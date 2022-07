El Land Rover Range Rover llega para redefinir el lujo moderno

Land Rover presentó en Chile la quinta generación de Range Rover, en línea con la estrategia global Reimagine, la cual busca redefinir el lujo moderno. El renovado SUV de lujo de la compañía proporciona mayor refinamiento y opciones de personalización exclusivas, que por primera vez están disponibles en la marca.

“Estamos muy contentos de presentar en nuestro país el totalmente nuevo Range Rover, un modelo que llega a establecer la redefinición del lujo moderno a través del diseño y su equipamiento. Este SUV posiciona a la marca en un nuevo nivel dentro del segmento premium, lo cual representa la estrategia global y local de la compañía”, aseguró José Manuel Márquez, Gerente Land Rover Chile. “La quinta generación de Range Rover escribe el siguiente capítulo de la historia de la marca, la cual mantiene por más de 50 años el sello distintivo de la innovación”, concluyó.

Bajo la estrategia global Reimagine, Land Rover redefine el concepto de Lujo Moderno innovando en la forma de construir sus nuevos automóviles. De esta manera, la marca alcanza un nuevo nivel de sofisticación a través de productos premium y sustentables que contribuyen al objetivo de la compañía de ser carbono neutral en 2039. Para ello, Land Rover presentará, además, 6 modelos totalmente eléctricos en los próximos 5 años.

Más de medio siglo manteniendo su prestigio

El Range Rover continúa con los más de 50 años de liderazgo en el segmento de los SUV premium, sin perder su esencia, ofreciendo lo último en tecnología, un refinamiento incomparable y la capacidad inigualable de Land Rover.

Desarrollado sobre la nueva arquitectura modular longitudinal flexible de Land Rover, MLA-Flex, sustenta todas las prestaciones que la marca puede ofrecer para fabricar el mejor SUV del segmento. Esto se logra gracias a la combinación de las técnicas de ingeniería de vanguardia con las cuales trabajan en la compañía.

El nuevo Range Rover lleva la filosofía de lujo moderno de Land Rover al siguiente nivel, con una interpretación contemporánea de su perfil - de marca registrada - para crear una declaración de diseño inigualable. El frontal cuenta con un nuevo diseño de su parrilla que destaca la presencia inigualable y la suprema estatura del modelo, mientras que su capó abombado permite que la característica línea lateral continúe sin interrumpirse desde los focos hasta las luces traseras.

De perfil, son tres líneas las que definen el diseño del SUV de Lujo de la marca que pueden rastrear sus orígenes a lo largo de todas sus generaciones: la línea de techo que cae, la gran cintura y su línea ascendente del umbral que va desde adelante, hacia la zona posterior. Estas características se combinan con un frontal característicamente corto y una nueva y distintiva zaga al estilo de “cola de barco”, que se completa con el práctico portalón trasero dividido, logrando crear un perfil elegante.

El diseño minimalista, permite acentuar las líneas y perfiles del modelo, con una silueta con aspecto de “tallado artesanal”, se ve reforzado por las manillas ocultas desplegables de las puertas con detección de proximidad, que permiten obtener un coeficiente de roce de 0.30, convirtiendo al Range Rover en el SUV más eficiente aerodinámicamente del mundo. Las gráficas laterales de última generación incluyen una nueva interpretación de las branquias ubicadas en las puertas que llevan siendo un rasgo característico de Range Rover desde 2002.

Hablando de nueva tecnología de iluminación exterior, el nuevo Range Rover está disponible con faros LED digitales que incluyen luces de conducción diurna (DRL) distintivas y proyección de imágenes, compuesto por millones de microespejos que se pueden controlar individualmente para dirigir el haz de luz de forma precisa hacia donde sea necesario. Con una luz larga de carretera de largo alcance de unos 500 metros, el sistema puede identificar hasta 16 objetos y bloquear secciones del haz según sea necesario para proporcionar una mayor iluminación del entorno sin molestar a otros conductores o peatones.

Los nuevos focos LED frontales cuentan con tecnología de iluminación adaptativa que utiliza la información de la cámara delantera y los sensores de lluvia y luz para adaptar la orientación e intensidad de las luces. En tanto, en la parte posterior se priorizó el diseño y se optimizó el trabajo de las luces traseras, las cuales están ocultas y solo se encienden cuando se necesitan, tanto de día, como de noche.

Por primera vez, el Range Rover puede equiparse con llantas de 23 pulgadas, las cuales ofrecen un diseño más elegante al vehículo, o de la misma forma, puede equiparse con llantas desde las 21 pulgadas, cada una con un aspecto distintivo.

La paleta de colores exteriores eleva las elegantes proporciones y las superficies limpias del Nuevo Range Rover, mientras que las opciones interiores son más sostenibles, responsables y progresivas que nunca.

Interior minimalista y sofisticado

Para ingresar al habitáculo, Land Rover dispuso para este modelo – como novedad – el cierre eléctrico asistido de puertas, con detección integrada de obstáculos, mejorando su cierre suave y garantizando que el viaje pueda realizarse con total refinamiento y sofisticación sin esfuerzo de principio a fin.

Esta nueva generación Range Rover cuenta con un chasis extendido, que entrega más espacio para los 5 ocupantes y el maletero. De forma opcional y por primera vez, el SUV de lujo podrá equiparse con una tercera fila de asientos, con el cual podrán viajar hasta 7 pasajeros, sin desperdiciar espacio portaequipajes.

