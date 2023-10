Del 12 al 15 de octubre en Espacio Riesco, se realizó la segunda edición de la Feria Experiencia E, una exhibición de electromovilidad, energías renovables y sostenibilidad, donde por segundo año consecutivo, Grupo Tattersall con todas sus filiales de negocio dijo presente para mostrar a todo el público asistente diversas novedades con sus empresas Europcar Tattersall, Maco Tattersall, Tattersall Maquinarias y Tattersall Automotriz. Vale destacar que Grupo Tattersall es una empresa con más de 110 años de experiencia en diferentes áreas de la economía, con una historia de servicio de excelencia en Chile, Argentina, Perú y Colombia.

Y para poder lucir todas sus novedades, Grupo Tattersall estuvo presente con un stand de más de 100 metros cuadrados, donde el público pudo apreciar importantes novedades de las marcas Dongfeng y Terberg en el área de camiones y vehículos coemrciales; de Liugong y Hyster en el área de maquinarías; y de una interesante flota de vehículos eléctricos en arriendo de la mano de Europcar Tattersall. Por su parte, la importante ocasión también marcó el estreno de la nueva área de negocios de Grupo Tattersall que piensa en la movilidad del futuro y de cómo guiar y acompañar a los clientes en ese proceso de transición: Tattersall Electromovilidad, con la cual se firmó un importante acuerdo público-privado en beneficio de la electromovilidad.

Tatterssall

“Como Grupo Tattersall, estamos muy orgullosos de poder ir mirando el futuro de una manera clara, más amigable con el medioambiente, y con un foco 100% en la electromovilidad, que será la fuente que nos moverá en un futuro muy cercano. Estar presentes en la feria más relevante del tema del país, y por segundo año consecutivo, va más allá de mostrar las novedades de nuestras marcas al público, es una señal muy potente para que los usuarios de todas nuestras filiales que componen la empresa, se den cuenta que estamos trabajando constantemente para poder ofrecer y entregar soluciones que ayuden a insertarse a este nuevo mundo de la electromovilidad, con una oferta que brinde soluciones reales para los distintos requerimientos de las personas. Es por eso que surge esta nueva área de la empresa que presentamos y que hizo su debut en la Feria Experiencia E, llamada Tattersall Electromovilidad, con la cual seguiremos trabajando para próximamente incluir importantes novedades”, señaló Fabián Acuña, Gerente de Electromovilidad de Empresas Tattersall.

Asimismo, Grupo Tattersall dijo presente como una de las 156 empresas que en el marco de la feria Experiencia E, firmaron un acuerdo público-privado en beneficio de la electromovilidad. El acuerdo público-privado es una declaración de intenciones para promocionar la electromovilidad de actores públicos, entre ellos ministerios, superintendencias, agencias, y también de actores privados, como marcas del sector automotriz, operadores de puntos de carga, empresas del sector energético, entre otras, y a la cual se sumó oficialmente Grupo Tattersall con sus empresas.

Tatterssall

NOVEDADES ENCHUFABLES

Uno de los grandes estrenos de la ocasión, además de Tattersall Electromovilidad, llegó de la mano de la empresa Maco Tattersall, con la presentación de los nuevos modelos eléctricos de Dongfeng, marca de procedencia china que al menos en su línea de camiones pesados, ya lleva más de 10 años presente en el mercado chileno bajo el alero de Maco, y que presentó sus modelos 100% eléctricos llamados EM 26, EV200 y EV18.

Para contextualizar, Dongfeng Motor Corporation, fue fundada en China en 1969 y es uno de los grupos automovilísticos más grandes de China. El negocio principal cubre una gama completa de vehículos pesados, vehículos comerciales, vehículos de pasajeros, ensamblajes de automóviles, piezas y componentes, máquinas y equipos, y otros productos y servicios relacionados con el automóvil, siendo actualmente la única marca de automóviles china que figura en las ‘World Top 500 Brands’, y que además se encuentra con una clara visión y foco internacional en la electromovilidad, con una más que interesante y amplia variedad de vehículos eléctricos ya disponibles y que actualmente se comercializan en diversos países del mundo.

En relación a los nuevos modelos EM 26, EV200 y EV18, corresponden a vehículos 100% eléctricos que destacan por su gran eficiencia y diseño.

