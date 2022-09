Cuídate del alza de las bencinas con estos consejos

El costo de vida sigue subiendo en nuestro país y la bencina es un insumo que muchas personas necesitan para trasladarse o trabajar día a día, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los chilenos pasar por una bencinera. Jorge Ganora, Jefe de Operaciones de AutoExpertos te explica los mejores tips para poder ahorrar de manera fácil y cuidando nuestro auto:

1.- Realiza mantenciones periódicas a tu auto, idealmente cada 10 mil kilómetros. Esto garantiza que los elementos que tienen que ver con el consumo de combustible están en buenas condiciones.

2.- Es recomendable tratar de mantener una velocidad constante al desplazarte en las calles y no acelerar tu vehículo de forma brusca, esto incrementa de forma importante el consumo de combustible. “Cuando lo haces en carretera o autopistas, si sobrepasas los 100 km/h (o velocidad crucero dependiendo de tu modelo) aumenta el consumo de gasolina hasta un 16%”, advierte el especialista Jorge Ganora.

3.- Revisa el sistema de enfriamiento y calefacción, sobre todo en invierno, es posible que no te des cuenta y tengas el aire acondicionado activado, generando mayor consumo.

4.- Cuida que el aceite que apliques a tu motor sea del grado recomendado por tu fabricante y verifica que sea de buena calidad. Además, verifica la presión de los neumáticos y también que esté correctamente alineado el tren delantero. Estos pasos preventivos pueden ser clave.

5.- Apaga el motor si no vas a avanzar o tienes que esperar por varios minutos, sobre todo si tu auto no tiene el sistema “start/stop”. Esto nos permite no gastar innecesariamente bencina.

6.- Planifica tu viaje con tiempo. Para evitar rutas largas o perderse en el camino, es importante planificar una ruta viable y segura para llegar al destino. Aprovecha las aplicaciones de GPS que existen hoy en día para elegir la mejor opción.

7.- Para el caso de los vehículos a gasolina, es muy relevante elegir el combustible con el octanaje correcto, que incluso puede ser de 93 octanos, puedes encontrar qué tipo de gasolina es la que recomienda el fabricante en el manual del propietario.

8.- Aprovecha las bajadas, utiliza los descensos para ahorrar en el consumo de combustible. Gracias a la inercia puedes adelantar el cambio de marchas circulando a bajas revoluciones. En las subidas, retrasa al máximo la reducción de marcha, incrementando ligeramente la presión sobre el acelerador, aunque nunca pisando a fondo.