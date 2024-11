Mini Countryman 2024: el SUV familiar que redefine estilo y tecnología

Prueba Mini Countryman C 2024

Mini ha marcado un nuevo capítulo en 2024 con el lanzamiento de la nueva generación del Countryman, un SUV diseñado para cautivar tanto a los seguidores de la marca como a quienes buscan un vehículo familiar práctico y lleno de estilo. Este modelo, que establece un estándar renovado, ha evolucionado con un enfoque en la tecnología y la funcionalidad. En esta prueba analizamos la versión básica ofrecida en Chile, el Countryman C, equipado con un motor de 1,5 litros a gasolina.

Diseño: una evolución estética que sorprende

El Mini Countryman 2024 destaca por su estética sofisticada y contemporánea. Con líneas depuradas, luces angulares y una firma de iluminación diurna que lo diferencia en la carretera, este SUV conserva algunos toques característicos, como su parrilla amplia y el techo más elevado que en el resto de la gama, pero presenta un aspecto actualizado que podría atraer a nuevos compradores, pero que podría provocar narices arrugadas en aquellos que añoran las antiguas generaciones de este modelo. Es un hecho que este nuevo diseño rompe con la historia y no todos están de acuerdo con dejar tan atrás un pasado glorioso.

Interior: minimalismo y sostenibilidad

El interior del Countryman ha sido rediseñado en línea con una estética minimalista, eliminando casi todos los botones en favor de interruptores tipo palanca y un uso consciente de tela reciclada. Destaca la pantalla circular personalizable, con modos que incluyen un estilo “clásico” inspirado en los Minis de los años 50 y 60. Aunque innovador, el formato circular puede presentar algunos desafíos de usabilidad. Además, la respuesta de la pantalla podría ser más rápida en ciertas situaciones. Nos encontramos con que el ejemplar de prueba mostraba insistentemente un mensaje de error que se sobreponía a indicaciones importantes del navegador nativo (que usa un mapa excelente, por cierto), lo que resultó molesto, sobre todo porque era un error infundado.

Espacio y practicidad

Con un maletero de 460 litros, superior al de otros SUV compactos, y asientos traseros espaciosos que permiten que en el Countryman cuatro adultos altos vayan muy cómodos. El diseño interior crea una sensación de amplitud que complementa su propuesta familiar.

Rendimiento eficiente y versátil

El Countryman C 2024 ofrece un motor turbo de 1,5 litros y 156 hp logra un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia, acelerando de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y alcanzando una velocidad máxima de 212 km/h. Además, su consumo oficial mixto de 15,4 km/l resulta bastante bueno y sólo encontraría modelos que lo desafíen si ofrecen motorizaciones híbridas o diésel.

Conducción: precisión en la carretera

A nivel de conducción, Mini ha trabajado en la rigidez de la suspensión del Countryman C, lo cual otorga estabilidad, pero puede sentirse algo rígido para un SUV familiar. No obstante, y con poca probabilidad de equivocarnos, debe ser el Mini menos recio de la gama. La dirección precisa y el sólido control de la carrocería se traducen en un manejo confiable, aunque la experiencia al volante puede no ser tan emocionante como otros modelos de esta marca.