Ignacio Casale será piloto oficial de Yamaha para el Dakar 2023

Ignacio Casale está viviendo un sueño de cara al Dakar 2023. Luego de dos años compitiendo en camiones, el piloto nacional tendrá un sitial privilegiado para la próxima edición del rally cross country más importante del mundo, luego de convertirse en piloto del equipo oficial de Yamaha en la categoría SxS.

Tras dos meses de anunciar su salida de los camiones, el tricampeón del Dakar tiene nueva casa y para el 2023 formará parte del X-raid Yamaha Racing Supported Team, equipo de fábrica de la marca japonesa y donde el chileno será el piloto de punta.

Ignacio Casale Yamaha Dakar

“Estoy muy contento y orgulloso por el trabajo que hemos hecho, siempre fue mi sueño. Después de mi último Dakar, donde tuvimos problemas con el camión, me dije a mi mismo que si no teníamos una oferta o una oportunidad de ser competitivos, que nos permita pelear la punta, prefería saltarme un año y volver cuando nos llegara esa oferta. En septiembre Yamaha me invitó a probar el UTV y la sensación fue increíble, dije que sí de inmediato”, señaló Casale en la conferencia de prensa de lanzamiento realizada en la casa matriz de Yamaha Chile.

Ahora, con este nuevo estatus de piloto oficial de la reconocida marca japonesa, además del desarrollo mecánico del equipo alemán de X-Raid, el chileno nuevamente se ilusiona con sumar un nuevo título del Dakar a su palmarés, luego de ser campeón tres veces en quads (2014, 2018 y 2020).

“Es el mejor contrato que he firmado en mi carrera, quiero aprovechar el momento y hacer lo mejor posible. Queremos llegar callados y demostrar con hechos. Ojalá se nos den todas las cosas y depende de nosotros, porque si no supiera que podemos ganar el Dakar no me hubiese inscrito este año. Siempre tengo la ilusión de ganar y nos sentimos que podemos ganarle a cualquiera. Un deportista se tiene que creer el cuento y en los quads, por ejemplo, siempre me sentía mejor, que podía ganarle a cualquiera. Tenemos esa seguridad y si no es hoy, será mañana, pero lo vamos a lograr. La perseverancia le gana al talento. Vamos a lograrlo, nos queda mucha batería”, agregó.

Tras convertirse en piloto oficial de Yamaha, Ignacio Casale correrá el Dakar 2023 a bordo de un YXZ 1000 Turbo en la categoría T3 de los Side by Side (SxS), manteniendo a Álvaro León como copiloto y teniendo, además, como compañera de equipo a la italiana Camelia Liparoti.

Luego de confirmar su contrato con la marca japonesa, el tricampeón continuará con su entrenamiento para el inicio del rally cross country más importante del mundo, que se correrá desde el sábado 31 de diciembre al domingo 15 de enero de 2023 en Arabia Saudita.