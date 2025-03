Lynk & Co 06: SUV compacto con tecnología avanzada y diseño distintivo

Lynk & Co, la firma sueco-china fundada en 2016, expande su oferta con el modelo 06, un SUV subcompacto basado en la plataforma BMA (B-segment Modular Architecture) desarrollada por Geely. Este modelo comparte arquitectura con el Geely Coolray y proviene de las plantas de Chengdu, China. Su llegada a mercados latinoamericanos como Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay fue anunciada en 2023, con tres versiones: Plus, Pro y la que nos tocó probar, la Halo.

Lynk & Co 06: Diseño escandinavo y tecnología china en un SUV compacto

Motorización y rendimiento

El Lynk & Co 06 equipa un motor 1,5 litros turbo de cuatro cilindros con inyección directa y distribución variable, denominado NordThor 290T. Genera 181 cv a 6.000 rpm y 290 Nm de par entre 2.000 y 3.500 rpm. La transmisión es una automática de doble embrague (7DCT) de siete velocidades y tracción delantera.

En cuanto a su desempeño, destaca por su refinamiento y eficiencia. Su respuesta es ágil, con una aceleración progresiva que le permite situarse como uno de los modelos más potentes de su segmento. No obstante, la caja de cambios presenta leves retardos en maniobras a baja velocidad, lo que puede afectar la experiencia en entornos urbanos.

No obstante, como experiencia de manejo, este Link & Co 06 ofrece sensaciones muy ágiles, incluso en los modos de manejo más conservadores, como Eco y Confort, lo que asegura, por lo menos, una conducción divertida, cuando no casi deportiva. Ya en modo Sport este modelo asegura las sonrisas con unas tasas de aceleración muy buenas.

Lynk & Co 06: Diseño escandinavo y tecnología china en un SUV compacto

Diseño exterior: identidad propia con influencias escandinavas

El diseño del Lynk & Co 06 estuvo a cargo del suizo Stefan Rosén, ex Volvo. Su frontal se distingue por la firma lumínica “Aurora Borealis”, con luces diurnas sobre las ópticas principales. Los faros están completamente compuestos por ledes, aunque no incorpora luces antiniebla delanteras. En la parte trasera, una barra transparente une las luces, aportando un toque distintivo.

En cuanto a dimensiones, este SUV mide 4.340 mm de largo, 1.820 mm de ancho y 1.625 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.640 mm.

Lynk & Co 06: Diseño escandinavo y tecnología china en un SUV compacto

Interior y tecnología: calidad equilibrada

El habitáculo combina materiales de buena calidad con elementos compartidos con Geely y Volvo. La percepción general es positiva, con plásticos blandos en zonas clave y detalles en cuero sintético pespunteado en amarillo.

En tecnología, el tablero cuenta con una pantalla digital de 10,25 pulgadas y un sistema multimedia de 12,3 pulgadas con conectividad Bluetooth, Apple CarPlay y una aplicación que permite replicar la pantalla de los celulares con Android. Presumimos que esta carencia será solucionada en futuras actualizaciones. La cámara 360° con vista 3D es de alta calidad, pero la falta de controles físicos para volumen y ajustes de hora/fecha restan puntos a la experiencia.

La posición de manejo es elevada, con ajustes eléctricos para el conductor en seis vías y para el acompañante en cuatro. Atrás, el espacio es adecuado para dos adultos, aunque la plaza central puede resultar algo justa. El maletero ofrece 280 litros, ampliables a 1.025 litros, aunque sin bandeja cubre-equipaje en esta versión.

Lynk & Co 06: Diseño escandinavo y tecnología china en un SUV compacto

Equipamiento: seguridad y confort

El nivel de equipamiento obviamente varía según la versión. De serie, el Lynk & Co 06 ofrece seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad y tracción, monitor de presión de neumáticos y sensores de estacionamiento traseros. La variante Pro añade alerta de ángulo ciego y tráfico cruzado, climatizador bizona y cámara 360°. La tope de gama, Halo, suma frenado autónomo, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y apertura de maletero manos libres.

En conectividad y confort, el 06 destaca con techo solar panorámico, cargador inalámbrico y pantalla digital configurable. Sin embargo, se echan de menos sensores de estacionamiento delanteros y espejo interior electrocrómico.

Lynk & Co 06: Diseño escandinavo y tecnología china en un SUV compacto

Una propuesta equilibrada, con detalles a mejorar

El Lynk & Co 06 Halo se posiciona como una alternativa atractiva dentro del segmento de SUV compactos, destacando por su diseño, tecnología y seguridad. Su motorización turbo y transmisión de doble embrague le otorgan buen desempeño, aunque la caja podría mejorar su respuesta en bajas velocidades.

En el apartado de equipamiento, su dotación es una de las más completas del segmento, aunque la ausencia de Android Auto, y ciertos elementos de confort lo dejan en desventaja frente a algunos rivales.