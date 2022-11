Las motos de alta cilindrada se multiplican y llegan a un crecimiento de 74%

Según la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas, los 10 primeros meses del año siguen siendo muy auspiciosos a pesar de la desaceleración que ya se comienza a observar en el sector. De enero a octubre se comercializaron 46.257 unidades, lo que significa una contracción de un 8% en relación con el mismo periodo de 2021.

Más allá de la contracción, el 2022 sigue siendo uno de los mejores años en venta de motocicletas a nivel nacional y se encamina a ser el segundo mejor de los últimos 10 años, solo superado por el 2021. Año en que la demanda tuvo un boom excepcional empujado por la liquidez de los usuarios y la necesidad de buscar nuevos medios de transporte tras la pandemia.

En el desglose del periodo enero-octubre, 41.831 unidades corresponden a motos urbanas, mientras que 2.768 son de las denominadas de competición y 1.658 cuatriciclos todo terreno (ATV+UTV).

En relación, a las denominadas Big Bikes entre 600 a 800 cc el informe indica la venta de 1.218 unidades con un incremento de 74 % en relación con 2021, año considerado récord de ventas donde se comercializaron 700 de estas motos.

En esa línea es que las motocicletas más pequeñas, con menos de 124 cc, registraron una variación positiva con respecto al periodo enero - octubre del 2021, esto ya que en lo que va del año se han comercializado 4.414 de estas motos, versus los 2.072 del periodo anterior. Lo que representa un incremento del 113% de crecimiento, según menciona el informe de ANIM que considera solo unidades homologadas.

En cuanto al total de motos comercializadas durante enero a octubre en términos geográficos, el 61,4% de ventas se sitúan en la Región Metropolitana, seguido por un 8,3% en Valparaíso, un 5,5% en Bio-Bio, Maule con 5,4%, y Coquimbo con 4,7% de participación.

Con relación a las preferencias del público, los cinco modelos con mayor demanda dentro del periodo se encuentran: Honda Navi con 5,4 % de participación, lo sigue la FZN-150 Yamaha con 4,2 % de las preferencias, el tercer lugar es para DIO de Honda con 4,1%. La cuarta posición es para el modelo CB125F Twister de Honda con 2,8%. El quinto lugar es para FZ-250 de Yamaha con 2,4 %.

Al momento de hablar de importadoras líderes, en el primer lugar del periodo enero a octubre se sitúa Honda Motor de Chile S.A. con 28,8% de participación. El segundo lugar es para Yamaimport S.A. con 21,7%. El tercer puesto es para Importadora Imoto S.A. con 10,6%. En tanto la cuarta ubicación es para Comercializadora MotoChile Ltd con un 9,3%. El quinto lugar es para Comercial Iron Ltda con un 8,6%.

En cuanto a la procedencia de las unidades importadas de enero a septiembre de este 2022, se informó que el 61,5% provino desde China, un 26,9% de India, un 2,1% de Tailandia y un 2 % de Japón, entre otros orígenes.

AUMENTO EN FISCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS IRREGULARES

Durante los primeros días de noviembre, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha informado de un aumento en la fiscalización de motocicletas para identificar aquellas que no cumplen con la normativa. Como consecuencia de estos controles, han aumentado el número de infracciones cursadas y también la incautación de los vehículos ilegales.

Según números del Ministerio, el Programa Nacional de Fiscalización del MTT desplegado en todo el país ha registrado 25.905 controles vehiculares durante 2022. Una cifra que representa un 46% más que los realizados en el mismo período de 2021.

“Como Asociación Nacional de Importadores apoyamos las fiscalizaciones ya que es sumamente importante que los conductores cuenten con la documentación necesaria para manejar una moto, es decir la licencia de conducir clase C. En esta línea, es necesario que las motocicletas sean adquiridas en tiendas que entreguen la homologación de los vehículos que entren al país, evitando comprar motos que no cuenten con esta certificación, exigida de manera obligatoria por el Ministerio de Transporte. Y, como cosa muy importante, se pide a las Municipalidades que agilicen los trámites para obtención de la licencia clase C; y, se pide al gobierno que ayude a la formación de escuela de conductores acreditados, que deben ofrecer cursos para la población” Menciona Cristián Reitze, presidente de ANIM.