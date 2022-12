Benetton

Disruptivo, diverso, colorido. Así es el universo Benetton, características evidentes también en su mundo olfativo, siempre liderando con perfumes únicos, no convencionales, que transmiten un mensaje de independencia, unión, valentía y fraternidad.

Y este fin de año Benetton sorprende una vez más, ahora con su nuevo perfume masculino We Are Tribe, el cual revive la noción de “tribu”, el concepto icónico de los 90, cuando fue de las primeras marcas en incorporar en sus campañas la idea de diversidad e igualdad. Además, We Are Tribe es la primera fragancia con forma de Hoodie -botella fabricada con un 20% de vidrio reciclado-, el popular polerón con capucha que refleja el estilo urbano y descomplicado, popular en la época de pandemia por Covid-19 y que hoy es, simplemente, sinónimo de comodidad y libertad.

Con un 96% de ingredientes de origen natural, We Are Tribe de Benetton combina toques especiados de pimienta rosa, cítricos de pomelo y kumquat, otros más refrescantes como lavanda y verbena de limón, para llegar a la capa amaderada de ámbar, ciprés y vetiver.

Siempre en sintonía con las tendencias, este lanzamiento viene acompañado de la colección “We Are Tribe”, 9 NTFs exclusivos realizados en colaboración con 4 artistas digitales de diferentes países, una aventura en el universo Web3 que da voz a toda una generación, reunidos bajo el lema “De todos y para todos” un compromiso con la diversidad, la igualdad, la transparencia y la sustentabilidad.

Para conocer y concursar por cada una de estas piezas digitales coleccionables hay que inscribirse en Tribelist; cada ganador recibirá, además, premios como Gift Boxes con contenido sorpresa, fragancias y mucho más. De la escena artística local destacan los NTF del reconocido influencer Facu (@dimelofacu), y del Digital Artist Sebastián Riffo Montenegro (@riffo_monte_negro), cuya pieza propone una vista 360° del Hoodie emblema de la fragancia.

#JoinTheTRIBE. Sigue a la cuenta @Benetton_Perfumes en Instagram y descubre cómo puedes convertirte en uno de los ganadores de los primeros NTFs.