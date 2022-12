La compañía americana de cervezas Miller, finalmente aterrizó en Chile con uno de sus grandes iconos, Miller High Life, reconocida por su imagen de la mujer en la luna, dando la bienvenida al verano con esta refrescante cerveza de sabor ligero, efervescente y fácil de tomar.

MILLER

Miller High Life fue lanzada como la marca insignia de Miller Brewing Company en 1903, convirtiéndose rápidamente en todo un éxito y recordada por sus pequeñas burbujas ganándose el apodo de la champañita de las cervezas.

“Miller High Life nos invita a disfrutar y valorar las cosas simples, donde el compartir al aire libre con una rica cerveza puede ser un momento único y memorable, está en nosotros”, comentó Andrea Pesce, Marketing Manager de Miller Chile.

En ese sentido, más de 200 personas se reunieron en la explanada Club de Polo San Cristóbal bajo un cielo despejado, con la música de la banda “Hermanos Lucian” y un gran picnic para compartir y así dar la bienvenida a este icono americano, Miller High Life.

Esta cerveza de 4.6 grados de alcohol y un bajo amargor con solo 7 IBU, promete ser una excelente compañera para estos días de calor. Su formato de botella de vidrio transparente de 355cc hará relucir el color dorado y la efervescencia de Miller High Life.

Encuéntrala en los principales supermercados y botillerías de país.

Welcome to the High Life