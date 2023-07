Indumotora ONE

Una experiencia para todos los miembros de la familia es la que se vivirá este fin de semana en las sucursales de Indumotora One en el evento Circuito One, un completo espacio de actividades, concursos y sorpresas que recorrerá las diferentes sucursales de la marca.

Circuito One es una nueva activación de Indumotora One que busca brindar un espacio de diversión y distensión, al mismo tiempo que los clientes cotizan sus nuevos autos y servicios. Pistas de carrera, simuladores, stands de comida, concursos y sorpresas son solo algunas de las actividades que recorrerán de manera itinerante todas las sucursales de Indumotora One durante todos los próximos fines de semana, invitando a todos a pasar un agradable momento en familia.

El 21 y 22 de julio todos los clientes podrán acercarse a las sucursales de la marca y obtener muchos beneficios como venta nocturna y test drive en las sucursales de Bilbao y La Dehesa, junto con mantenciones con 25% de descuento en la sucursal de La Dehesa y descuentos de hasta 20% en todos los productos de Casa de Repuestos.

Indumotora One ha preparado importantes descuentos en sus modelos más populares que incluyen bonos con hasta $150.000 en bencina, junto con la posibilidad de iniciar el pago de las cuotas el 2024. Además habrá promociones y bonos especiales por compra con financiamiento Forum que incluyen láminas de seguridad o giftcard de regalo.

Para conocer el recorrido de Circuito One y participar en las actividades, basta con revisar el calendario de ruta en las redes sociales de la marca, @indumotora.one en Instagram e /IndumotoraOne en Facebook, donde se detallan las ubicaciones y horarios de las activaciones en cada sucursal.