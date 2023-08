EXEED, la nueva marca que está sorprendiendo a todos por sus increíbles atributos de seguridad, tecnología, sofisticación y performance, ha firmado una gran alianza con el Club de Ski La Parva, siendo un importante hito para el posicionamiento de su gama AWD de modelos, donde todas sus versiones cuentan con tracción en las cuatro ruedas.

A través de está alianza, se realizarán diversas eventos y exhibiciones en conjunto, además de generar el torneo “Copa Valores” by EXEED Born For More donde participan todos los integrantes del Club. La alianza además se complementa al disponer de su modelo tope de gama EXEED VX para la participación del Team Club Ski La Parva en todas las competiciones en que participen, convirtiéndose así en “Auto Oficial del Club Ski La Parva”.

Con el lanzamiento reciente de la versión AWD de su modelo más compacto, EXEED LX, la firma que consiguió comercializar sobre 1.000 unidades durante su primer año de presencia en el mercado, dispone de una gama completa de modelos equipados para hacer frente a las adversas condiciones climáticas invernales y preparado para todos los desafíos.

Esto da cuenta del trabajo realizado por la marca para ampliar su oferta de productos con modelos competitivos, seguros y versátiles, a los cuales muy próximamente se sumará el nuevo EXEED RX, un modelo mediano que elevará aún más el estándar de SUV ofrecidos en el mercado nacional.

La tracción AWD de todos los modelos de EXEED viene acompañada además de una eficiente gestión electrónica de la potencia, que con cifras entre 183 y 245 HP según cada modelo, permite asegurar el correcto desempeño sin importar la adherencia del camino. La potencia de estos motores es gestionada por una transmisión automática de doble embrague y 7 marchas desarrollada por Getrag, que puede ofrecer hasta 6 modos de conducción para asegurar un correcto desempeño en todas condiciones.

Es por todo lo anterior que EXEED, representada en Chile por Astara, es la nueva marca que está sorprendiendo a todos por sus espectaculares diseños que se desarrollan inspirados en la ciencia, arte, cultura y la naturaleza.

Queremos invitarlos a explorar más allá de los límites, desafiar el status quo de la movilidad y redefinir el concepto de alta gama.