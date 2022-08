SAMEX hace crecer su flota con nuevos camiones

Con el propósito de cubrir necesidades de crecimiento y cumplir con los requerimientos de los clientes, SAMEX, compañía proveedora de soluciones de transporte de carga para el segmento industrial, aumentó su flota con nueve nuevos camiones Mercedes-Benz.

Se trata de tres Tracto Mercedes-Benz New Astro NEW ACTROS 2645 6/2 con Semi remolque Saider, un camión Mercedes-Benz NEW ACTROS 2645 6X2 y cinco Mercedes-Benz Atego 1726 AT, con carrocería saider y plataforma hidráulica. Toda la flota, entregada por Kaufmann, cuenta con cajas de cambio automática. Los camiones Atego fueron incorporados a SAMEX mediante un leasing operativo con GrandLeasing.

“Estamos muy contentos con la llegada de estos nuevos camiones, los que permitirán incrementar nuestra capacidad de carga para ofrecer a nuestros clientes y, a la vez, dotar a nuestro equipo humano con alta tecnología para desempeñar sus tareas”, indica Mauricio Parot, gerente general de SAMEX.

La nueva flota ya está operativa en 70%, proyectándose que el resto estará disponible en noviembre próximo.

SAMEX cuenta con diversas soluciones de transporte de carga para el segmento industrial, desde la logística de abastecimiento hasta la distribución puerta a puerta. Tiene 15 años de operación en la cadena de procesos productivos y comerciales B2B, posicionándose como partner estratégico para sus clientes, particularmente en los rubros de construcción, minería, salud y automotriz, entre otros.