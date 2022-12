Ya se acerca la 4a edición de nuestros premios LOS MAS.

Trofeo LOS MAS

Cómo pasa de rápido el tiempo, parece ayer cuando golpeaba insistentemente la puerta de la gerencia general para pedir la aprobación. Y este próximo 11 de enero 2023 nos juntamos para celebrar la 4a edición de nuestros premios LOS MAS. Impresionante. Y aquí estamos ansiosos y nerviosos calentando motores para poner todo a punto de una gran celebración.

Carola de Moras, premios 2019

Momento en el que nos reunimos junto a los ejecutivos de las marcas para aplaudirlos por un gran trabajo en equipo, que no sólo se traduce en subir al podio y recibir el trofeo. Es un gran trabajo en equipo y no exento de complejidades, no sólo por el mercado y sus complicaciones, sino por la gran competencia existente en nuestro mercado nacional, con un consumidor cada vez más exigente y empoderado.

Con cifras que bordean las 400.000 unidades vendidas a noviembre de este año, proyectando según ANAC, un cierre a diciembre de este año cercano a las 420.000 unidades.

Entonces como no celebrar y aplaudir todo el trabajo que hay detrás de estos fríos números, porque así como una pandemia nos enseñó a poner el acento en lo importante, es que hoy más que antes tenemos ganas de aplaudir a ese equipo que sacrificó familia, amigos y mucho más por lograr los resultados.

Es por esto y mucho más que los invitamos a conectarse este 11 de enero a partir de las 18.45 desde nuestros sitios, www.publimetro.cl y www.tacometro.cl y ser parte de esta 4a edición de los premios LOS MAS.

Todos juntos haciendo industria

Participan CITROEN, CHEVROLET, VOLVO, HYUNDAI, CHERY, KIA, GEELY, CHANGAN, MITSUBISHI, FOTON, SUZUKI, MAXUS y PEUGEOT.

Patrocina ANAC

Colabora Chocalán