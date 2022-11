Kia se electrifica con la llegada del Niro en versiones eléctrica e híbrida

Siempre en permanente movimiento, Kia sigue avanzando en su camino para convertirse en un proveedor global de soluciones de movilidad sostenible. Y en este camino, el estreno del Kia Niro en sus versiones Híbrida y Eléctrica, busca marcar un hito para la marca en el país.

Pensado para cumplir con las necesidades de consumidores cada vez más conscientes con su entorno y preocupados por la sostenibilidad, All-new Niro EV es parte integral del creciente catálogo de nuestros modelos Kia amigables con el medio ambiente. El Niro se reinventa completamente para acercarse más al segmento SUV, uno de los preferidos por los conductores de todo el mundo.

“Con el lanzamiento del Niro en sus variantes HEV y EV creemos que Kia da un importante paso hacia la electromovilidad, potenciando nuestra línea eco friendly con excelentes y premiados productos, que ya han demostrado ser una excelente alternativa para nuestros clientes en otros mercados. El All-new Niro viene precedido por premios como Small SUV del Año en los premios New Car de Auto Express, mientras que en los premios Best Car de Carbuyer, se quedó con el título de Mejor Híbrido y Mejor Auto Familiar Small”, señala Máximo Morel, Gerente General Kia Chile.

COMPLETAMENTE DISTINTO

Más grande que la generación que reemplaza, el Kia Niro HEV mide 4.420 mm de largo, 1.825 mm de ancho, 1.545 mm de alto y cuenta con 2.720 mm entre los ejes, creciendo prácticamente en todas sus medidas, lo que se traduce en un habitáculo más cómodo y espacioso y una capacidad de carga 6% mayor, de 357 litros de carga.

Por su parte el All-new Niro EV mantiene casi todas las medidas de la opción híbrida, creciendo solo en altura hasta los 1.570 mm. Su capacidad de maletero trasero es destacable con 475 litros, mientras que puede llevar hasta 20 litros adicionales en su compartimento frontal llamado Frunk. Dinámico e indudablemente llamativo, el diseño del Kia Niro busca sorprender y atraer.

En su estilo general se pueden apreciar las claves entregadas por el conceptual de 2019 Haba Niro, del cual recoge elementos como la carrocería bi-tono, un amplio pilar C trasero y líneas aerodinámicas claras y distintivas.

En el frontal, nos encontramos con la última evolución de la parrilla Tiger Nose, ahora más delgada y que se extiende por todo el ancho del vehículo. La amplia toma de aire alberga la placa patente y el logo de la marca se ubica sobre la parrilla para entregar un mejor estilo. También viene con nuevas luces frontales LED, neblineros LED y unas modernas luces diurnas LED inspiradas en la imagen de un latido del corazón.

La variante totalmente eléctrica del All-new Niro, por su parte, presenta un parachoques y look frontal diferenciado, con una parrilla cerrada y con acentos en piano black. La entrada de carga se ubica justo por debajo del logo, mientras que el estilo de los faros se mantiene inalterado.

“All-new Niro combina lo mejor del diseño de Kia para seguir inspirando con un estilo atractivo y eficiente, que permite obtener excelentes cifras de rendimiento sin comprometer un look llamativo y vanguardista, donde la dinámica y el desempeño conviven para seguir generando movimiento que inspira”, comenta Felipe Saitúa, Gerente de Producto de Kia.

En su vista lateral entrega una imagen robusta y limpia, pensada en mejorar la aerodinámica y el nivel de eficiencia del vehículo. Este estilo permite que el nuevo Kia Niro anote un coeficiente de arrastre de solo 0.29. Un detalle importante para conseguir esto es el Aero Pilar C, que permite un flujo de aire más eficiente, aportando a la aerodinámica general y dando un valor agregado al look general.

Para ambas variantes se ofrecerán molduras en color negro, que le aportan un estilo crossover al modelo. En cuanto a las llantas, el All-new Niro HEV contará con opciones de llantas de aleación de 16″ y 18″, mientras que el e-Niro contará en todas sus versiones con llantas de aleación aro 17″.

Los faros traseros LED en forma de C se combinan con el Aero Pilar C, destacando el spoiler con una amplia luz transversal. La zaga es coronada por un gran parachoques con protectores para un look distintivo y lleno de estilo.

