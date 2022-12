Le Char

La excepcional colaboración entre Citroën y los productores Pathé, Trésor Films y Editions Albert René ha permitido crear el primer prototipo de carruaje fabricado en Galia e inspirado en el legendario Citroën 2CV. Citroën proporcionó una flota de 10 vehículos electrificados durante el rodaje de la película, una primicia para una superproducción francesa. Citroën y el universo de Astérix forman parte integrante del patrimonio francés. Esta colaboración ha permitido crear una evolución particular del nuevo logotipo de Citroën: los famosos chevrones insertados en un óvalo decorado con las alas del casco de Astérix. 15 de diciembre de 2022 - Citroën, Pathé, Trésor Films y Editions Albert René anuncian su colaboración en la película Astérix & Obélix: El Reino Medio. Producido por Pathé, Trésor Films and les Enfants Terribles, y dirigido por Guillaume Canet, este largometraje llegará a los cines en Francia el 1 de febrero de 2023 y poco después se estrenará en salas internacionales. Esta asociación es diferente a cualquier otra que Citroën haya tenido anteriormente, con el diseño y creación de un prototipo de carruaje específicamente para esta película, ¡un reto sin precedentes para la marca! Los equipos de diseño de Citroën estuvieron implicados en este proyecto desde el comienzo, y lograron algo increíble — diseñaron y construyeron dicho carruaje en 3 meses, cuando que el tiempo que transcurre entre el boceto y la construcción de un Concept es generalmente de 1 año. “El encuentro entre estas dos leyendas de la cultura francesa no podía ser menos que extraordinario. Los equipos de Citroën y Asterix han trabajado juntos con respeto mutuo desde el inicio. ¡Tuvimos esta increíble oportunidad de crear y construir el prototipo del carruaje desde cero, y nos lo hemos pasado en grande trabajando en este proyecto! El resultado es una alabanza al 2CV, un vehículo legendario que representa a Citroën en todo su esplendor”, dice Pierre Leclercq, Director de Diseño de Citroën. Con su silueta reconocible en todo el mundo, el 2CV forma parte del patrimonio cultural y popular francés. En la película Astérix y Obélix: El Reino Medio, el Concept reinterpreta el 2CV con marcadas referencias al mundo de nuestros héroes galos. Los equipos de diseño de Citroën han interpretado al estilo Astérix los valores esenciales de la marca: confort, tecnología y estilo audaz. El resultado: una línea característica, reconocible de todas las demás, suspensiones hechas de estómago de jabalí, techo solar, faros inspirados en los cascos galos, activados