TATTERSALL AUTOMOTRIZ PRESENTA EN CHILE LA NUEVA ZX AUTO GRANDLION Y UNA NUEVA VERSIÓN DE SU MODELO TERRALORD

Hace exactamente 5 años que Tattersall Automotriz, una empresa perteneciente a Grupo Tattersall, presentó en Chile la marca ZX Auto, la cual ciertamente es un actor sumamente relevante en China y con un importante recorrido e historia, y que en Chile poco a poco ha ido ganándose un espacio y construyendo una reputación por entregar vehículos altamente cumplidores y de una excelente calidad. Para contextualizar, Hebei ZX AUTO ManufacturingCo. Ltd, fue fundada en el año 1949 y destacó por la producción de vehículos para el ejército de la República Popular China, convirtiéndose en la primera empresa en fabricar camionetas en dicho país. Hoy, ZX AUTO es un conglomerado que cuenta con más de 9.000 trabajadores, produciendo vehículos multipropósito para China y exportando a más de 90 países alrededor del mundo, siendo una marca especialista en la fabricación de camionetas pick up.

Su primer modelo en llegar a Chile, y caballo de batalla con el que salió al mercado de la mano de Tattersall Automotriz, fue la camioneta pick up mediana Terralord, que en base a un excelente andar, una eficiente motorización con un torque más que considerable, y una muy buena relación precio-equipamiento, ha comercializado más de 2.000 unidades en nuestro país, cifra que debería incrementarse aún más con la llegada de la nueva versión con motorización de 2.8 litros turbodiésel. Por su parte, la ZX Auto Grandlion, llega a Chile para transformarse en la primera full size pick up de origen Chino, destacando por su diseño deportivo y apariencia robusta, con una eficiente motorización turbodiésel de 2.3 litros que entrega 161 HP de potencia.

“Estamos muy contentos de poder renovar la marca ZX-Auto en Chile, con una versión nueva para nuestro modelo Terralord y con un producto tan atractivo y con tanto potencial como la Grandlion, el primer full size pick up de origen Chino en Chile. Estamos convencidos que ambos modelos le darán un nuevo aire y fuerza a la marca, como a su vez de la buena aceptación del público para este nuevo portafolio de ZX Auto, que cuenta con una gran calidad, diseño, excelente equipamiento y prestaciones de primer nivel”, señaló Felipe Medina, Gerente General Tattersall Automotriz.

ZX AUTO NEW TERRALORD

ZX Auto New Terralord es una camioneta mediana, que cuenta con un diseño propio desarrollado por la marca, y que entrega una apariencia moderna, robusta y deportiva. La new ZX Auto Terralord es una nueva versión turbodiésel de 2.8 litros que se ofrecerá en 2 completas versiones (DLX 4x2 MT y DLX 4X4 MT), ambas con un motor Isuzu turbodiésel, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

El aspecto general de la New ZX Auto Terralord es muy moderno, robusto y va acorde a las distintas necesidades, tanto para quien la busca para faenas, como para quien busca transportar a la familia y también tener espacio para la motocicleta o la mascota en el pick up. Dentro de sus cambios exteriores, resaltan la nueva parrilla frontal con un nuevo diseño de la marca, nuevo diseño en las llantas, con ganchos de amarre y jaula antivuelco en el pick up.

New ZX Auto Terralord para sus dos versiones está equipada con llantas de aluminio bitono de medidas 235 / 70 aro 16, pudiendo optar a una tracción 4x2 o bien a una 4x4 de accionamiento electrónico. En relación a sus dimensiones, mide 5.341 mm de largo, 1.885 mm de ancho y 1.815 mm de alto, con un despeje del suelo de 200 mm, con una capacidad de carga en el espacio de almacenamiento (mide 1.530 mm de largo, 1.620 mm de ancho y 515 mm de alto) de hasta 890 kilogramos, con la novedad de un revestimiento interior en el pick de poliuretano.

