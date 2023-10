CITROËN PRESENTA EL NUEVO Ë-C3, EL PRIMER AUTO ELÉCTRICO ASEQUIBLE EN EUROPA

Citroën desafía las reglas de los autos del segmento B diseñados y fabricados en Europa, con la presentación del característico C3 de cuarta generación. El ë-C3 totalmente eléctrico ofrece el mejor confort de su clase, una experiencia eléctrica sencilla, un nivel de equipamiento excepcional y una increíble relación calidad-precio.

El ë-C3 100% eléctrico encabeza la cuarta generación del auto más popular de Citroën, del que se han vendido más de 5,6 millones de unidades desde el lanzamiento de la primera generación en 2002. El C3 sigue siendo el modelo más popular de la marca, y representa el 29% del volumen de ventas europeas de Citroën. En 2022, el C3 capturó el 11% del mercado europeo del segmento B.

El ë-C3 marca un nuevo capítulo para Citroën. La popular y atrevida marca se está reinventando para enfrentar agresivamente los desafíos de hacer que la movilidad totalmente eléctrica sea accesible para todos con el primer B-hatch totalmente eléctrico diseñado y construido en Europa para los clientes que desean los beneficios de las cero emisiones: movilidad a un precio neto, justo y asequible.

Thierry Koskas, director general de Citroën, explica: “Ofrecer vehículos asequibles siempre ha sido una parte importante del ADN de Citroën. Pero las expectativas de los clientes para los vehículos del segmento B han cambiado, especialmente con el aumento de la popularidad de los SUV y el creciente deseo de conducir vehículos eléctricos en nuestras ciudades y sus alrededores, y se ha vuelto más difícil para los fabricantes de vehículos europeos cumplir esas expectativas. Excepcionalmente, Citroën se atreve a hacer exactamente eso con el nuevo ë-C3 totalmente eléctrico: un B-hatch fresco, elegante y confortable, totalmente equipado, diseñado específicamente y fabricado en Europa, y extremadamente asequible”.

Citröen eC3 Copyright William Crozes @ Continental Productions (WILLIAM CROZES)

1 - LA MEJOR COMODIDAD DE SU CLASE

· El Citroën ë-C3 ofrece la sensación de “alfombra voladora” al combinar por primera vez la suspensión Citroën Advanced Comfort® con los nuevos asientos Citroën Advanced Comfort®.

· Más alto y cuadrado pero con un tamaño similar: el nuevo ë-C3 ofrece comodidad sin concesiones, posición de conducción más alta, mayor distancia al suelo, además de elementos protectores exteriores.

EL NUEVO Ë-C3 AGREGA AMOTIGUADORES HIDRÁULICOS PROGRESIVOS

Por primera vez en la historia del C3 hatchback, Citroën equipa de serie su innovadora y exclusiva suspensión Citroën Advanced Comfort® en todas las versiones del nuevo ë-C3 totalmente eléctrico.

Invisibles para el conductor y los ocupantes, los cojines hidráulicos progresivos® garantizan que los ocupantes del vehículo disfruten de una sensación única de comodidad en la carretera.

La suspensión del C3 utiliza dos topes en cada esquina del vehículo junto con el amortiguador y el resorte en lugar de topes mecánicos: uno para compresión y el otro para rebote. Para una compresión y descompresión más ligera, el resorte y el amortiguador controlan los movimientos verticales juntos, sin necesidad de asistencia de los topes hidráulicos.

En caso de impactos importantes, el resorte y el amortiguador trabajan junto con los topes hidráulicos para ralentizar el movimiento gradualmente y suavizar las sacudidas al final del recorrido. A diferencia de un tope mecánico que absorbe energía y luego devuelve parte de ella en forma de choque, el tope hidráulico absorbe y disipa esta energía.

