Test Drive, KIA Niro HEV

Gocé manejando el KIA Niro HEV, apretando botones, descubriendo, probando como cabra chica con juguete nuevo.

Equipado, entretenido, sorprendente, con mucho detalle, me gustó.

El diseño exterior moderno, fácil y muy interesante. Me llamó particularmente la atención el diseño de los focos traseros, por sus líneas y formas, parecen un búmeran. Los neblineros LED en el frontal le dan un aspecto misterioso.

KIA Niro HEV

Unas muy atractivas llantas de aleación aro 18 tipo pentagrama, siempre me fijo en las llantas son una de mis debilidades, así como a un hombre le miro siempre los zapatos, será por eso que me fijo siempre en las llantas.

En el interior las butacas muy cómodas, deportivas de ajuste eléctrico y ventiladas para esos mortales de calor santiaguino. Y obviamente calefaccionadas para el frío. Porque este Niro viene muy bien equipado. Pedales de metálicos para sumar al estilo deportivo, una pantalla super conectada con Android auto y Apple Carplay de 10,25″, facilísima y muy amigable.

Tiene una opción de Sonidos Naturales que realmente relaja en medio del taco una maravilla.

Un auto dócil, rápido, seguro, no por nada tiene a su haber varios premios, como el Women’s World Car of The Year, o el Mejor Auto del 2023 de Cars.com, por ejemplo.

Con un motor eléctrico 1.6 y a gasolina, con transmisión automática, 6 airbags y muchas asistencias a la conducción.

Disponible en 2 versiones

All New Kia Niro HEV LX 1.6 L 6 DCT GDI desde $ 28.990.000

All New Kia Niro HEV EX 1.6L 6 DCT GDi Full desde $ 33.990.000

Estas versiones se presentan en 7 colores azul imperial, verde urbano pilar negro, rojo cálido, negro aurora, gris acero, azul imperial pilar negro y gris estelar.