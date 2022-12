TIANE ENDLER NUEVAMENTE MEJOR ARQUERA DEL MUNDO

La mejor arquera del mundo, actual portera del Olympique de Lyon y capitana de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, se unió a la gran familia Kia junto al nuevo Kia Sportage.

Tiane Endler

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) anunció que la arquera chilena fue elegida por segunda vez seguida como la mejor arquera del mundo en 2022.

Endler, que ya había obtenido este notable galardón en 2021, fue escogida por este organismo internacional por su excelente campaña con el Olympique de Lyon francés. Tiane junto a sus compañeras ganó la liga francesa y se coronó campeona de la UEFA Women’s Champions League, por primera vez en su carrera, donde fue elegida con el Guante de Oro del certamen a la mejor golera. La nacional obtuvo 105 puntos en la votación de la IFFHS, superando a la inglesa Mary Earps (50 puntos), guardameta de Manchester United y la selección inglesa que ganó la Euro femenina; y a la alemana Marle Frohms (25 puntos), de Wolfsburgo. Nuestra portera nacional no solo ganó el premio de esta organización, también es la actual dueña del premio The Best de la FIFA a la mejor arquera del planeta.

Christiane Endler es definitivamente la mejor arquera de la actualidad, el 2021 fue elegida como la mejor del mundo en la gala The Best de la FIFA luego de haber quedado segunda en las dos ediciones anteriores. Fue galardonada como la mejor arquera del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol y se convirtió en la primera futbolista chilena en ganar la Copa Libertadores y la Champions League, este último premio sólo cuatro mujeres en el mundo lo habían logrado.

“La arquera del Olympique de Lyon y dos veces ganadora del premio a la mejor arquera del mundo, es el ejemplo vivo del movimiento que inspira todas las acciones de Kia. Estamos muy felices de poder trabajar con Tiane y que a través de ella la gente pueda conocer un poco más de nuestra filosofía y modelos”, señaló Sebastián Miranda, Subgerente de Marketing de Kia Chile.

Como rostro de Kia la capitana de la selección nacional de Fútbol Femenino conduce en Chile un All-new Sportage, modelo que arribó completamente renovado a nuestro país a inicios de este año, y que destaca por incorporar el nuevo lenguaje de diseño de la marca, denominado Opposites United.

“El modelo es maravilloso, tiene la tecnología, el diseño y con él es difícil no potenciarse. Agradezco la confianza de la marca y que se hayan fijado en mi. En Chile necesitamos del apoyo de las marcas para poder dedicarnos profesionalmente al deporte” detalla Endler.