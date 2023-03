MARVEL R, un súper héroe de tomo y lomo

MARVEL R

Poseedor de varios premios en este último tiempo, como por ejemplo, mejor SUV grande. Este MARVEL R, cien por ciento eléctrico, destaca notablemente por su autonomía de 402 km y una potencia y velocidad que sorprende.

Con una eficiente combinación entre su batería de 70 kWh, sus 177 caballos de fuerza y los 410 nm, este MARVEL R entrega una respuesta rápida y ágil en todo momento. Haciendo que la experiencia de conducir sea veloz, segura y entretenida, realmente lo disfruté una gran máquina.

MARVEL R tiene una autonomía de 402 km y carga rápida 5~80% en casi 1 hora, conectado en una electrolinera. Cosa que no resulta tan fácil debido a la escasa infraestructura pública y la que existe tampoco está en óptimo funcionamiento, se encuentran en mal estado o directamente fuera de servicio. Punto que juega en contra de ésta y otras marcas que empujan hacia el mundo de la electromovilidad, haciendo máximos esfuerzos en implementar puntos de carga, asesorías a futuros clientes, etc. Hay mucha pega pendiente ahí y no precisamente por parte de las marcas de cara al 2035.

MARVEL R tiene un moderno y simple diseño exterior de líneas seguras y detalles que cautivan, es un SUV que roba miradas en la calle. Una llamativa banda de luz LED en el frontal que lo recorre por completo, neblineros LED cuadrados, detalles cromados, unos cubos traseros tipo escape, llantas de aleación aro 19″, rieles en el techo, spoiler, aleta de tiburón, entradas de aire laterales, manillas ocultas de las puertas, espejos laterales abatibles eléctricamente, con luces de señalización LED y defroster.

Es un SUV largo de 4,7 mts y una distancia entre ejes de de 2,8 mts lo que hace que el espacio interior sea un agrado y comodidad para los pasajeros de la segunda fila, considerando que los tres que formaron parte de este test miden más de 1,85 mts. Un muy cómo espacio interior.

El diseño interior combina el futuro y la deportividad. Una impresionante pantalla touch tipo centro de comando de 19,4″, que conecta estupendamente con Apple Carplay y Android Auto. Desde esta pantallas controlas todo, el climatizador, la radio, el celular, por su puesto que trae cargador inalámbrico, las cámaras de 360°, el modo de manejo, tiene 3 Sport, Normal y Ecco, el rendimiento y autonomía, carga de la batería, y mucho más.

Marvel tiene un andar muy suave gracias a la suspensión delantera McPherson y la trasera Multilink, es un agrado te sientes como flotando en los brazos de este súper héroe, al menos yo de niña soñaba con los súper héroes y esta semana disfruté de la experiencia de conducir este MARVEL R. Un súper héroe de tomo y lomo.

MARVEL R de MG equipa con mucha seguridad y asistencias entre las que destaca la AISTENCIA DE MANTENCION DE CARRIL, no por la novedad sino por la sensibilidad de la misma, por lo que les recomiendo mantener ambas manos en el manubrio ya que en ocasiones el golpe puede ser bastante fuerte y debemos estar atentos. Por lo demás es la manera correcta de manejar, cosa que con los años se nos va relajando, pero aquí está este súper héroe para recordártelo.

EQUIPMIENTO INTERIOR

Apoya Brazo Ecocuero

Ajuste Asiento Conductor 6 Posiciones Eléctrico

Ajuste Asiento Copiloto 4 Posiciones Eléctrico

Asientos Traseros Abatibles 60/40

Parlantes 8

Puerto USB 4

Volante Multifunción

Bluetooth®

Volante Ecocuero

Cámara 360

Enchufe de 12V

Guantera con Amortiguador

Manilla de Puerta Cromada

Moldura de Puertas de Ecocuero

Pedales Deportivos de Aleación

Consola Central con Iluminación

Control de Limpiaparabrisas Variable

Alfombra de Maletero

Cubierta del Maletero

Gancho en Maletero

Panel Digital de 12.13″

Sunroof Panorámico con Cortina y Anti Atrape

Placa Protectora con Logo MG en Parte Delantera

Luces de Lectura LED

Función “Follow Me Home”

Luces de Bienvenida

Luz de Proyección de Bienvenida

Luces Ambientales

Luz en la Guantera

Luz de Advertencia de Apagado

Asiento del Conductor con Memoria

Asiento del Conductor Ajustable Eléctricamente en 6 Posiciones

Asiento del Copiloto Ajustable Eléctricamente en 4 Posiciones

Soporte Lumbar del Asiento del Conductor

Bolsillo en Asientos Delanteros

Apoyabrazos Trasero con Posavasos

Calefacción de Asientos Delanteros de 3 Niveles

Asientos de Ecocuero

Alarma Perimetral

Alzavidrio de Toque Arriba y Abajo en Todas las Ventanas

Ventanas con Anti Atrape

Entrada sin Llave

Cierre Centralizado

Desbloqueo Automático

Bloqueo Automático

Apertura a Distancia del Maletero

Puerta del Maletero Eléctrica

Climatizador Automático Bi Zona

Desempañador Activo

Volante Ajustable en 4 Posiciones

Volante con Decoraciones en Cromo

Volante en Forma D

Apple Carplay® y Android Auto®

Control de Sonido Arkamys

Pantalla Touch de 19.4″

Radio AM+FM

Cargador de Celular Inalámbrico

Luz en Maletero

Parasol con Espejos e Iluminación

Maletero Easy Open

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Rieles de Techo

Espejos Exteriores con Ajuste Eléctrico

Alzavidrio Eléctrico

Conductor ONETOUCH

Desempañador Espejos Exteriores

Sistema de Luces “Follow Me Home”

Luces Diurnas LED

Luces Traseras LED

Espejos Exteriores con Ajuste Eléctrico

Luces LED

Neblineros LED

Luz de Frenado de Emergencia LED

Sensor Crepuscular

Spoiler

Molduras de Puertas Pulidas

Embellecedor de Ventana HIGH GLOSS BLACK

Embellecedor de Carrocería Cromado

Embellecedor Decorativo Para Parrilla

Entrada de Aire Lateral

Limpiaparabrisas Trasero

Vidrios Delanteros Tinteados

Ventana Frontal Insonorizada de Doble Capa

Espejos Exteriores con Memoria de Posición y Ajuste de Asiento

Espejos Exteriores con Inclinación Automática al Dar Marcha Atrás

Espejos Exteriores con Plegado Eléctrico

Espejos Exteriores con Luces Indicadoras LED

Espejos Exteriores con Defroster

Manillas de Puerta Ocultas

Manillas de Puerta con Expulsión Automática

Disponible en 5 colores azul, gris, grafito, negro y blanco por $39.990.000.