El moderno y sofisticado interior del nuevo Range Rover sigue el mismo estilo minimalista que su exterior, con superficies elegantes y refinadas con la mínima cantidad posible de botones y distracciones. En cuanto a tecnología, este vehículo cuenta con una nueva pantalla de 13.7″ que presenta nuevos gráficos de alta definición basados en un diseño de tres paneles que refleja intuitivamente el diseño de la pantalla de inicio Pivi Pro, sistema que además incorpora la compatibilidad con Android Auto y Apple Carplay inalámbricos.

Los pasajeros pueden disfrutar de un nuevo sistema de entretenimiento en el asiento trasero (RSE), que proporciona pantallas táctiles HD ajustables de 11.4″ montadas en los respaldos de los asientos delanteros. Se pueden operar de forma independiente y admiten la conexión de la mayoría de los dispositivos con un puerto HDMI. La segunda fila de asientos dispone también de una exclusiva pantalla de 8″ ubicada en el apoyabrazos central “Executive Class”, el cual proporciona un control rápido e intuitivo para la posición perfecta del asiento, elevando la lujosa experiencia del asiento trasero.

Para el tapiz, se utilizaron los materiales de mejor calidad disponibles en el mercado, en cuero, tela y madera natural. Por primera vez, el habitáculo se ofrece con una nueva gama de colores para el interior, incluido el nuevo Perlino, mientras que en algunos lugares se utilizaron materiales reciclados y naturales.

La sofisticación la podemos encontrar en cada rincón del habitáculo, por ejemplo, los asientos delanteros cuentan con regulación eléctrica de hasta 24 posiciones, calefacción, refrigeración y masajes. A esto se suma el climatizador de tres zonas de serie y de cuatro zonas disponible para la versión First Edition, con sensor de purificación del aire. Esto se logra gracias a su filtro PM2.5 y la tecnología nanoe™ X neutralizan olores, bacterias y alérgenos, incluido el virus del Covid-19.

El nuevo Range Rover cuenta con el nuevo sistema de sonido Meridian™ Signature de hasta 35 altavoces, diseñado para conseguir el mejor sonido en vehículos del mundo. Este permite cancelar activamente el ruido exterior, lo que proporciona niveles de refinamiento interior líderes en su clase.

Un motor que ofrece una conducción eficiente y dinámica

Para otorgar una experiencia única de manejo, el nuevo Range Rover equipa un potente motor Ingenium diésel de seis cilindros, que cuenta con la última tecnología Mild-hybrid de 48 voltios que recupera la energía que generalmente se pierde durante la desaceleración y el frenado para aumentar la eficiencia del combustible. Este bloque ofrece 350 Hp de potencia y 700 Nm de torque, asociado a una caja automática de 8 velocidades y tracción All Wheel Drive, permitiendo remolcar hasta 3.500 kilogramos.

Una de las novedades del Range Rover tiene que ver con el nuevo sistema All-Wheel Steering o dirección en las cuatro ruedas, la cual permite que el vehículo – a pesar de su gran tamaño – pueda maniobrarse en espacios reducidos. Para esto, las ruedas pueden girar 7° en dirección opuesta a las delanteras a baja velocidad, reduciendo el radio de giro a solo 10,95 metros.

A esto se suma el sistema de control de la suspensión integrado que garantiza que su avanzada tecnología funcione con el máximo efecto, lo que proporciona una combinación incomparable de comodidad durante la conducción y un manejo seguro en todas las situaciones. Además, incluye el Dynamic Response Pro que incorpora: Suspensión neumática electrónica, Adaptative Dynamics y Amortiguadores de válvula doble que cambian hasta 1.000 veces por segundo, aislando aún más a los ocupantes de las imperfecciones de la carretera y ofreciendo un control excepcional de las ruedas.

Cada Range Rover también equipa con un diferencial trasero de bloqueo activo. Esto optimiza la tracción desde el eje trasero durante las curvas de alta velocidad, en superficies resbaladizas y durante la articulación de las ruedas todoterreno, lo que mejora la capacidad y la confianza del conductor.

El apartado de seguridad es una de las características más importantes del nuevo Range Rover el cual equipa de serie airbags frontales, laterales y de cortina, frenos ABS, anclajes ISOFIX, control dinámico de Estabilidad (DSC), distribución de fuerza de frenado Electrónico (EBD), control de tracción electrónico (ETC), monitor de tráfico trasero, monitor de salida segura, entre otros.

Exclusivas versiones conforman la trilogía del lujo

El nuevo Range Rover se producirá exclusivamente en la fábrica de Solihull en el Reino Unido, utilizando una línea de producción de última generación en donde se produjeron los primeros Land Rover de la serie.

Para nuestro país, el nuevo Range Rover estará disponible en tres versiones: HSE, First Edition SWB y First Edition LWB. La marca ha establecido que la versión HSE tendrá un valor de 199.900 dólares, mientras que el modelo First Edition SWB, costará 250.900 dólares y para cerrar la gama, la variante First Edition LWB valdrá 260.900 dólares. Los clientes podrán visitar las sucursales de Jaguar Land Rover para consultar la disponibilidad del modelo e incluso tener la posibilidad de seleccionar una serie de aspectos personalizables del buque insignia de la marca.