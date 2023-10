Seguridad, elegancia y comodidad

Con la determinación de convertirse en un referente dentro de los sedanes del mercado local, el nuevo Hyundai Accent hace su debut en Chile con una propuesta de valor enfocada en seguridad, espacio y diseño.

El icónico sedán de Hyundai se estrenó en el país hace casi 30 años de la mano de Grupo Gildemeister y es actualmente el modelo más vendido en la historia de la firma en Chile, con más de 180 mil unidades acumuladas. El lanzamiento de su sexta generación eleva la apuesta en seguridad con características inmejorables para su segmento.

A los 6 airbags de serie, los frenos ABS+EBD, el control de estabilidad y el asistente de arranque en pendiente en todas sus versiones, se suma que este mes el sedán fue testeado en los laboratorios de Global NCAP, alcanzando la valorización máxima de 5 estrellas en las pruebas de seguridad. Además, en sus versiones más equipadas, los nuevos Accent vienen con Hyundai SmartSense, el sistema de asistencia a la conducción de la marca que incluye asistencias de colisión frontal, de colisión de punto ciego y de colisión por alerta de tráfico cruzado, y mantenimiento de carril.

“Estamos realmente entusiasmados de lanzar el nuevo Accent porque confiamos en que sus estándares de seguridad, espacio y comodidad lo convierten en una apuesta de lo más atractiva para quienes buscan el sedán ideal”, señaló Irene Gálvez, gerenta de Negocio de Hyundai en Grupo Gildemeister. “Este es un modelo muy querido por el público, con una probada trayectoria en el mercado y que sabemos es un verdadero clásico de las calles y carreteras del país”.

Esta evolución del Accent sorprende a primera vista por su renovado diseño. Siguiendo la filosofía del Sensuous Sportness de la marca, el sedán mantiene su esencia de clásico, pero adopta un look más sofisticado y audaz.

Su exterior destaca por sus toques deportivos y modernos, como la refinada parrilla delantera en negro brillante y llantas de aleación de serie. Asimismo, su aspecto elegante y futurista está acentuado por un diseño continuo en el que resaltan la luz de posición LED que recorre todo el ancho del frontal, sus marcadas líneas en los costados de la carrocería y las luces traseras LED que, al igual que las delanteras, se extiende por todo el maletero.

Como novedad, el nuevo Accent crece en todas sus dimensiones, proporcionando un espacio interior único para el segmento. Con 4535 mm de largo, 1765 mm de ancho, 1475 mm de alto y 2670 mm de distancia entre ejes, el renovado sedán ofrece más espacio a sus ocupantes y una amplia capacidad de carga del maletero, el que llega a los 528 litros, la más grande de la categoría y 48 litros superior a su edición anterior.

“Este modelo ícono de la marca ha sido perfeccionado en cada detalle para ofrecer una experiencia de conducción ágil y eficiente, manteniendo su elegancia y estilo característicos. El nuevo Accent promete seguir siendo parte importante de nuestro portafolio y creemos que jugará un rol clave en el actual impulso de Hyundai” , agregó Irene Gálvez.

El nuevo Hyundai Accent llega al país en cuatro versiones, todas ellas equipadas con un motor a gasolina de 1.5 litros, capaz de alcanzar los 115 HP de potencia y producir 144 Nm de torque a 4.500 Rpm. Dependiendo de la versión, el motor viene acoplado a una caja manual de 6 velocidades o a una caja automática CVT.

En su exterior, las versiones de entrada Plus, tanto en su opción manual como automática, vienen con luces LED traseras, espejos laterales con ajuste eléctrico, llantas de 15″ y luces frontales halógenos de proyección, mientras que las versiones Design MT y AT cuentan con luces frontales LED, luces DRL LED y llantas de 16″ bicolor. Además, el Accent Plus mecánico puede pedirse con la carrocería completamente negra para su uso como auto de transporte de pasajeros.

El interior del nuevo sedán también tiene un renovado diseño interior y con detalles modernos. Los Accent Design vienen equipados con un panel integrado de dos pantallas digitales, una para el cuadro de instrumentos de 4,2″ y otra para el sistema multimedia, este último compatible con Apple Carplay y Android Auto, ambas de conexión inalámbricas. Y con el fin de obtener un espacio interior visualmente despejado, el modelo incluye un cargador inalámbrico y la conexión a Bluetooth mediante reconocimiento de voz.

Hyundai Accent (AMERS_HTC)

En cuanto a equipamiento, todas las versiones del nuevo sedán de Hyundai cuentan con control de audio al volante, control crucero, sensores de estacionamiento trasero, cámara de retroceso, asientos abatibles eléctricamente y apoyabrazos deslizable. Las versiones Design, en tanto, añaden botón de encendido con entrada inteligente, sensor de luces, volante y pomo forrados en cuero. Finalmente, los Accent automáticos añaden modos de manejo.

El All New Accent estará disponible a la venta a lo largo de toda la red de concesionarios del país a partir del 17 de octubre de 2023, con precios que parten desde los $ 12.990.000 incluyendo un bono marca de lanzamiento y bonos de financiamiento.