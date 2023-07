Daimler Truck celebra hito histórico

Eine Million verkaufte Active Brake Assist Notbremsassistenten: Daimler Truck feiert Meilenstein für die Sicherheit in Lkw und Bussen One million Active Brake Assist emergency braking assistants sold: Daimler Truck celebrates milestone for safety in truc 1 Million Active Brake Assist/1 Million Active Brake Assists 1 Million Active Brake Assist/1 Million Active Brake Assists (Daimler Truck Global Communications Daimler AG - Product Communications Daimler Trucks/Daimler Truck AG)