Suzuki Presentó el Nuevo Ertiga Híbrido

La marca japonesa sigue ampliando su portafolio y presentó el nuevo Ertiga Hybrid, su cuarto lanzamiento en el año y su nueva apuesta para seguir democratizando la tecnología híbrida en el país.

Nuevo Suzuki Ertiga

Se trata de la variante microhíbrida de la segunda generación del monovolumen lanzado en Chile en 2019 y que llega para complementar la oferta de Suzuki en este segmento.

Como es de esperar, la principal novedad viene dada por la incorporación de un sistema de microhibridación a través de una tecnología exclusiva de Suzuki, que le permite unir su motor de 1.5 litro con un sistema eléctrico de bajo voltaje (12 volts), que asiste durante los momentos de conducción donde se necesita mayor fuerza, obteniendo un excelente desempeño gracias a sus 103 hp y 138 Nm de torque a 4.400 rpm, y un excelente rendimiento de hasta 16 km por litro en ciudad, lo que representa una mejora de un 23% en comparación con el Ertiga convencional. Cifra que se estira hasta los 17,7 km por litro en ciclo mixto y hasta los 18,9 km por litro en carretera.

Nuevo Suzuki ERTIGA

El sistema eléctrico del Ertiga Híbrido se denomina SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) y convierte a este modelo en un microhíbrido (Mild Hybrid). El conjunto está compuesto por el ISG o Sistema Integrado de Generación y Asistencia Eléctrica, que asegura una óptima carga de las baterías de ion litio para una vida útil más larga, además de trabajar como motor de arranque y asistencia al propulsor térmico al iniciar la marcha o al requerir mayor aceleración.

Otras ventajas que presenta este sistema son su bajo costo y el hecho de que no requiere la intervención del usuario en el sistema eléctrico, por lo que no hay que enchufar ni cargar las baterías de manera manual. Además, al tratarse de un sistema de 12 volts, este no requiere de indicaciones especiales para su manipulación.

En cuanto a la transmisión, esta puede ser manual de cinco velocidades o automática de cuatro marchas.

Amplitud para toda la familia

Estéticamente, el Ertiga Hybrid mantiene la apariencia aerodinámica y moderna de sus pares convencionales, destacando su imponente grilla con detalles en negro y cromo, el parachoques más robusto, los focos alargados y la toma de aire central inferior más grande.

De costado también mantiene las líneas de sus hombros que acentúan la robustez del auto y hacen que se vea más dinámico, mientras que en la zaga volvemos a encontrar faros en forma de L con tecnología led y un parachoques más robusto y llamativo.

De la misma forma, las dimensiones se mantienen prácticamente inalteradas, con 4.395 mm de largo, 1.735 mm de ancho y 1.700 mm. Siendo esta última la única que cambia, al ser 10 mm más alto que sus pares convencionales. Su distancia entre ejes sigue siendo de 2.740 mm, lo que ayuda a ofrecer un amplio habitáculo con capacidad para transportar hasta siete pasajeros, con una configuración 2+3+2.

La capacidad del maletero, en tanto, es de 153 litros usando las tres corridas de asiento, pero se puede ampliar hasta los 550 litros abatiendo la última o hasta los 803 litros si se abaten la segunda y la tercera.

Confort y seguridad

En cuanto a equipamiento de seguridad, el Suzuki Ertiga Hybrid incorpora en ambas versiones frenos ABS con EBD, control de estabilidad (ESP), doble airbag frontal, cámara y sensores de retroceso, dos anclajes Isofix y cinturones de tres puntas en la segunda fila de asientos. A lo que la versión GLX AT añade asistente de salida en pendiente.

El equipamiento de confort, en tanto, incluye aire acondicionado con climatizador, ventilación segunda fila de asientos, botón de partida, kit eléctrico completo (alzavidrios, cierre centralizado y espejos), espejos laterales abatibles eléctricamente, computador de a bordo, volante forrado en cuero, puerto USB en consola central y radio touch con Android Auto/Apple CarPlay y comandos al volante.

“Con la llegada del Ertiga Hybrid lo que buscamos es seguir democratizando esta tecnología en el país y satisfacer las necesidades de aquellos clientes que buscan un auto familiar que sea amigable con el medio ambiente y ofrezca un buen consumo de combustible”, señaló Christian Renner, gerente de Suzuki Chile.

El nuevo Suzuki Ertiga Hybrid ya está disponible a lo largo de toda la red Derco Center con una gama de cinco colores (plata, gris metálico, blanco perla, rojo burdeo y negro) y una lista de precios que parte en los $17.990.000 de la versión GLX MT y cierra en los $18.990.000 de la GLX AT (precios incluyen bono de financiamiento). La garantía, en tanto, es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.