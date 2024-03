Test drive

Omoda C5

Se hizo esperar más que novia guapa, dicen por ahí que lo bueno se hace esperar. Y si es bueno el Omoda C5.

Llegó este pasado 18 de enero con una fiesta impresionante y a dos semanas de haberse puesto a la venta alcanzó las 100 unidades vendidas.

Este éxito se debe en parte a que mezcla diseño, equipamiento y seguridad a un valor mega conveniente, desde $14.990.000. Para el segmento es sumamente competitivo.

Lo probé por una semana y debo decir que me gustó. Primero me gustó su look, bueno al menos para mi todo entre por los ojos.

Omoda C5

Incluso nos fuimos a Viña viajando muy cómodos 4 adultos y maletas.

Tiene un andar suave, confortable, con un muy cómodo espacio interior, un diseño simple, pero a la vez bien completo.

Viene muy equipado, los asientos bien cómodos, tiene conexión inalámbrica, claro que de repente la conexión toma personalidad propia. Se vuelve media loca, se quedan pegados los mapas. Probé con cable y no mejoró, esto no pasó todo el tiempo, pero pasó.

El diseño exterior me gustó ese calipper rojo en la llanta negra es tremendamente sexy, por lo menos a mí me gusta mucho.

Omoda C5

Llegó en 2 versiones Luxury y Premium ambas con motor 1.5 Lt turbo, con una potencia de 154 hp /169nm y una caja CVT y palanca e shift.

Disponible en 10 colores unos muy novedosos y atractivos como por ejemplo el verde menta o el azul metálico.

Equipado con climatización bizona, asientos eléctricos y calefaccionados (en la versión Premium), volante regulable y multifunción.

Mucha seguridad y lo mejor de todo es que esta seguridad viene en ambas versiones.

Alerta de tráfico cruzado, alarmas de exceso de velocidad, asistente de mantención de carril, cámaras 360° y mucho más.

Es una más que gran alternativa para la familia por un valor mucho más que conveniente

OMODA C5 desde $14.990.000, lo encuentras en su red de concesionarios a lo largo de nuestro lindo país.