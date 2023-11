MOTO KEEWAY RK200: EL SUEÑO DEL EMPRENDEDOR QUE SIGUE EL CAMINO AL ÉXITO

En el Centro Comercial Paseo Montaña Norte de Lampa se realizó el disruptivo lanzamiento de la moto Keeway RK200 con la participación de una docena de deliverys que trabajan en la zona norte de la Región Metropolitana, quienes tomaron parte del evento testeando la motocicleta, pero además recibiendo de regalo una chaqueta de protección especial para motociclistas.

La Keeway RK200, modelo insignia de la marca, llegó a Chile con el respaldo de Comercial Jeremías SPA. Con un motor de mayor cilindrada y un diseño atractivo que promete causar revuelo en el mercado. Esta motocicleta está destinada a conquistar especialmente a jóvenes, estudiantes y profesionales del delivery en todo el país.

La Keeway (siga el camino) RK200 es para utilizarla como una auténtica herramienta de transporte y trabajo por su versatilidad, con una configuración de 200cc que otorga una sensación ágil y cómoda en entornos urbanos, además de contar con mejoras específicas que respaldan los caminos más allá de la ciudad. Asimismo, quienes adquieran el modelo tendrán el beneficio de las dos primeras mantenciones gratuitas que entregará Comercial Jeremías SPA.

La introducción de la Keeway RK200 representa una manifestación social de aquellos que la emplearán en jornadas laborales extensas, cubriendo trayectos que a menudo superan los 100 kilómetros diarios. Esto es especialmente relevante para aquellos que residen lejos de sus lugares de trabajo o estudios.

De esta manera, esta motocicleta sigue el camino de quienes trazan nuevos horizontes lejos de sus lugares de origen, así como de emprendedores que aspiran a florecer con sus propios negocios, tal como ocurre en Chile con los servicios de entrega a domicilio. La totalidad de ellos tienen la aspiración de cumplir con todas las obligaciones que establecen las normas para circular de manera adecuada y respetable por las calles de las ciudades, utilizando un vehículo propio con documentación en regla y placa patente.

La visión de Comercial Jeremías SPA, importadora de la moto Keeway RK200, es orientar a quienes deseen adquirir el modelo 2023 para que puedan trabajar en armonía con la ciudad y sus habitantes. Además, la empresa se compromete a ofrecer a sus clientes un precio atractivo que incluye un bono de lanzamiento, además de dos servicios gratuitos en las primeras dos visitas técnicas y un excelente servicio postventa.

Al optar por esta motocicleta, los usuarios descubrirán opciones de financiamiento que se adaptan a sus ingresos, gracias al costo accesible del modelo 2023. Este vehículo ofrece diversas características, como una potencia ideal para un desplazamiento seguro por la ciudad, buen rendimiento, comodidad y una movilidad excepcional.

El valor de la Keeway RK200 es de $1.799.000 con IVA incluido. Con bono de lanzamiento tiene un precio de $1.699.000 con IVA incluido.

OPINIONES CON HISTORIAS

Alfonso Villalobos, venezolano, 28 años: “Llevo un año en Chile. Vine a este país a trabajar para ayudar a mi familia en Venezuela, luego de dejar la universidad en el cuarto año de medicina. En Maracaibo (Venezuela) tengo una hija de 8 años. No es fácil encontrar un trabajo estable como uno quisiera, por eso me dedico al delivery que me da la posibilidad de reunir dinero para la familia y vivir acá. Trabajo en este oficio entre 11 y 12 horas diarias los 7 días de la semana. A veces dejo un día para arreglar la moto. Me gustaría contar con una Keeway RK200 porque en Venezuela son las mejores y la conocemos. Fue complejo llegar a Chile después de 9 días de travesía. Quiero un futuro mejor para mi familia y para mí. Además necesito trabajar de forma legal, pero existen vacíos para los que llegamos por el norte. Ojalá pronto pueda tener todos mis documentos… Ese es también uno de mis objetivos”.

Kevin Gálviz, venezolano, 22 años: “Llevo tres años en Chile. Soy chofer profesional. Al llegar acá desde Maracaibo (Venezuela), uno choca con la realidad que es distinta a como a uno se la pintaron. Estoy casado y tengo una hija chilena de 4 meses. Ha sido difícil el proceso de tramitar los papeles para regularizarlos. Tengo licencia de conducir y cédula de identidad de mi país. Acá no he podido aún sacar RUT. Trabajo entre 10 y 11 horas diarias como delivery. Aunque mi primer trabajo fue como peoneta sin contrato. Para llegar a Chile pasaron nueve días. No fue un viaje placentero, al contrario. Quiero tener todos la documentación para estar legal acá, pero no he podido. Seguiré en el proceso de regularizar los documentos personales, aunque es complejo”.

Jeremías Israel, gerente general de Comercial Jeremías SPA: “Esta presentación de la Keeway RK200 es bastante disruptiva y también de amor u odio. De amor porque gracias a los deliverys tenemos rápidamente lo que necesitamos de día o de noche, sin horario, evitando salir a comprar algo solo pidiéndolo a través de nuestros celulares. Nos ahorran tiempo. Y de odio porque transitan ágilmente por las calles y avenidas entre los vehículos que a veces nos molestan o incomodan, olvidándonos que ellos son la solución de muchas situaciones. Sin embargo, la mayoría de los deliverys son extranjeros que mientras tramitan sus residencias y documentaciones para estar de forma legal en el país, deben trabajar para sustentar a sus familias tanto en Chile como en sus países de origen. Por ello nosotros les estamos dando un empujoncito para que adquieran la Keeway RK200, les presentamos una forma de pago cómoda, le entregamos beneficios y andan en una moto segura, con potencia y cómoda para su trabajo o traslado”.

CARACTERÍSTICAS DE LA KEEWAY RK200

Dos servicios gratuitos

Quienes compren en Comercial Jeremías SPA una Keeway RK200 tendrán un bono de lanzamiento de $1.699.000 con IVA incluido, además de 2 servicios técnicos gratuitos para las 2 primeras visitas.

Asiento doble premium

Las costuras y telas de alta calidad aseguran la comodidad en viajes tanto cortos como largos. La presencia de un asiento trasero para el pasajero proporciona un amplio espacio, no solo para llevar a un compañero, sino también para transportar una mochila con productos a repartir de manera cómoda, lo que mejora la experiencia de conducción del piloto al permitir una distribución óptima del peso.

Detalles de gases de escape

El escape levantado cuenta con un protector térmico integrado y detalles de acabado impecables para completar la estética.

Discos de freno delantero

El juego de ruedas de aleación presenta un acabado negro o bronce junto con un atractivo diseño de 10 radios.

Motor más grande

Este modelo se encuentra en la cima de la gama RK con su motor más grande de 200cc para obtener más potencia que su hermano de menor cilindrada, la RK 150.

Ver y ser visto

El foco central ilumina el camino mientras que los indicadores laterales y las luces rojas aumentan su visibilidad en las calles, autopistas y carreteras.

Tablero digital

El modelo RK200 cuenta con un velocímetro digital fácil de leer con iluminación colorida durante la noche que le entrega seguridad al conductor.