Está equipada con un motor Isuzu de 2.8 litros turbodiésel, que entrega una potencia máxima de 118 HP a las 3.600 rpm, y un torque máximo de 285 Nm a las 2.000 rpm, cumpliendo con la normativa de emisiones Euro VI, con una caja de transmisión manual de cinco velocidades.

En lo que a seguridad se refiere, en todas sus versiones incluye doble airbag frontal para conductor y pasajero, inmovilizador de motor, sistema de frenos con anti bloqueo y distribución electrónica del frenado (ABS + EBD), además de anclaje ISOFIX, dentro de los elementos más relevantes.

El equipamiento, por su parte, es otro de los puntos fuertes del modelo, que incluye neblineros frontales halógenos, sensores de reversa, espejos exteriores eléctricos con señalizador incorporado, alzavidrios eléctricos, tacómetro, aire acondicionado, cierre centralizado, volante ajustable en altura, luz para conducción diurna, computador de abordo digital, pantalla multimedia LED de 9 pulgadas con Apple Car y Android Auto con conexión Wi-Fi y Bluetooth, además de cámara de retroceso.

La pick up ZX AUTO New Terralord estará disponible a contar de este mismo fin de semana en toda la red de Tattersall Automotriz a lo largo de Chile, a un precio de lanzamiento de $13.690.000 + IVA (incluye bono marca: $2.000.000 + IVA, bono financiamiento de $1.300.000 + IVA), para la versión DLX 4X2 MT, y de $14.990.000 + IVA (incluye bono marca: $2.000.000 + IVA, bono financiamiento de $1.300.000 + IVA), para la variante DLX 4X4 MT. La garantía del modelo corresponde a 5 años ó 100.000 kilómetros, lo que primero suceda.

ZX AUTO GRANDLION: DISEÑO QUE SEDUCE Y POTENCIA QUE ENAMORA

La nueva ZX Auto Grandlion es la primera full size pick up de origen Chino en Chile, disponible por ahora en una única versión. Es una pick up turbodiésel de motor 2.3 litros que llega a Chile para hacer crecer la gama de vehículos que integra la marca en Chile. Es una camioneta sumamente completa y bien equipada, con un diseño de vanguardia que sin duda robará miradas en las calles.

La nueva Grandlion cuenta con una motorización de normativa Euro VI, con una caja de transmisión manual de 6 velocidades que brinda una potencia máxima de 161 HP a las 3500 RPM y un torque máximo de 380 Nm a las 2750 RPM, además de ofrecer tracción en las cuatro ruedas con modos 2H/4H/4L, sistema de frenado de emergencia con frenos ABS + EBD, control de estabilidad, tracción, descenso y arranque en pendiente, entre algunas de sus principales características.

Respecto al diseño y look de esta imponente camioneta, cuenta con un largo de 5.692 mm, 1.965 mm de alto, 2.045 mm de ancho, con una distancia entre ejes de 3.281. Dentro de estas medidas, uno de sus principales atributos es la capacidad XL de su pick up, con un largo de 1.770 mm, un ancho de 1.600 mm, una altura de 530 mm y capacidad de carga de 820 kg.

Grandlion sorprende con detalles de alta prestancia para una camioneta pick up, como su sistema de advertencia de cambio de carril, advertencia de colisión frontal, asistente de ascenso y descenso, sistema keyless, encendido por botón con Star/Stop, sensores de estacionamiento delantero y trasero, volante deportivo multifunción, pantalla multimedia touch de 10 pulgadas HD, reproductor MP5 + bluetooth + USB, Apple CarPlay y Android Auto con conexión Wi-Fi con sistema de navegación y cámara de retroceso con función de 360 grados en 3D.

ZX Auto Grandlion se integra al mercado nacional a un valor de lanzamiento de $20.690.000 + IVA (incluye bono marca de $2.000.000 + IVA, bono financiamiento de $1.300.000 + IVA). La garantía del modelo corresponde a 5 años ó 100.000 kilómetros, lo que primero suceda.