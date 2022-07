¿Un helado color Porsche?

La individualización juega un papel fundamental en los autos deportivos Porsche. Con más de 160 colores disponibles a través de programa Paint to Sample, más los colores personalizados Paint to Sample Plus y las opciones de color tradicionales, el fabricante alemán aspira a cumplir el deseo de cada cliente para que pueda tener el Porsche de sus sueños. En honor al Día Nacional del Helado en Estados Unidos, este domingo 17 de julio, Porsche Cars North America, Inc. anunció hoy el lanzamiento de paletas de helado de edición limitada inspiradas en los colores de pintura de Porsche que coincidentemente podrían servir como sabores de helado.En colaboración con Pretty Cool Ice Cream, una heladería pequeña con sede en Chicago, fueron creados los siguientes cinco helados con un empaque llamativo a juego:

Verde Menta: un helado de cookies and cream de menta verde con una capa de chocolate blanco verde menta.

Rojo Fresa : Helado de queso crema bañado en una capa de fresa roja. Hecho con fresas liofilizadas reales.

Macadamia metalizada: helado de macadamia tostada en una chispeante cubierta de chocolate color macadamia metalizada.

Frozen Berry metalizada: helado de frambuesa negra en una brillante cubierta de chocolate Ruby de color baya congelada (frozen berry).

Limón Dorado metalizado: helado de tarta de limón en una cubierta de caramelo brillante de color dorado limón.

“Este ha sido un proyecto divertido y esperamos que despierte muchas sonrisas, al igual que la amplia gama de colores disponibles para todos nuestros autos. Realmente pensamos que no había muchas cosas más geniales que uno de nuestros colores especiales para el Porsche de sus sueños, pero estos helados podrían estar a la par”, dijo Ayesha Coker, vicepresidenta de marketing de Porsche Cars North America. “Pretty Cool Ice Cream ha sido tan meticuloso y apasionado como nosotros para obtener el color perfecto, y además de eso, han creado deliciosos sabores para combinar. ¡Esperamos que los fanáticos y entusiastas de Porsche de todas las edades disfruten el helado tanto como a nosotros nos encantó crearlo!”.

”Mi tío, ‘Targa Dan’, siempre ha sentido pasión por la restauración de autos Porsche y ha devuelto la vida a más de 200 autos en los últimos 50 años, por lo que crecí muy cerca de la marca. Cuando Porsche se acercó a mí para hacer unos helados personalizados inspirados en los colores de la pintura, me emocioné”, dijo Dana Salls Cree, propietaria de Pretty Cool Ice Cream. “Al igual que todos los autos deportivos Porsche, los helados son realmente un proyecto apasionante que no podría estar más emocionada de compartir”.

La heladería Pretty Cool de Lincoln Park (709 West Belden), en Chicago, ofrecerá paletas de helado en el Día Nacional del Helado el 17 de julio. Las paletas de helado personalizadas también estarán disponibles en eventos exclusivos de Porsche a finales de este año.