UN INTERIOR PARA DISFRUTAR

All-new Niro busca entregar funcionalidad y comodidad en el habitáculo, es por eso que las variantes HEV y EV comparten no solo el diseño, también importantes características como el uso de PET reciclado en apoyacabezas y cargo screen, entre otros. Pintura libre de BTX (benceno, tolueno y xileno) y asientos de eco-cuero fabricados con fibras extraídas de hojas de eucaliptos

La cabina del All-new Niro está optimizada para ofrecer al usuario una experiencia única, con líneas asimétricas horizontales y diagonales opuestas que crean un entorno audaz. Así llama la atención el nuevo diseño de su volante multifuncional y el amplio panel frontal que se inclina hacia el lado del copiloto. También destaca la forma de la consola central, donde se ubica el selector de marchas y los mandos para el climatizador y la pantalla de infoentretenimiento.

El All-new Niro HEV ofrecerá una radio con pantalla táctil de 10,25″ con conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, además de un cuadro de instrumentos digital de 10,25″ para entregar modernidad completa en la conducción. En el caso del All-new Niro EV la pantalla para el infoentretenimiento será de 8″, también con conectividad inalámbrica, Apple CarPlay y Android Auto, en tanto la pantalla del cuadro de instrumentos es de 4,2″ a color.

Ambos modelos comparten sistema táctil para el control del climatizador, cargador inalámbrico para smartphones, freno de mano eléctrico, puertos USB delanteros y traseros, palanca de cambios estilo dial (E-shift), paddle shifter con selector de modos de manejo y frenos con sistema de regeneración inteligente.

MOTORES PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

Kia ha dotado al All-new Niro de una moderna y tecnológica gama de motores que buscan conducir a la marca a una nueva era de sostenibilidad.

El All-new Niro HEV estará equipado con motor híbrido Smartstream GDI 1.6 litros con tecnologías de enfriamiento, fricción y combustión mejoradas que permiten asegurar la mayor eficiencia de combustible.

Esta combinación entre su motor gasolina y eléctrico, logra una potencia total de 139 Hp para el Niro HEV, la que está gestionada por una transmisión automática de doble embrague DCT de seis marchas, diseñada y optimizada para mejorar la eficiencia gracias a un peso total más bajo, con lo que se logra un rendimiento mixto de 25,1 km/l.

El Niro EV, por su parte, equipa un motor eléctrico PMSM que se alimenta de una batería de 64,8 kWh de alto alcance, con una potencia de 201 Hp y 255 Nm de torque máximo, y cuenta con una autonomía de 460 kilómetros en ciclo NEDC*. Tarda 6 horas 20 minutos en cargarse en una fuente de carga normal, o bien 45 minutos en carga rápida.

TECNOLOGÍAS QUE BRINDAN SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD

En esta nueva generación All-new Niro equipa elementos de asistencias al conductor Drive Wise de Kia, que buscan hacer más segura la conducción en todos los escenarios.

Así, ambos modelos equipan asistente de colisión frontal en curvas, asistente de mantenimiento y seguimiento de carril, control crucero inteligente, asistente de intervención de punto ciego y de tráfico cruzado, y asistente de luces altas para una mayor protección en carretera.

Además, ambas variantes también comparten los sensores de proximidad delanteros y traseros, cámara trasera y monitor de presión de neumáticos. El All-new Niro HEV contará con siete airbags, mientras que el All-new Niro EV contará con ocho bolsas de aire fortaleciendo la protección para todos sus pasajeros, además incluye el sistema Multi-Collision Brake, para así brindar mayor seguridad.

UNA NUEVA ERA SIN EMISIONES

“Con el reestreno de Niro, nuestro objetivo es poder ofrecer un modelo que ayude a las personas a acercarse a la electromovilidad, practicando un estilo de vida más sostenible. El All-new Niro ofrece materiales amigables con el medio ambiente, mayor seguridad y gran eficiencia, todo pensado en mejorar la calidad de vida de las personas”, comenta Fabián Acuña, Gerente de electromovilidad Kia Chile.

Kia Niro HEV estará disponible en dos versiones diferenciadas por equipamiento, con precios de $29.990.000 y $34.990.000, mientras que el All-new Niro EV se ofrecerá en $47.990.000 para su versión de entrada y $50.990.000 en su versión full. La marca apunta a comercializar 100 unidades de la versión híbrida y 150 de la variante eléctrica al año.

