EL TOTALMENTE ELÉCTRICO KIA EV6 GANA EL NORTH AMERICAN UTILITY VEHICLE OF THE YEAR 2023

KIA 2023 EV6

Detroit, 11 de enero de 2023. Hoy el totalmente eléctrico Kia EV6 fue nombrado North American Utility Vehicle of The Year por el jurado del North American Car Of The Year (NACOTY). Esta es la segunda ocasión en tres años que el jurado de NACOTY nombra a un vehículo Kia como su mejor opción en la categoría, y la primera victoria para un vehículo eléctrico (EV) de Kia.

“Desde que salió a la venta a principios de 2022, la gama de modelos EV6 ha ilustrado la sofisticación y el refinamiento inherentes a la ingeniería de Kia EV, y los clientes norteamericanos se han dado cuenta”, dijo Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia América. “En un año con tres finalistas eléctricos, esta victoria demuestra que el EV6 no solo es un vehículo utilitario superior, sino también un EV ejemplar”.

El EV6 fue seleccionado por 50 expertos automotrices de medios impresos, online, radio y TV. Como parte del proceso de evaluación, los jurados de NACTOY probaron vehículos que iban desde autos deportivos hasta camionetas y evaluaron criterios que incluyen innovación automotriz, diseño, características de seguridad, rendimiento, tecnología, satisfacción del conductor, experiencia del usuario y valor.

El EV6 sigue aumentando en popularidad. Hasta la fecha, se han vendido más de 19.000 modelos EV6 en los retailers de Kia en los 50 estados, incluido el EV6 GT de 576 hp que salió a la venta en diciembre de 2022. El EV6 ofrece un rendimiento asombroso, compatibilidad con carga de CC ultrarrápida, disponible energía a bordo y un interior de piso plano que utiliza materiales innovadores en toda la cabina.

El EV6 ofrece una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor, un nivel notable de características de conectividad, así como la bomba de calor de eficiencia energética de última generación de Kia, que elimina el calor residual del sistema de refrigeración del automóvil.

El EV6 es una parte fundamental de la estrategia “Plan S” de Kia para lanzar al menos dos vehículos eléctricos de batería (BEV) por año y construir una línea completa de 14 BEV para 2027.