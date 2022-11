Goodyear desarrolla el tecnológico Eagle GO para el conceptual Oli

Utilizando una gama de materiales sostenibles en el compuesto de la banda de rodadura del neumático, The Goodyear Tire & Rubber Company ha desarrollado el neumático prototipo Eagle GO, que se montará en el nuevo concept car de Citroën, el Oli.

Durante más de 120 años, Goodyear ha buscado innovaciones e invenciones de bajo mantenimiento y sostenibles. En esta línea, la asociación con Citroën continúa una larga relación entre ambas marcas. La Eagle GO es el tercer neumático conceptual que Goodyear desarrolla con Citroën y ha sido creado para optimizar la eficiencia, la durabilidad y el confort.

Goodyear Eagle GO

Compuesto de la banda de rodadura con materiales sostenibles

Este neumático conceptual utiliza un compuesto en la banda de rodadura, la parte del neumático que se desgasta, hecho de materiales casi todos sostenibles o reciclados. Estos materiales incluyen aceites de girasol, resinas de pino, caucho natural y sílice de ceniza de cáscara de arroz, tal como se describe a continuación:

Los aceites de girasol y las resinas de pino son soluciones renovables para sustituir los aceites derivados del petróleo. Estos materiales se utilizan actualmente para fabricar “tinta vegetal” para impresoras. El objetivo de Goodyear es sustituir totalmente los aceites derivados del petróleo en sus productos para 2040.

El caucho natural del árbol Hevea brasiliensis se utiliza para reemplazar el caucho sintético derivado del petróleo, utilizando métodos de cultivo responsables.

La sílice de la cáscara de arroz, procedente del procesamiento del arroz, puede reducir los residuos que van a parar a los vertederos y se ha utilizado anteriormente en el hormigón armado.

Banda de rodadura renovable

El neumático conceptual Eagle GO tiene el potencial de ser renovado dos veces, lo que aumenta la vida útil del neumático. Goodyear ha fijado como objetivo para el neumático conceptual Eagle GO alcanzar hasta 500.000 km mediante la reutilización de la carcasa sostenible y la banda de rodadura renovable.

Tecnología inteligente

El neumático conceptual Eagle GO utiliza la tecnología SightLine de Goodyear, que incluye un sensor que monitoriza una serie de parámetros de salud del neumático. Esta tecnología ya se está aplicando para ayudar a los clientes de flotas de Goodyear y podría reducir significativamente los residuos y aumentar la eficiencia al mantener la presión y el estado ideal del neumático. La supervisión de la salud del neumático es un factor importante para determinar si un neumático puede ser renovado o no, aumentando así la circularidad y la eficiencia. La incorporación de esta tecnología al neumático conceptual Eagle GO está en línea con el objetivo de Goodyear de reinventar los neumáticos y el servicio, ofreciendo inteligencia habilitada por datos y sensores en todos los nuevos productos para 2027.

“La arquitectura de los neumáticos ha avanzado mucho al incorporar materiales sostenibles y tecnologías inteligentes,” explicó Laurent Colantonio, director regional de Tecnología de Consumo para EMEA. “Con Citroën, tenemos una relación que proporciona un gran banco de pruebas para desarrollar y probar nuevas tecnologías y técnicas.”

“Los neumáticos conceptuales son una forma fantástica para que Goodyear investigue y desarrolle tecnologías innovadoras que puedan llegar a nuestros productos. Los aprendizajes de este proyecto irán encaminados a nuestro futuro como facilitador de la movilidad que innova constantemente sus productos y servicios.”