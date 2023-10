Kia anuncia la esperada preventa de su modelo 100% eléctrico EV6

Kia se encuentra avanzando a paso firme hacia a la electrificación, con desarrollos de modelos eléctricos que abarcarán todos los segmentos y necesidades de los clientes. En ruta a ser el principal proveedor de soluciones de movilidad sostenible en el mundo, Kia Chile anuncia el inicio de la comercialización de su esperado crossover eléctrico EV6.

“El Kia EV6 es un modelo muy esperado por los clientes. Desde su presentación oficial en Chile hasta ahora, hemos cosechado una gran variedad de premios en todo el mundo, que avalan el importante trabajo que ha hecho Kia no sólo para entregar un modelo 100% eléctrico de altísima tecnología y calidad, también por desarrollar un vehículo atractivo, deportivo y totalmente premium”, señaló Máximo Morel, Gerente General Kia Chile.

Un crossover que lo cambiará todo

Sin duda, el EV6 ha dado de qué hablar desde su estreno. Es que el primer modelo 100% eléctrico creado desde cero por Kia tiene todo lo necesario para sobresalir en el mundo de los vehículos a batería.

El EV6 se monta sobre la plataforma E-GMP (Electric Global Modular Platform), desarrollada por la marca especialmente para dar vida a su línea de modelos eléctricos de nueva generación, y que permite montar multiplicidad de configuraciones de batería y motores eléctricos.

Nombrado European Car of The Year (2022), North American Utility Vehicle of the Year (2023), Top Gear Crossover of the Year (2021) y Red Dot Best of best (2022), entre otros importantes premios, el Kia EV6 se ha ganado un importante lugar entre los eléctricos más llamativos de la nueva generación.

A Chile llegará en una versión única GT Line que destaca por equipar dos motores eléctricos que entregan una potencia máxima de 321 caballos de fuerza y 605 Nm de torque, y que también proporcionan una tracción completa AWD. Con una batería de largo alcance de 77,4 kWh, el más grande disponible en la marca, en conjunto con los motores delantero y trasero, el EV6 alcanza los 100 km/h en tan sólo 5,2 segundos.

El crossover eléctrico EV6 destaca por su autonomía de hasta 506 kilómetros con una sola carga, que lo posiciona como uno de los de mayor rendimiento en el mercado. Esto se suma a su sistema de carga ultrarrápida que permite completar de un 10% a un 80% de carga en 18 minutos, destacándolo a nivel mundial en esta materia.

KIA EV6 Kia EV6

Parte importante del modelo es su amplio espacio interior que reflejan los beneficios de la plataforma E-GMP, pero sobre todo es su alta tecnología en equipamiento, donde podemos encontrar una pantalla digital panorámica curva integrada entre su cluster de supervisión de 12,3″ y también en su radio touch de 12,3″, sistema de audio premium Meridian (14 parlantes), sistema de sonido activo (ASD), sunroof delantero, asientos delanteros calefaccionados y ventilados con función Premium relaxion, encendido de motor a distancia, luces ambientales, modo de pedal inteligente (i-Pedal), y muchos otros elementos más que complementan conceptos de confort y tecnología superior.

En seguridad, el Kia EV6 cuenta con todos los elementos de asistencia a la conducción del sistema Drive Wise de Kia, donde destacan su nuevo sistema de luces inteligentes IFS, asistente de colisión frontal en para giros e intersecciones, asistente de intervención de punto ciego junto al monitor de punto ciego, asistentes de mantenimiento y seguimiento de carril, y control crucero inteligente. Eso sin olvidar los siete airbags donde incorpora un nuevo airbag lateral central entre el conductor y el copiloto, múltiples sensores de estacionamiento, control de estabilidad, control de tracción avanzado en curvas, asistente de partida en pendiente, monitor de presión de neumáticos, y frenos de colisión múltiple (MCB).

El inicio de la comercialización del EV6 se hará a través de una preventa que iniciará el 10 de noviembre en la web de la marca www.kia.cl con un valor de $67.990.000, precio que incluye un bono de financiamiento, un Wallbox de carga domiciliaria y las tres primeras mantenciones. Se espera que las primeras unidades estén llegando a manos de sus dueños a inicios de diciembre próximo para iniciar el 2024 completamente electrificados.