Citröen eC3 Copyright William Crozes @ Continental Productions (WILLIAM CROZES)

INTERIOR HOGAR PARA UNA COMODIDAD LÍDER EN SU CLASE

El espacioso interior ha sido diseñado alrededor de superficies simples pero refinadas para brindar a los ocupantes un ambiente similar al de la sala de estar o el salón de su hogar. Los asientos Citroën Advanced Comfort® del nuevo ë-C3 están hechos a medida para el auto y utilizan espuma adicional para proporcionar una sensación acogedora y suave desde el primer contacto.

La altura de 1,57 m proporciona a los ocupantes de los asientos delanteros 30 mm más de espacio para la cabeza, para una posición de conducción más alta y dominante, con una mayor sensación de control y seguridad. También es más amplio en las plazas traseras. El espacio para los codos del pasajero trasero es 19 mm superior al promedio del mercado y el del frente 21 mm, mientras que el espacio para las rodillas del asiento trasero es el mejor de su clase, al menos 20 mm mayor.

El interior está lleno de áreas de almacenamiento útiles e inteligentes en las puertas, la consola central y debajo del reposabrazos central. El respaldo de los asientos traseros abatible 60-40 y un ancho entre los pasos de ruedas traseros de 1.015 mm garantizan que se puedan transportar objetos más grandes, y los generosos 310 litros de volumen de equipaje son suficientes el uso diario.

El nuevo ë-C3 es más alto que su predecesor y se beneficia de una distancia al suelo estilo SUV para facilitar la entrada y salida y proporcionar una conducción más segura sobre los badenes, cunetas y los baches que se encuentran en la conducción urbana y suburbana. La distancia al suelo es de 163 mm para el ë-C3 totalmente eléctrico, en comparación con una distancia al suelo de 135 mm en el modelo anterior.

2 - VIDA ELÉCTRICA FÁCIL

· El motor eléctrico de 83 kW/113 Hp entrega potencia y par para todo tipo de viajes, mientras que el pack de baterías LFP de 44 kWh ofrece una autonomía de hasta 320 km.

· Recarga rápida de 100 kW CC del 20 al 80 por ciento de su capacidad en solo 26 minutos. Fácil acceso a más de 540.000 estaciones de carga en toda Europa.

Por primera vez en Stellantis, la plataforma nativa de BEV utiliza un paquete de baterías LFP (ferrofosfato de litio) de 44 kWh, para ofrecer una autonomía de conducción WLTP de hasta 320 km, y una capacidad de carga rápida de CC de 100 kW permite recargar del 20 al 80% en 26 minutos.

La recarga de CA estándar, del 20% al 80%, tarda unas 4h10 con una potencia de 7kW, o 2h50 si hay 11kW disponibles. Acceder a instalaciones de carga de CA tanto domésticas como públicas es fácil utilizando el cable Modo 3 suministrado de serie, que es ideal para recargar regularmente en casa.

Su motor de 83 kW (113 Hp) y su transmisión automática acelera el auto de 0 a 100 km/h en unos 11 segundos, y ofrece una velocidad máxima de 135 km/h, suficientes para afrontar la conducción y el tráfico cotidianos, especialmente en entornos urbanos y suburbanos.

3 - TOTALMENTE EQUIPADO

· El nuevo Citroën ë-C3 totalmente eléctrico sorprende y deleita con una amplia cartera de equipos y soluciones inteligentes que complementan su enfoque sin concesiones en el confort.

· C-Zen Lounge, con Citroën Head Up Display y volante compacto, un enfoque inteligente para reinventar el tablero y sustituir el cuadro de instrumentos tradicional.

· La amplia gama de dispositivos de asistencia a la conducción Citroën, ahora instalados en todas las versiones, ofrece comodidad, tranquilidad y apoyo.

Garantizar un confort líder en su clase y un ambiente sereno para todos a bordo han sido prioridades claras para los equipos de diseño e ingeniería del ë-C3 totalmente eléctrico. Sin embargo, esto es sólo el comienzo de la historia, ya que igualmente importante fue dotar a este hatchback B diseñado y construido en Europa de una gama sorprendentemente completa de equipos y soluciones inteligentes para satisfacer todas las necesidades de los clientes.

