Una inconformista que sólo sabe entregar satisfacciones

Pensar en una camioneta es visualizar algo más que un simple medio de transporte. Las pick up implican, como primera cosa, un vehículo de trabajo, que no sólo sirve para moverse de un punto a otro, sino también haciendo de un viaje abordo de ella, uno productivo.

En países como el nuestro, la camioneta ha ido ganando espacio. Algunas prebendas tributarias hacen que algunas personas las elijan por sobre otras siluetas y es por ello que los fabricantes cada vez se esmeran más por entregar productos que, en el segmento, asomen como más versátiles.

Pero no se puede tener todo en esta vida…

Por eso, las pick up suelen no tener una suspensión demasiado amigable para quienes le dan un uno más urbano o con la caja de carga vacía la mayor parte del tiempo. Los motores, en general, suelen tener la potencia y el torque necesario para cumplir tareas donde es requerida la fuerza, pero eso no siempre se traduce en un manejo entretenido y vivaz. Ahora, generalmente cumplen holgadamente con lo que se necesita para un vehículo de esas características.

Ford, sin embargo, ha dado un paso importante en satisfacer todo tipo de gustos. Y no, no es a través de la F-150, ni con una pick up full size, ni nada que se le parezca.

Porque entregar altas prestaciones, comodidad, tecnología y un largo etcétera de deseos de los usuarios de las camionetas es fácil cuando se tiene el espacio y tamaño que ofrece una F-150 o sus competidores en el segmento, que son pocos. Lograr el objetivo de entregar una pick up “total” en tamaño compacto es otro asunto, y nadie parecía lograrlo. Hasta que asomó la Ford Maverick.

Si bien se trata de una camioneta que no llega a calificar en el subsegmento de las pick ups medianas y, por ende, no compite con su hermana Ranger, la nueva Maverick es algo más grande que sus competidoras directas. Pero no sólo se diferencia en tamaño: le toma mucha ventaja en diferentes ámbitos.

Ford Maverick

Construida sobre un monegasco, el mismo sobre el que se fabrica el Bronco Sport, la Maverick tiene mayor capacidad que el SUV, gracias al trabajo para robustecer el eje trasero. No está concebida, en esencia, para trabajo pesado como las camionetas medianas tradicionales, que tienen capacidad de carga en torno a una tonelada, sino que está pensada en satisfacer diferentes necesidades, tal como lo demuestra su suspensión, que claramente está calibrada pensando en entregar emociones y solidez al volante, pero también confort para todos los pasajeros. Sin embargo, así y todo, su caja puede llevar casi 950 litros y 700 kilos, capacidades nada despreciables y que permiten cumplir con las expectativas de quien busca una camioneta de este tamaño, pudiendo transportar todo tipo de “juguetes”, partiendo por motos o bicicletas.

Pero las gracias de la Maverick no se quedan ahí. Con sus cinco metros de largo y tres metros entre ejes, es bastante muy maniobrable, más que la media siendo que suelen ser más grandes que esta Ford. Esa funcionalidad, pensando en hacer una camioneta práctica en cualquier escenario la hacen aún más atractiva, porque cumple con todas las expectativas.

Una de las principales gracias de la Maverick es su pick-up Flexbed, que ofrece un portalón abatible en dos posiciones con revestimiento plástico de alta durabilidad, muchos ganchos para asegurar la carga, compartimientos laterales, muescas en el cubrepick up para poder colocar y fijar accesorios, los cuales se pueden fabricar en casa gracias a los tutoriales que Ford ofrece a través de un código QR, además del abridor de botellas que debutó en el Bronco Sport.

Todos esos detalles son más que eso. Es un elemento diferenciado y ventajoso respecto de muchas camionetas más orientadas al trabajo y las faenas, pero que carecen de ganchos y soportes.

Ford Maverick

Estéticamente, la Maverick es una versión compacta de la F-150, con la que comparte silueta y elementos como las luces en forma de C. Con diseño minimalista, no se ven en ella pliegues exagerados, pasos de rueda voluminosos o accesorios protuberantes. Tampoco abusa de los cromados, sino más bien busca destacar con detalles como las llantas negras (en la versión tope de gama, la Lariat FX4) y los parachoques con ganchos. Incluso, el parachoques trasero viene con la instalación de remolque lista (para 1.814 kilos), lo que relega la patente a una posición asimétrica, lo que también le da un toque de personalidad.

En el interior, el diseño no es tan minimalista. Por el contrario, tiene estilo y personalidad, con materiales agradables al tacto y de calidad, con muchos espacios prácticos para guardar cosas de menor tamaño, coronando eso con un baúl debajo de la banqueta trasera.

La Maverick posee el aplaudido sistema Sync de Ford, que se despliega en una pantalla de ocho pulgadas. Se trata de la versión 2,5, que es la versión sin reconocimiento de voz del Sync 3, contando con WiFi 4G, Apple CarPlay y Android Auto, puertos USB, Bluetooth y seis parlantes.

En esta camioneta de Ford, el espacio es generoso, pese al tamaño. Así, se encuentra rápida y fácilmente una buena posición de manejo, que destaca en este modelo. En las plazas traseras,. en tanto, hay espacio suficiente, con un respaldo que posee buen ángulo para hacer un viaje placentero. Y, en términos de seguridad, ofrece siete airbags y un completísimo paquete en este aspecto, con asistencias que son muy útiles y sin derrochar tecnologías que terminan siendo poco usadas en el día a día y que terminan encareciendo los productos. La Maverick, hasta en eso, está bien pensada.

Y, a la hora de manejarla, su motor de 2,5 litros garantiza reacciones ágiles, entretenidas, pero también ofrece buenos rendimientos, sobre todo en autopista, donde la elasticidad de su mecánica permite realizar adelantamientos o retomar velocidad sin sacrificar otros aspectos. Se maneja con la facilidad que ofrece un SUV, pero en realidad se siente más cómoda y versátil siempre. Con 250 hp, es una camioneta muy entretenida de manejar.

Al final, la Ford Mavericks es todo lo que se necesita, y más. Bien puede ser un vehículo de trabajo, pero juega de familiar o recreativo sin problema, teniendo capacidades off road siendo siempre confortable gracias a una suspensión bien calibrada, y su alma citadina también le permite andar cómodamente por el tráfico de una ciudad como Santiago o Concepción, sin tener problemas siquiera para estacionarla.

Un acierto de Ford, que vuelve a demostrar su buen tino para mantenerse como referencia del segmento de las pick up.