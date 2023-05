El equipo Nissan Fórmula E se prepara para el E-Prix de Mónaco

El equipo Nissan Fórmula E viajará este fin de semana al circuito de Montecarlo para disputar el E-Prix de Mónaco, con el que el Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA entra en su segunda mitad.

Norman Nato y Sacha Fenestraz buscarán recuperarse en el principado después de un difícil fin de semana en Berlín. El dúo luchará por los puntos en un lugar donde ambos han tenido éxitos previos en distintas categorías de monoplazas a lo largo de sus años como junior.

La Fórmula E corrió por primera vez en Mónaco en la temporada 1 y se disputó en un circuito recortado durante los primeros tres años. En 2021, la serie utilizó una variación muy cercana al circuito del Gran Premio, aunque con algunas diferencias menores, antes de cambiar al diseño de 3.337 kilómetros reconocible al instante en 2022.

Nissan Mónaco

La clasificación y el E-Prix serán el próximo sábado.

Tommaso Volpe, director general del equipo Nissan Fórmula E Team: “Ir a Mónaco siempre es especial para cualquier persona aficionada al automovilismo, ya que su historia la convierte en una de las mejores carreras del calendario. Debido a los constantes cambios de elevación del circuito, la gestión de la energía será el principal tema de conversación del fin de semana. Son bastante inusuales para la Fórmula E. Con eso en mente, nuestra intención es aspirar a los puntos. Hemos encontrado algunas soluciones a los problemas que tuvimos en Berlín gracias al buen trabajo del equipo durante el Rookie Test, por lo que nuestro objetivo es implementarlas de manera efectiva y ser más competitivos aquí.”

Nissan Mónaco

Sacha Fenestraz: “Estoy muy emocionado por correr en Mónaco, es un lugar increíble con una historia notable. Nunca he competido en un evento oficial del Campeonato del Mundo aquí, así que es un privilegio poder hacerlo. Es una pista de la que tengo muy buenos recuerdos, ya que he ganado aquí dos veces en mi carrera junior. Tuvimos un momento complicado en Berlín, pero el objetivo es recuperarnos. La prueba de novatos nos dio una gran oportunidad para encontrar algunas soluciones, y soy optimista con los resultados obtenidos. Nuestro potencial es alto esta temporada y mi objetivo es mostrarlo y volver a los puntos, ya que creemos que Mónaco debería adaptarse a nuestro estilo.”

Norman Nato: “Conducir por Mónaco siempre es un sueño, he vivido aquí durante muchos años, pero todavía me emociono cada vez que salgo al circuito. Siempre es un desafío adelantar, por lo que la clasificación será más importante de lo habitual este fin de semana. El objetivo es liberar nuestro potencial y traer a casa algunos puntos para el equipo. He ganado aquí en el pasado en karting y en fórmula junior, así que espero poder usar esa experiencia para ayudar al equipo”.