Citröen eC3 Copyright William Crozes @ Continental Productions (WILLIAM CROZES)

SALÓN C-ZEN

Establecer nuevos estándares para el diseño de interiores era un objetivo prioritario. El nuevo ë-C3 cuenta con el salón C-Zen, un interior innovador, espacioso y bien equipado que, como es de esperar de Citroën, reinventa el tablero tradicional y proporciona niveles de confort altísimos.

Con la introducción del C-Zen Lounge, el conductor y el pasajero delantero disfrutan de una vista limpia y despejada hacia adelante gracias al gran parabrisas y el tablero horizontal, que gráficamente se extiende a lo ancho de todo el vehículo y está flanqueado por las salidas de aire verticales características de Citroën. El tablero se divide en dos niveles distintos, con los elementos técnicos arriba y una acogedora sección “Estilo de diseño de sofá” envuelta en tela debajo.

Una novedad es la falta de un grupo de instrumentos tradicional. El nuevo ë-C3 totalmente eléctrico usa por primera vez un nuevo Head Up Display que refleja la información del vehículo en una sección negra brillante entre la parte superior del panel de instrumentos y la parte inferior del parabrisas. Esta solución inteligente garantiza que no haya duplicación de información como ocurriría tradicionalmente entre un sistema Head Up Display y el cuadro de instrumentos, y garantiza que los conductores puedan acceder a toda la información clave sin sacar la vista de la carretera.

El nuevo volante multifunción compacto es más pequeño y fácil de manejar, y tiene alcance e inclinación ajustables, lo que ayuda a garantizar que el Citroën Head Up Display esté libre de obstáculos durante el funcionamiento.

En el centro del tablero flota una pantalla de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas, ligeramente inclinada hacia el conductor

La sección horizontal “Estilo de diseño de sofá” envuelta en tela y suavemente curvada está diseñada para agregar calidez y carácter visual a la cabina, al tiempo que amplifica la sensación de comodidad.

Citröen eC3 Copyright William Crozes @ Continental Productions (WILLIAM CROZES)

CONECTIVIDAD INCONSÚTIL

A pesar de ser un automóvil relativamente compacto, el ë-C3 totalmente eléctrico otorga gran importancia a las opciones de infoentretenimiento conectado, todas las cuales se centran en la facilidad de uso por parte de los ocupantes.

Los controles en el volante más un botón “Inicio” en todas las versiones garantizan una experiencia libre de estrés para el conductor cuando está detrás del volante. Hay dos niveles de sistema de infoentretenimiento disponibles:

o MY CITROËN PLAY CON SMARTPHONE STATION es estándar en los modelos “You” y cuenta con un soporte para teléfono inteligente incorporado que permite a los conductores “acoplar” su dispositivo e iniciar automáticamente una nueva aplicación dedicada. A través de ella, se usa el dispositivo propio para acceder a las aplicaciones.

o MI CITROËN DRIVE CON PANTALLA TÁCTIL DE 10″ es de serie en el ‘Max’. La pantalla central de 10,25 pulgadas utiliza una arquitectura de widget inspirada en los teléfonos inteligentes para brindar acceso a través de atajos virtuales a funciones clave de navegación, teléfono, radio, aplicaciones y medios. La capacidad WiFi inalámbrica permite la duplicación de teléfonos inteligentes y la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

FUNCIONES DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR QUE CUIDAN

La completa colección del nuevo ë-C3 con las últimas tecnologías de asistencia a la conducción está diseñada para cuidar la mente y el cuerpo de cada ocupante, sobre todo el conductor, e incluye:

o Active Safety Brake es un sistema de frenado de emergencia que funciona de 5 a 135 km/h, de día y de noche.

o El sistema de advertencia de cambio de carril ayuda al conductor a mantener la posición correcta entre las marcas del carril, ya sea corrigiendo suavemente la dirección o alertando sobre un desvío a velocidades más bajas. Funciona entre 60 y 180 km/h.

