Ya puedes viajar en Beat Zero con tu mascota

Ya te puedes mover ZERO preocupaciones con tu mascota. Es que el servicio Beat Zero habilitó la opción de viajar por Santiago con tu perro o gato, y sin cobros adicionales. Solo basta con descargar la app de Beat, seleccionar la opción Beat Zero y enviar el mensaje predeterminado al conductor “Voy con mi mascota”, para hacerlo efectivo.

Beat Zero se convierte así en el primer servicio de movilidad con una flota privada 100% eléctrica, 100% pet friendly, convirtiéndose en una alternativa más eficiente y más segura para desplazarse junto a tus mascotas. En total, son 120 los vehículos que cuentan con esta opción; todos junto a conductores capacitados y entrenados, para que disfrutes de una experiencia única y en la mejor compañía.

“Las personas que tienen perros o gatos, ya no tendrán que perder tiempo en buscar a alguien que los quiera llevar junto a ellos. Desde ahora, nuestro servicio Beat Zero es ‘pet friendly’, esto quiere decir que podrán ir al veterinario, parque, casas de amigos o familiares, incluso el mall, con sus compañeros de vida. De esta manera, estamos ampliando las opciones de desplazamiento para ellos, y abriéndole la puerta hacia la electromovilidad a más santiaguinos”, comenta André Melelli, Gerente de Comunicaciones de Beat.

Para viajar en Beat Zero con tu mascota, debes recordar que solo se permiten aquellos animales domésticos, por ejemplo, perros y gatos, pequeños y medianos, que deberán ir siempre en el asiento trasero y acompañados de su dueño, quien es el responsable durante todo el trayecto de su bienestar y seguridad.

Siguiendo la normativa del Artículo 80 de la Ley de Tránsito, es indispensable que la mascota vaya con su respectivo arnés y que esté bien sujeto al cinturón. También puede ir en un canil o bolso transportador e incluso llevarlo sobre las piernas con una manta (junto a su correa).

Beat Zero se destaca por ser el único servicio compuesto por una flota de vehículos 100% eléctricos y conductores privados, disponible en una app. Es monitoreado 24/7 y entrega una experiencia de viaje personalizada, gracias a que puedes poner tu música o playlist favorita, seleccionar la temperatura, higienizar tus manos y cargar tus aparatos electrónicos. Todo esto sin emisiones CO2.

Actualmente Beat Zero se encuentra disponible en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, y parte de Santiago Centro.