienda.

Los hitos de DS Automobiles en estos 6 años en Chile se resumen así:

Agosto de 2016: se inaugura en Avenida Las Condes (Santiago) el primer DS Store de Latinoamérica.

Crecimiento constante y foco puesto en la electrificación

Desde que DS Automobiles inició sus operaciones comerciales como marca independiente en Chile, se han vendido más de 1.200 automóviles y SUV, con un crecimiento constante en cada período medido, obviando el primer año de la pandemia, donde toda la industria se desplomó producto de las restricciones de movimiento.

Desde la llegada de los modelos electrificados a la gama, sumado a una efectiva comunicación de producto y a un sólido posicionamiento de marca, el crecimiento de DS Automobiles ha estado muy por encima de la media del segmento de autos de alta gama y ya tiene un 6% de participación de mercado.

Según cifras de ANAC, DS Automobiles entregó 275 unidades a clientes en 2020, lo que representó un crecimiento del 75,1% si se compara con las cifras de 2019, y este impulso se mantiene en 2022.

Al mes de junio la marca ya ha inscrito 290 unidades, lo que representa un alza interanual de 143,7%, muy por encima de cualquier otra marca del segmento.

No solo eso: el DS 3 Crossback lidera el segmento SUV B Premium con 197 unidades vendidas, siendo el cuarto modelo más más exitoso del mercado de autos de alta gama en este primer semestre. El DS 7 Crossback, en tanto, ocupa el quinto lugar en el segmento SUV C Premium con 97 unidades comercializadas.

Las ventas de DS Automobiles en estos 6 años (participación de mercado):

2016: 30 unidades (0,01%)

2017: 141 unidades (0,04%)

2018: 126 unidades (0,03%)

2019: 189 unidades (0,04%)

2020: 157 unidades (0,06%)

2021: 275 unidades (0,06%)

Junio 2022: 290 unidades (0,14%)

“El fuerte crecimiento de nuestra marca se explica por la confianza que los clientes han depositado en nuestra gama de productos, particularmente en el segmento de electrificados, que representa el 32% de nuestro mix de ventas en lo que va del año. Tenemos modelos con gran diseño y tecnología de vanguardia derivada del equipo DS Techeetah de la Fórmula E. Esperamos continuar por esta senda para lo que queda de 2022 y en los próximos años”, destaca Benjamín Zañartu, brand manager DS Automobiles Chile

Respecto al mercado de autos electrificados, 2022 ha sido el año del despegue para los modelos E-Tense en Chile, con el DS 3 Crossback E-Tense consolidándose como el auto 100% eléctrico líder del mercado.

El DS 3 Crossback E-Tense es el modelo de acceso al universo electrificado de DS Automobiles, con un diseño único, dimensiones compactas (4,12 metros) y una eficiente tecnología sin emisiones, que lo han convertido en el favorito del mercado.

Su grupo propulsor cuenta con un motor eléctrico de 100 kW (136 Hp) de potencia y con un par de 260 Nm. Este motor se alimenta de una batería de iones de litio de 50 kWh y de un sistema de recuperación de energía en deceleración y frenada desarrollado en la Formula E.

Así, es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 320 kilómetros en ciclo de medición WLTP con una sola carga, pudiendo cargarse al 100 % en 5 horas sobre una toma de corriente domiciliaria, y al 80 % en 30 minutos en una toma rápida de 100 kW.

Desde su lanzamiento oficial el 12 de abril pasado, la marca ha entregado a clientes finales 133 unidades, lo que representa el 30,8% del total de vehículos 100% eléctricos comercializados en el país este 2022.

Este éxito se extiende a la marca, ya que DS Automobiles se mantiene como la marca líder del segmento de vehículos 100% eléctricos. Esto se explica tanto por la política de alianzas que ha realizado la firma, como por la gran aceptación que el modelo ha tenido entre los clientes particulares.

El DS 7 Crossback E-Tense, en tanto, comienza a despegar en el mercado de los SUV híbridos enchufables y desde su lanzamiento a la fecha ha entregado 20 unidades.

Su sistema de gestión también fue desarrollado en la Fórmula E, ofreciendo en Chile en una potente versión E-Tense 300 4x4. Esta combina un bloque gasolinero 1.6 litros Turbo con 200 Hp con dos motores eléctricos, uno sobre cada eje, que aportan 110 y 112 caballos, respectivamente. El sistema en su totalidad eroga 300 Hp y 520 Nm de torque y tracción en las cuatro ruedas.

La batería de iones de litio de 13,2 kWh de capacidad permite ofrecer una autonomía sin emisiones de hasta 55 kilómetros, con tiempo de recarga en un wallbox domiciliario de dos horas.

En total, DS Automobiles ha entregado más de 150 modelos de su gama E-Tense, un camino consistente con la estrategia de electrificación de marca para los próximos años.

EL TERCER INTEGRANTE: EL NUEVO DS 4

Aprovechando el éxito obtenido por su gama de SUV, DS Automobiles regresará en Chile al segmento de los vehículos de pasajeros, cuando estrene el último trimestre de 2022 la nueva generación del DS 4.

El DS 4 encarna la nueva generación de modelos de DS Automobiles, tan refinado como tecnológico, y combinando un diseño exterior carismático con la pureza y fluidez del diseño interior marcado por múltiples confecciones “hechas a mano”.

El nuevo modelo rompe los modelos tradicionales del segmento con un diseño muy innovador, que permite ofrecer la elegancia, confort y refinamiento de los sedanes medianos, con el espíritu aventurero de los SUV de la marca, con prestaciones y lujo asociados a los Gran Turismo.

Puertas adentro está presente todo el esplendor del lujo francés como la pasión por los pequeños detalles y la tecnología más avanzada, incluyendo una nueva interfaz automóvil-conductor, que ofrece más eficiencia, conectividad, innovaciones y seguridad.

SOBRE DS AUTOMOBILES

La joven marca francesa DS Automobiles se lanzó en 2015. Su ambición es incorporar, en la industria automotriz, el saber hacer francés de lujo. Impulsado por su destacada herencia y espíritu vanguardista, DS perpetúa los valores de innovación y distinción heredados del primer DS, lanzado en 1955, y abre un nuevo territorio en el mercado premium.

El primer modelo de segunda generación de DS, DS 7 Crossback, el SUV con un innovador savoir-faire de París, abre una gama de seis vehículos globales con un lanzamiento al año. Por ello, en septiembre de 2018, la marca DS presenta su nuevo SUV, el DS 3 Crossback, ícono de estilo high-tech, que arriba con su versión 100% eléctrica E-Tense.

Disponible en 2019, el DS 7 Crossback E-Tense 4X4, el sistema de propulsión híbrido de DS, y el DS 3 Crossback E-Tense, el primer automóvil totalmente eléctrico de DS, ofrecen la estrategia de electrificación de toda la gama.

Diseñados para clientes que buscan un medio para expresarse como individuos, los autos DS se distinguen por su diseño vanguardista, refinamiento en cada detalle, tecnologías avanzadas y serenidad dinámica.

Para sus clientes exigentes, que exigen personalización y exclusividad, DS Automóviles ha creado “ONLY YOU, the DS experience”, un programa de servicios exclusivos para una experiencia de marca única.

Los modelos DS se distribuyen a través de DS Stores y DS Salons, que forman la nueva red exclusiva de DS Automobiles.