o La alerta de atención al conductor informa al conductor si la trayectoria del vehículo es inapropiada dentro de su carril, proponiendo un descanso.

o El reconocimiento de límite de velocidad lee las señales de límite de velocidad y las muestra en el Citroën Head Up Display para informar al conductor.

o El freno de estacionamiento eléctrico (EPB) se aplica automáticamente cuando el motor se detiene y se libera automáticamente cuando se presiona el acelerador.

o Las luces delanteras inteligentes utilizan la cámara montada en el parabrisas para cambiar automáticamente entre luces de cruce y luces de carretera cuando se detectan vehículos que se aproximan y pasan con seguridad.

o Los sensores de estacionamiento traseros advierten de forma acústica al conductor de la proximidad de obstáculos, incluidos niños, durante las maniobras de marcha atrás. Una cámara trasera se activa cuando se pone la marcha atrás para proporcionar una vista amplia.

Citröen eC3 Copyright William Crozes @ Continental Productions (WILLIAM CROZES)

4 - MEJOR VALOR PRECIO

· El ë-C3 con una autonomía de 320 kilómetros se ofrecerá a precios justos y netos en muchos mercados europeos, a partir de 23.300 euros, mientras Citroën intensifica agresivamente su misión de hacer que la movilidad totalmente eléctrica sea accesible para todos.

· Para los consumidores, la simplicidad de elección está garantizada con una gama optimizada de dos versiones bien equipadas, “You” y “Max”.

· El Citroën ë-C3 con una autonomía de 200 km llegará en 2025 con un precio que parte de los 19.990 euros.

NUEVA PLATAFORMA PARA OFRECER EFICIENCIAS DE COSTOS

Por primera vez en Europa, Citroën ha diseñado el nuevo Citroën ë-C3 alrededor de una plataforma diseñada desde el principio para albergar un sistema de propulsión totalmente eléctrico. El vehículo se sustenta en una versión de la plataforma global altamente flexible “Smart Car” de Stellantis, y esto ha permitido a Citroën hacer que el nuevo ë-C3 sea accesible para los clientes.

PRECIO NETO Y ELECCIÓN SIMPLIFICADA

Facilitar la experiencia de compra a los clientes era una prioridad clave. En muchos mercados europeos, el nuevo Citroën ë-C3 se propondrá a un precio justo y neto, con la versión básica ‘You’ a partir de 23.300 euros.

El nuevo ë-C3 totalmente eléctrico estará disponible para sus clientes europeos en una gama simplificada de sólo dos versiones bien equipadas: “You” y “Max”.

La serie inicial ‘You’ viene con un alto nivel de equipamiento de serie, que incluye faros delanteros LED, suspensión Citroën Advanced Comfort®, Active Safety Brake (sistema de frenado de emergencia), nuevo sistema Citroën Head Up display, ‘My Citroen Play with Smartphone Station para infoentretenimiento, retrovisores exteriores eléctricos, iluminación automática, sensores traseros, alerón trasero, control de crucero, aire acondicionado manual y 6 airbags.

La serie tope de gama ‘Max’ añade llantas de aleación de 17 pulgadas con corte diamante, pintura bitono con techo en contraste, rieles decorativos en el techo, protectores bajos delanteros y traseros, pantalla táctil de 10,25 pulgadas, asientos Citroën Advanced Comfort®, limpiaparabrisas automáticos, espejos exteriores plegables eléctricamente y calefactables, volante con efecto de cuero, asiento de la segunda fila abatible 60/40 y ajuste del asiento del conductor, faros traseros LED, cristal trasero de privacidad, asientos TEP/tela, aire acondicionado automático , navegación 3D, carga inalámbrica, cámara trasera, retrovisor electrocromo y vidrios eléctricos traseros.

