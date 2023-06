REPASANDO SIN PREJUICIOS LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DE CHERY

Chery, la marca representada por ASTARA y que cumplió 15 años de presencia en el mercado chileno se prepara para el lanzamiento de su primer vehículo híbrido enchufable, siendo la punta de lanza de su arquitectura 4.0 en el desarrollo de componentes mecánicos. Pero para llegar a una cuarta generación de productos, necesariamente las 3 anteriores lograron hacerse un lugar dentro de la industria en términos de calidad, confiabilidad y refinamiento. Aquí repasaremos las diferentes eras tecnológicas que han convertido al Chery Holding Group en un referente de desarrollo independiente dentro de la industria automotriz china.

Era 1.0

La Era 1.0 de Chery comenzó cuando la compañía solo era un productor de autopartes llamado Anhui Auto Parts Industry Co., Ltd. Empresa que luego de un proceso de transición para convertirse en un fabricante de automóviles, compra una línea de producción de motores que es trasladada desde Inglaterra hacia China con el objetivo de entregarse instalada y funcionando llave en mano, lo que finalmente no ocurre debido a la negligencia del proveedor inglés. Es aquí donde el novato equipo de la recién fundada Chery decide terminar de construir por su cuenta y sin ayuda la línea de producción de motores en base a pruebas de ensayo y error, lo que finalmente da sus frutos con el exitoso encendido del primer motor a fines del año 1999. En vista de esta hostil primera experiencia, el CEO de Chery Yin Tongyue decide que la investigación y desarrollo de motores y transmisiones tendría que ser por cuenta de la propia marca para no depender de proveedores externos. Es aquí donde los primeros motores de la compañía llegan a los salones de ventas en los primeros modelos producidos por la marca.

Chery Tiggo 7 Pro

Era 2.0

En este segundo paso hacia su independencia tecnológica, Chery compra licencias a diversos fabricantes para utilizar diferentes tipos de motores, pero en lugar de solo fabricar estas mecánicas sin ningún tipo de modificación como lo hacían sus coterráneas, Chery decide salir en búsqueda de una alianza que le permitiera modificar cada motor para mejorar su eficiencia, prestaciones y aumentar la confiabilidad. En consecuencia, durante el año 2005, Chery lanzó oficialmente ACTECO, una empresa dedicada únicamente a la producción de motores gracias a la alianza con la empresa austriaca AVL. Gracias a dicha colaboración las primeras mecánicas propias de la marca cambiaron tanto sus especificaciones respecto a las licencias originales, que se pasaron a considerar mecánicas propias, ya que no involucraban cambios menores, sino que el 60% de los componentes de cada motor era diferente a su diseño original. Esta primera marca de serie de motores con derechos de propiedad intelectual independientes convirtió a Chery en la primera empresa automotriz china que dominó la tecnología de motores a través de la innovación independiente. Llegando a patentar más de 600 tecnologías nuevas utilizadas por otras marcas alrededor del mundo, tal como lo es la tecnología de admisión variable VIS patentada por Chery y que debutó mundialmente en el motor 1.6 litros aspirado que equipó la anterior generación de Tiggo3.

Impulsados por la segunda generación del motor ACTECO lanzados por Chery de forma constante desde el año 2009, las familias de modelos ARRIZO y TIGGO han estado continuamente destacando como líderes en ventas en diversos mercados donde la marca está presente, creando fama de mecánicas confiables y acumulando millones de kilómetros alrededor del mundo.

Chery Tiggo 3 Pro

Era 3.0

Con todos estos años de acumulación tecnológica, las fortalezas de Chery la creación de nuevas mecánicas habían sido cada vez más notorias, pero aún faltaba saber cómo sería el primer motor desarrollado desde 0 por la marca.

Es aquí donde ACTECO presenta su tercera generación de motores, esta vez utilizando únicamente las tecnologías desarrolladas por la marca. Desarrollo que tomó más de 10 años desde que se gestaron las ideas, hasta que el primer motor fue equipado en un automóvil de producción, demostrando la preocupación de Chery por fabricar mecánicas confiables.

Estos motores son los totalmente nuevos 1.6 litros turbo con inyección directa, capaz de producir entre 183 y 197 HP según las regulaciones contaminantes de cada mercado, motor que actualmente monta el Tiggo 8 PRO y que hace gala de una eficiencia térmica de un 39%.

Sin embargo, la joya de la corona en esta 3ra generación es el 2.0 turbo, también equipado con inyección directa, capaz de producir entre 245 y 261 HP según el mercado y que actualmente podemos encontrar en Tiggo 8 PRO MAX. Este motor aumenta su eficiencia térmica a un 41%, siendo el motor producido por un fabricante chino con mejor aprovechamiento de la energía.

Era 4.0

En la actualidad, Chery se encuentra en pleno lanzamiento de su era 4.0, y es que con más de veinte años de experiencia en innovación tecnológica, Chery ha dado paso a una nueva era que revolucionará lo que habíamos visto hasta ahora.

La era 4.0 se refiere a una variedad de formas de energía combinadas en el manejo, que incluyen energía de combustible fósil, híbrida, de hidrógeno y 100% eléctricas con batería recargable. En otras palabras, Chery ofrecerá desde esta era en adelante todas las soluciones electrificadas desarrolladas para complementar o reemplazar a los motores tradicionales y así satisfacer las necesidades de viaje de los usuarios de manera integral.

Chery Tiggo 2 Pro

El primer modelo en equipar este combo mecánico 4.0 será el Tiggo 8 PRO E+, el cual monta un sistema híbrido enchufable basado en un motor 1.5TGDI con gran eficiencia térmica, acoplado a una transmisión híbrida DHT, un paquete de baterías de tamaño medio y un motor de tracción eléctrico. La transmisión DHT desarrollada desde 0 por Chery cuenta con 9 modos de trabajo que incluyen modo 100% eléctrico, ambos motores funcionando en conjunto, solo motor a combustión, entre otros motos; Complementado por 11 marchas combinadas que abarcan carretera abierta, atochamientos, maniobras de estacionamientos y diferentes tipos de configuración detectadas automáticamente por el auto y gestionadas de forma electrónica para aprovechar cada componente de forma ecológica. Esta primera transmisión DHT de función completa fabricada en el mundo brinda a los consumidores una experiencia de conducción de otro nivel, encontrando siempre la repuesta y eficiencia apta para cada camino.

A pesar de mantener un perfil bajo, Chery siempre ha sido un líder en el desarrollo de motores a combustión interna y esta nueva era pretende continuar liderando el crecimiento de los automóviles chinos y el desarrollo de la era híbrida de automóviles global.