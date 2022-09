¿Buscas un auto nuevo? Estos modelos pueden ser lo que necesitas

Continuando con una sostenida alza de venta de vehículos, que comenzó en septiembre del 2021. El primer semestre del 2022 se posicionó como el mejor primer semestre de la historia en Chile, acumulando un total de 222.453 unidades nuevas de vehículos livianos y medianos, lo que significa un crecimiento del 24,4% con respecto al mismo período de 2021, de acuerdo a datos de la ANAC.

Sin embargo, los expertos proyectan que esta tendencia a la venta exponencial de vehículos nuevos está pronto a llegar a su fin, por diversas razones, entre ellas: el alza del dólar, que sufrió el mercado las primeras semanas de julio, y la inflación acumulada en 2022 que alcanza el 8,5%.

“Sabemos que el país, y el mundo, está pasando por un momento económico difícil, por lo que buscar un vehículo que esté alcance del bolsillo, con estándares de seguridad internacional y sin sacrificar la estética se hace cada vez más difícil” comenta Hernán Delfino, Deputy Sales Director de SAIC Motor, fabricante y dueño de MG Motor.

Tres modelos diferentes que cubren necesidades diferentes por menos de 12 millones de pesos son los SUV, Fastback y sedán:

Espacio para toda la familia

Después de liderar el ranking de ventas en el segmento SUV durante todo el 2020, con 5.886 unidades vendidas, de acuerdo a la ANAC, el 2022 no ha sido diferente, es inevitable preguntarnos: ¿qué hace del MG ZS uno de los líderes de su categoría?

Partiendo por su comodidad; con más de 4 metros de largo, este SUV ofrece a los pasajeros de las plazas traseras una comodidad única gracias a la distancia de 2,5 metros entre las ruedas traseras y delanteras, que permiten mayor espacio para las piernas.

Sin embargo, su buena relación calidad-precio es el MG ZS en su versión de entrada 1.5L MT STD, con características como amplitud interior, funcionalidad, y equipamiento lo han hecho ser él modelo preferido de los compradores nacionales por entrar dentro de la categoría bajo 12 millones.

Tamaño perfecto, precio ideal

Para quienes buscan un auto compacto que se acomode en todas partes y sin perder el estilo, el hatchback MG 3 es la opción perfecta bajo los 12 millones de pesos. Destaca por su look deportivo y alto equipamiento de serie. Cuenta con airbags frontales en todas sus versiones, teniendo además sistema de frenado ABS, EBD y CBC. Además, se agregan características como Bluetooth y conexión USB, lo hacen ser un excelente modelo para aquellas personas que buscan un auto con diseño vanguardista y a un atractivo precio bajo los 12 millones, las versiones de MG 3 1.5 en MT y AT STD, junto con MT COM se adaptan a este presupuesto.

Los sedán no pasan de moda

El MG 5, en su versión de entrada 1.5L MT STD, se convierte en el sedán al alcance del bolsillo de todos y que destaca por tener todo en seguridad. Este auto es el balance perfecto entre comodidad y entretenimiento, ya que cuenta con amplio espacio interior y un volante multifunción, donde podrás controlar todo lo necesario de una manera intuitiva. Además, de su pantalla touch de 10.1″ con sistema Apple Carplay.

Opciones convenientes para quienes quieren adquirir un vehículo nuevo o renovar el suyo. MG Motor ofrece la mejor propuesta precio-calidad y con un diseño de vanguardia. Por su parte, para todos los que adquieran un nuevo vehículo MG, podrán acceder al servicio Road Assistance, el nuevo servicio de asistencia en viajes, el cual viene incorporado sin costo y que prometen ser el mejor asistente ante cualquier inconveniente en tus viajes.