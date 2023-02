Siete accesorios que mejorarán tu experiencia off-road estas vacaciones

CHEVROLET SILVERADO

Con los últimos días de enero, se espera que ocurra un importante recambio de veraneantes, entre quienes terminan su período de descanso y quienes recién lo comienzan. En este último grupo, los más aventureros podrían optar por una experiencia más extrema y explorar rutas desafiantes con todas las posibilidades que entregan las camionetas todo terreno.

Con eso en cuenta, el Product Manager de Chevrolet, Mario Vergara Amigo, preparó una lista con siete accesorios que pueden complementar la robustez y fuerza de las pick-ups, como Silverado o Colorado en el caso de la marca. Toma nota:

Pisaderas: Ayudan a acceder y bajar de forma más fácil y segura del vehículo, lo que entrega comodidad. En algunos de nuestros productos, estas poseen un diseño tubular, la cual acumula menos barro, evitando posibles accidentes y facilita la limpieza. Para los más osados en el off-road, existen alternativas de pisaderas deportivas de mayor resistencia a golpes que tienen menor impacto en la altura libre (despeje) del vehículo.

Lona cubre pick-up: También conocida como lona marítima, ayuda a proteger elementos de robos y de la lluvia. Existen variantes más rígidas que las hacen todavía más seguras.

Alfombras o Cubrepisos: Llamadas también pisos All-Weather, protege el suelo textil de la camioneta del barro, lluvia o nieve, facilitando también la limpieza. Para obtener el mayor beneficio, es ideal que sea diseñado específicamente para el vehículo.

Portabicicletas y barras de techo: ¿Necesitas llevar más espacio? Estos accesorios permiten que puedas añadir elementos adicionales si ya utilizaste todo el espacio de carga y prescindir eventualmente de un carro de arrastre. No obstante, recomendamos siempre estar atento a la capacidad de carga de tu vehículo.

Barra antivuelco: Protege la luneta y parte trasera de la cabina de rayados al llevar materiales y da un atractivo look deportivo. También nos puede servir como punto adicional de anclaje.

Amortiguador portalón: Evita la caída brusca al abrir el portalón trasero, previniendo golpes y daños a tu vehículo.

Extensor de parachoques: Además de dar un look más deportivo al vehículo, algunos incluyen luces adicionales que refrescan la cara de tu camioneta.

El ejecutivo de Chevrolet indicó que, si bien Silverado y Colorado son los modelos ideales para este tipo de complementos y viajes para todo tipo de caminos, la marca también tiene una amplia oferta de vehículos que también pueden enfrentar la mayoría de los caminos hacia los sectores más turísticos.

“Para quienes gustan de la aventura y no necesariamente buscan algo off-road, pueden perfectamente disponer de Tracker, Groove o Captiva con gran espacio y comodidad interior. Si el cliente busca combinación de comodidad, espacio y performance, puede optar por los vehículos de la categoría Premium con All Wheel Drive (AWD) como, Traverse, Blazer, Tahoe, o Suburban o Four Wheel Drive (4WD) como Trailblazer”, destacó Mario Vergara.