Citröen eC3 Copyright William Crozes @ Continental Productions (WILLIAM CROZES)

El nuevo ë-C3 se ofrecerá en una selección de cinco colores de pintura distintivos y de alta calidad: Blanco Polar, Azul Montecarlo, Rojo Elixir, Gris Mercurio y Negro Perla Nera. El característico techo de dos tonos en contraste de Citroën se ofrecerá a los clientes como equipamiento de serie en blanco o negro en la versión ‘Max’, con la separación en el pilar C siguiendo claramente una línea nítida estampada en la chapa metálica del C- pilar.

FORTALECER LA MARCA EN EUROPA

El nuevo ë-C3 es el primer segmento B totalmente eléctrico ofrecido en Europa a este nivel de precio y que ha sido diseñado en Europa, y se fabricará en Europa en la planta de Stellantis Trnava en Eslovaquia. El nuevo Citroën ë-C3 llega a los concesionarios en el segundo trimestre de 2024.

Si bien Citroën espera que el nuevo ë-C3 revolucione significativamente el mercado de los hatchbacks del segmento B diseñados y fabricados en Europa, hay más buenas noticias en camino para los compradores de automóviles que buscan un precio aún más bajo para un auto eléctrico, sumándose en 2025 una versión con una autonomía de 200 kilómetros que tendrá un precio de 19.990 euros.

El ë-C3 encabeza una familia de nuevos modelos que desempeñarán un papel importante en la mejora de la gama de productos y los valores de marca europeos de Citroën y fortalecerán aún más su posición competitiva en el corazón del mercado.

5 - DISEÑO ATREVIDO CON NUEVA IDENTIDAD DE MARCA

· Debuta la nueva firma más distintiva de la marca Citroën, con su nuevo y gran logotipo ovalado que presenta una nueva interpretación de los “chevrones” de Citroën.

· Más alto y audaz, Citroën ë-C3 presenta el nuevo lenguaje de diseño Citroën, estrenado por primera vez en el concepto Citroën Oli 2022, en el que la verticalidad contrasta con las superficies horizontales técnicamente esculpidas.

La cuarta generación de la familia Citroën ë-C3 para Europa se ha reinventado por completo con una apariencia fresca y asertiva que encarna la nueva y audaz firma de diseño de la marca Citroën.

Vista por primera vez en el concepto Citroën Oli 2022, la nueva firma contrasta elementos verticales y horizontales de una manera técnica. En la parte delantera, la cara más alta y vertical incorpora un nuevo gran logotipo ovalado en forma de “chevron” que se ubica en el centro y está reforzado a cada lado por rejillas horizontales en negro brillante que presentan una interpretación llamativa y técnica de los chevrones inspirada en diseños arquitectónicos paramétricos.

Un elemento importante es el nuevo y distintivo diseño de las luces delanteras y traseras, que se vio por primera vez en el vehículo conceptual Oli, y que presenta una firma luminosa única de tres niveles con un lente vertical y dos lentes horizontales que casi parecen cuchillas.

El capó corto, alto y horizontal presenta superficies técnicamente esculpidas, que captan la luz y contrastan con el perfil frontal más vertical, alimentando un parabrisas más grande y vertical y dando al auto más volumen y acentuando la sensación de protección.

En el perfil lateral se ven líneas esculpidas en la parte delantera y trasera, que fluyen a través de la línea de cintura hacia los nuevos grupos de iluminación característicos y los pliegues sutiles en los paneles de las puertas, todo lo cual capta la luz y agrega interés visual.

En la parte trasera hay elementos técnicos en la parte inferior del portalón trasero, encima de la cual se encuentra una franja decorativa horizontal en negro brillante que presenta el mismo patrón inspirado en chevrones utilizado en el frontal, y que flanquea el nuevo logotipo ovalado central. Los nuevos grupos ópticos traseros se insertan en las esquinas del vehículo.

Las llantas más grandes de 16 y 17 pulgadas con diseño de corte de diamante están empujadas hacia las esquinas para indicar estabilidad y solidez, pero el automóvil conserva una huella compacta con solo 4,01 m de largo y 1,76 m de ancho.