De la mano de la alianza de Maco y Grupo Tattersall, empresas que han unido todos sus años de experiencia y conocimiento del rubro automotor, aterrizan en Chile los vehículos comerciales livianos de Dongfeng, marca de procedencia china que al menos en su línea de camiones pesados, ya lleva más de 10 años presente en el mercado chileno bajo el alero de Maco, junto a las también marcas de camiones, International y FAW.

Vale destacar que Maco Tattersall toma su nombre de la unión de dos empresas con una larga trayectoria en soporte a sus productos y servicio a sus clientes; Maco con 80 años de historia ha representado en Chile varias marcas automotrices, para luego enfocarse progresivamente en vehículos pesados, y Grupo Tattersall es una empresa con más de 110 años de experiencia en diferentes áreas de la economía, con una historia de servicio de excelencia en Chile, Argentina, Perú y Colombia.

Dong Feng

Dongfeng Motor Corporation, en tanto, fue fundada en China en 1969 y es uno de los grupos automovilísticos más grandes de China. El negocio principal cubre una gama completa de vehículos pesados, vehículos comerciales, vehículos de pasajeros, ensamblajes de automóviles, piezas y componentes, máquinas y equipos, y otros productos y servicios relacionados con el automóvil, siendo actualmente la única marca de automóviles china que figura en las ‘World Top 500 Brands’.

“Dongfeng es una marca que conocemos y muy bien, ya que la comercializamos en su línea de camiones hace más de 10 años. Por lo mismo, estamos muy contentos de ahora poder representar y comercializar su línea de vehículos comerciales livianos, con la cual esperamos tener muy buenos resultados en el mercado chileno. Es una marca con mucho potencial, con vehículos sumamente confiables y con opciones y soluciones que van de la mano de lo que buscamos como empresa, pensando siempre en el futuro y en nuevas tecnologías amigables con el medioambiente. Estamos seguros que el DF 212 y el DF 212 Plus nos ayudarán a comenzar a cimentar un gran camino en el mercado nacional” aseguró Rodrigo Azócar, Gerente General de Maco Tattersall

Dong Feng

TRABAJADORES DEL MÁS ALTO NIVEL

Dongfeng con su línea de vehículos comerciales livianos, inicia sus operaciones en Chile con dos atractivos modelos: DF 212 y DF 212 Plus, los cuales con versiones Cabina Simple y Cabina Doble, prometen un trabajo incansable y eficiente, sumado a una destacada relación precio-calidad y a un más que considerable equipamiento, con gran calidad y buen gusto en los detalles y terminaciones, pudiendo cargar hasta 1.900 kilogramos en el caso del DF 212, y de 1.700 kilogramos, en el modelo DF 212 Plus.

En relación al modelo Dongfeng DF 212, sus dos versiones disponibles (Cabina Simple y Cabina Doble) incluyen aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado, Radio con MP3, USB y entrada Auxiliar, tablero central digital, frenos delanteros de disco ventilados y traseros de tambor, neumáticos 175/R14 con doble rueda trasera para brindar mayor agarre y estabilidad, barandas incorporadas y abatibles con sistemas de amarre de carga. Es un modelo que se caracteriza por poseer cabina y habitáculo de carga separado como configuración standard, para evitar sobreesfuerzos del chasis y una conducción más segura, con además un más que útil protector de carga, que evita que lo que vaya en el pick up golpee con la cabina, provocando daños en esta y en los pasajeros durante un frenado de emergencia. Ambas versiones, Cabina Simple y Cabina Doble, tienen en común que cuentan con tracción trasera y un motor gasolinero de 4 cilindros de 1.6 litros, que asociado a una caja de transmisión manual de 5 velocidades, entrega una potencia máxima de 122 HP y 161 Nm de torque, cumpliendo con la normativa Euro 6, y teniendo una capacidad de carga de hasta 1.925 kilogramos en la versión Cabina Simple, y de 1.795 en la Cabina Doble.

