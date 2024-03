Test Drive, Maverick FHEV de FORD

Probando anduve por una semana esta camioneta MAVERICK híbrida, del gigante FORD, que este año cumple 100 años de vida en nuestro país y 121 desde que nació en Detroit EEUU, de la mano del mítico Henry Ford.

A mi en lo particular me gusta el diseño de las camionetas, es mi segmento favorito y sé que se me nota, pero Ave Maria que son guapas, multifacéticas, maravillosas.

Y esta Maverick tiene lo suyo, buen tamaño, espaciosa, confortable, rápida, suave, con buena conectividad inalámbrica y con cable y se los digo yo que siempre tengo drama la conectividad y mi Android. tiene bien puesto el sistema Apple CarPlay y Adroid Auto.

Sólo le faltó el cargador inalámbrico, tan supremamente útil ¿cierto?

Ford Maverick FHEV

Lo que encontré súper interesante y atractivo es la combinación de la batería y el motor a combustión, ya que nos regala una gran autonomía y un andar muy silencioso. Punto súper importante hoy que las bencinas están a rabiar de caras, y este ejemplar es una clara declaración al ahorro con esta combinación de energías, que permite recorrer más kilómetros por menos plata, ideal para una escapada a disfrutar o si decides que la Maverick sea tu herramienta de trabajo, o ambas, como suele ser en estos días.

Está disponible en 3 versiones

XLT 2.0L 4X2 Y LARIAT 2.0L 4X4, Ecoboost, 249 hp y 380 nm AT 8v a gasolina

LARIAT 2.5L FHEV 4X2, 2.5L Atkinson-CycleI – 4 hibrido, 191 hp y 210 nm, tracción eléctrica de imán permanente, una batería de ion litio de 1,1 Kwh a gasolina e híbrido no enchufable

Todas las versiones de doble cabina, frenos de discos ventilados, dirección asistida eléctricamente, llantas 17″ y 18″ dependiendo de las versiones, cargan más de 650 kgs. 8 airbags en todas las versiones, múltiples asistencias a la conducción

Con valores que parten en $27.465.200 precio de lista.