Tatterssall

Por el lado de los furgones eléctricos, se presentó el modelo Dongfeng EM 26, una solución eficiente y limpia para el trabajo de miles de pymes que día a día requieren optimizar sus costos. Ofrece una autonomía de 220 kilómetros y una capacidad de carga útil de hasta 1.110 kilogramos, con un espacio de carga de 5,6 m3, llegando a recargarse al 100% en modalidad de carga rápida, en 1 hora y 20 minutos.

Ya en el segmento de los camiones, siempre de la mano de Dongfeng, se presentaron dos llamativos modelos: DF EV200 y DF EV18.

El camión liviano Dongfeng EV200 posee una carga útil de una tonelada, con un espacio de carga de 15.3 m3, siendo un modelo ideal para el reparto en ciudad o trayectos moderados, gracias a su autonomía de 242 kilómetros, y a su capacidad de cargarse al 100% en modo carga rápida, en tan sólo 1 hora y 50 minutos.

El modelo DF EV18, en tanto, cuenta con un moderno y vanguardista diseño, una amplia y cómoda cabina, y una destacada capacidad de carga útil de 2.8 toneladas en un espacio de carga de 20.3 m3. Dongfeng EV18 es un vehículo sumamente eficiente, funcional y para diversas labores, gracias a su autonomía de 350 kilómetros. Cuenta con cargadores estándar AC tipo 2 y DC CCS2, siendo capaz de ser recargado en un 100%, en sólo una hora por medio del tipo de carga rápida.

Y otra de las grandes razones por las que llamaron enormemente la atención del público estos nuevos modelos 100% eléctricos de Dongfeng, fue por su precio, el cual neto y con un bono de la marca de $1.000.000, corresponde a: EM26 $23.900.000, EV200 $26.900.000 y EV18 $37.900.000, siendo los modelos con mejor relación precio-calidad-prestación de sus respectivos segmentos.

También por el lado de los camiones, y de la mano de Tattersall Maquinarías, se exhibieron los modelos de la reconocida y prestigiosa marca de los Países Bajos, Terberg, con los tractocamiones eléctricos YT200EV y BC202EV, modelos enfocados 100% para faenas, idealmente en temas portuarios o centros de distribución para pesos considerables en espacios donde camiones de una mayor dimensión no podrían maniobrar.

El tractocamión eléctrico Terberg modelo YT200EV, tiene frenado regenerativo para reducir el consumo de energía. El sistema EV tiene menos piezas móviles que un motor diésel, lo que resulta en bajos costos de mantenimiento. El sistema de telemetría Terberg Connect se incluye de serie y proporciona un control remoto del estado y el rendimiento del vehículo. Dentro de sus principales características, destacan su capacidad de batería de hasta 350 KWh, con una capacidad de eje frontal de 11t a 20 km/h y de capacidad de eje trasero de 38t a 20 km/h y con una línea motriz 4x2.

Por el lado de maquinarias, en tanto, también se exhibieron diversos modelos de la marca americana Hyster, con una amplia oferta de Grúas Horquillas, Transpaletas y Apiladores Eléctricos.

Y si de potencia se trata, también se exhibió la maquinaría 100% eléctrica Liugong 856H-E, que corresponde a un cargador frontal diseñado para lugares de trabajo donde no se permiten motores de combustión tradicionales, o en operaciones en sitios fijos donde tiene sentido invertir en infraestructura de carga. El 856H-E MAX está reforzado por un arnés de cableado con clasificación IP67. Durante su uso, el 856H-E MAX no consume combustible, no produce emisiones y genera menos ruido y vibraciones que otras maquinarias de similares características. En relación a sus capacidades, cuenta con un tipo de Bacteria del tipo LFP, con una energía de almacenamiento de 350 kWh y un peso operativo de 19,971 kg, una capacidad de carga de 5,800 kg en un tamaño de cubo de 3.5 m3, y una fuerza de arranque de 162 kN, con una liquidación de descarga de 2,977 mm.

Finalmente, también se presentó un adelanto de la nueva línea de vehículos de arriendo 100% eléctricos que ya está ofreciendo en Chile Europcar Tattersall, con un sistema de arriendo de flotas eléctricas a largo plazo para pequeñas, medianas y grandes empresas, con servicio personalizado a lo largo de todo el país, y con distintas opciones para responder a los diferentes requerimientos, pasando por vehículos livianos, ejecutivos y comerciales o de trabajo, con una completa gama de vehículos que se encuentra en constante crecimiento para entregar una extensa variedad de opciones.