Dong Feng

En relación a las dimensiones de sus versiones, DF 212 Cabina Simple mide 4.990 mm de largo, 1.840 mm de ancho, 2.030 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.050 mm, y una capacidad para dos ocupantes. Por su parte, la dimensión de la caja de carga alcanza los 3.060 mm de largo, 1.740 mm de ancho y 360 mm de alto. El peso bruto vehicular, en tanto, corresponde a los 3.450 kilogramos, mientras que el peso en vacío es de 1.450 kilogramos. El precio de lanzamiento con financiamiento de la marca incluido alcanza los $8.890.000 más IVA.

DF 212 Doble Cabina, en tanto, mide 5.280 mm de largo, 1.840 mm de ancho, 2.080 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.300 mm, y una capacidad para cinco ocupantes. Por su parte, la dimensión de la caja de carga alcanza los 2.600 mm de largo, 1.740 mm de ancho y 360 mm de alto. El peso bruto vehicular, en tanto, corresponde a los 3.450 kilogramos, mientras que el peso en vacío es de 1.580 kilogramos. El precio de lanzamiento con financiamiento de la marca incluido alcanza los $9.590.000 más IVA.

Ya en el modelo Dongfeng DF 212 Plus, todas sus versiones incluyen de serie aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado, Radio con MP3, USB y entrada Auxiliar, sistema de radio con comando al volante, Bluetooth, control crucero, dirección eléctrica (EPS), tablero central digital, neblineros, luces LED de conducción diurna, frenos con sistema ABS siendo los delanteros de disco ventilados y traseros de tambor, llantas de acero con neumáticos 185/R15 LT con doble rueda trasera para brindar mayor agarre y estabilidad, barandas incorporadas y abatibles con sistemas de amarre de carga. Al igual que el modelo DF 212, 212 Plus se caracteriza por poseer cabina y habitáculo de carga separado como configuración standard, para evitar sobreesfuerzos del chasis y una conducción más segura, con además un más que útil protector de carga, que evita que lo que vaya en el pick up golpee con la cabina, provocando daños en esta y en los pasajeros durante un frenado de emergencia. Ambas versiones, Cabina Simple y Cabina Doble, tienen en común que cuentan con tracción trasera y un motor gasolinero de 4 cilindros de 1.6 litros, que asociado a una caja de transmisión manual de 5 velocidades, entrega una potencia máxima de 121 HP y 158 Nm de torque, cumpliendo con la normativa Euro 6, y teniendo una capacidad de carga de hasta 1.735 kilogramos en la versión Cabina Simple, y de 1.695 en la Cabina Doble.

Dong Feng

En relación a las dimensiones, DF 212 Plus Cabina Simple mide 5.641 mm de largo, 1.920 mm de ancho, 2.123 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.800 mm, y una capacidad para dos ocupantes. Por su parte, la dimensión de la caja de carga, alcanza los 3.500 mm de largo, 1.700 mm de ancho y 360 mm de alto. El peso bruto vehicular, en tanto, corresponde a los 3.500 kilogramos, mientras que el peso en vacío es de 1.690 kilogramos. El precio de lanzamiento con financiamiento de la marca incluido alcanza los $10.590.000 más IVA.

DF 212 Plus Doble Cabina, en tanto, mide 5.641 mm de largo, 1.796 mm de ancho, 2.123 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.800 mm, y una capacidad para cinco ocupantes. Por su parte, la dimensión de la caja de carga, alcanza los 2.530 mm de largo, 1.700 mm de ancho y 360 mm de alto. El peso bruto vehicular, en tanto, corresponde a los 3.500 kilogramos, mientras que el peso en vacío es de 1.725 kilogramos. El precio de lanzamiento con financiamiento de la marca incluido alcanza los $11.190.000 más IVA.

Toda la línea de modelos comerciales livianos de Dongfeng estará disponible a contar de este mismo fin de semana en la extensa red a lo largo de todo Chile de Maco Tattersall. La garantía de los modelos Dongfeng corresponde a 5 años ó 100.000 kilómetros, lo que primero suceda.