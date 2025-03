Chery Tiggo 2 Pro Max: Las luces y sombras de la actualización de un SUV urbano

El Chery Tiggo 2 Pro Max se presenta como una actualización del ya conocido Tiggo 2 Pro, con ajustes estéticos y de equipamiento que buscan darle un aire más moderno. Sin embargo, tras una prueba a fondo, emergen tanto sus fortalezas como sus debilidades.

Dimensiones y espacio

Longitud: Aproximadamente 4.200 mm.

Ancho: Aproximadamente 1.760 mm.

Altura: Aproximadamente 1.570 mm.

Distancia entre ejes: Aproximadamente 2.555 mm.

Estas dimensiones compactas hacen del Tiggo 2 Pro Max un vehículo ágil para la ciudad, aunque el espacio trasero es justo para las piernas. El maletero, por otro lado, ofrece una capacidad generosa para su categoría.

Chery Tiggo 2 Pro Max a prueba

Equipamiento destacado (Diferencias con Tiggo 2 Pro)

Diseño Exterior:

Guardabarros texturizados.



Panel frontal con terminaciones mejoradas.



Nuevas llantas de aleación.

Interior y Tecnología:

Cargador inalámbrico para celulares.



Sunroof (en algunas versiones).

Mejoras en el sistema de infoentretenimiento.

Diseño Exterior: Renovación Superficial

A simple vista, el Tiggo 2 Pro Max destaca por sus guardabarros texturizados, un panel frontal con mejores terminaciones y otros detalles que refrescan su imagen. No obstante, en esencia, se trata del mismo Tiggo 2 Pro, con una “lavada de cara” para mantenerse vigente.

Chery Tiggo 2 Pro Max a prueba

Interior y confort: Espacio limitado, terminaciones mejorables

Al ingresar, la sensación inicial es positiva, pero pronto se hacen evidentes las limitaciones. El espacio trasero es justo, especialmente para las piernas de los pasajeros. Las terminaciones, aunque correctas en ajustes, abusan de plásticos duros, aunque con texturas que intentan mejorar la percepción de calidad. Los polímeros blandos se limitan a la parte superior de las puertas, de modo que el auto de todos modos se siente austero dentro de su corrección.

La posición de manejo es buena, con visibilidad completa, pero se echa de menos un mayor apoyo lateral en los asientos.

Chery Tiggo 2 Pro Max a prueba

Desempeño y manejo: agilidad urbana con reservas

El motor 1.5 litros de 105 hp y 135 Nm de torque cumple su función en ciudad, pero se queda corto en exigencias mayores. La dirección es precisa, pero excesivamente liviana, lo que resta sensación de control. La suspensión, más bien tensa, transmite en exceso las irregularidades del asfalto, haciendo que el auto se agite en calles bacheadas.

La caja CVT, si bien suave en transiciones, es lenta en rebajes, afectando la respuesta del vehículo en el modo Eco. El modo Normal mejora ligeramente esta situación, pero no la resuelve por completo.

Un punto a favor es el maletero, bastante amplio para la categoría. Según la ficha técnica, tiene 280 litros.

Seguridad: Lo básico cumplido

En seguridad, el Tiggo 2 Pro Max ofrece lo esencial: control de estabilidad, tracción, frenos ABS y airbags frontales y laterales. Sin embargo, se extrañan airbags adicionales para una mayor protección.

Chery Tiggo 2 Pro Max a prueba

Equipamiento y tecnología: Detalles a considerar

El equipamiento es correcto para su segmento, con control de velocidad crucero, sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto, y otros elementos que facilitan la vida a bordo.

No obstante, el control de velocidad crucero presenta una particularidad: no muestra la velocidad fijada, y no actúa para mantenerla en descensos, dejando que el auto gane velocidad. Un detalle mejorable.

La palanca de cambios tipo deslizante de la CVT es un acierto, superando a las palancas secuenciales de otros modelos de la marca.

Consumo: eficiencia urbana

La eficiencia de combustible es uno de sus puntos fuertes, con un promedio de 12 a 14 km/l en ciclo mixto, lo que lo convierte en una opción económica para el uso diario.

Chery Tiggo 2 Pro Max a prueba

Un urbano con potencial, pero con limitaciones

El Chery Tiggo 2 Pro Max se presenta como una opción interesante para quienes buscan un SUV compacto, ágil y económico para la ciudad. Su diseño renovado y su equipamiento correcto lo hacen atractivo a primera vista.

Sin embargo, sus limitaciones de espacio, acabados mejorables, suspensión tensa y respuesta de la caja CVT deben ser consideradas. Si tus prioridades son la eficiencia, la agilidad urbana y un equipamiento correcto, el Tiggo 2 Pro Max puede cumplir tus expectativas.