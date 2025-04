Lynk & Co revela el SUV 900 y detalla su estrategia tecnológica en el Autoshow de Shanghai

Cuando las luces del Autoshow de Shanghai 2025 se encendieron, entre miles de innovaciones y estrenos mundiales, el nombre Lynk & Co fue uno de los que más llamó la atención. No fue solo por la imponente presencia de su nuevo SUV de lujo, el Lynk & Co 900, sino por la declaración de intenciones que dejó clara su apuesta por un futuro donde la inteligencia artificial, la conectividad total y la movilidad sostenible no son promesas, sino realidades. A su alrededor, marcas hermanas como Zeekr, Geely Galaxy y Horse Powertrain desplegaron también sus cartas fuertes, consolidando la visión de Geely Holding de una movilidad global más limpia, inteligente y emocionante.

Lynk & Co 900: Un SUV para una nueva generación conectada

En el dinámico escenario del Autoshow de Shanghai 2025, Lynk & Co se posicionó como uno de los grandes protagonistas con el lanzamiento mundial del Lynk & Co 900. Este SUV de lujo, impulsado por tres motores y basado en la nueva SPA Evo Architecture, representa el siguiente paso de la marca hacia una movilidad globalmente conectada e inteligente​.

En el Lynk & Co 900 debuta el sistema operativo Flyme Auto 2.0.0, que transforma la experiencia del usuario en el vehículo al integrar una interfaz inspirada en dispositivos móviles. Además, suma capacidades de conducción avanzada gracias al sistema de asistencia G-Pilot H7, que incorpora funciones de conducción semiautónoma​.

“Con el Lynk & Co 900, redefinimos lo que los consumidores globales esperan de un vehículo de alta gama en términos de inteligencia, seguridad y conectividad”, señaló Lin Jie, vicepresidente de Zeekr Group, durante la presentación​.

Lynk & Co en Shanghai

Zeekr 9X: La vanguardia de la conducción autónoma

Junto a Lynk & Co, Zeekr también capturó miradas con el estreno del Zeekr 9X, su SUV de lujo que integra conducción autónoma de nivel 3, gracias a su sistema G-Pilot H9 y la arquitectura ZEEA 3.0​. Impulsado por dos procesadores Nvidia Drive AGX Thor, el 9X puede realizar maniobras evasivas automáticas a alta velocidad mediante su sistema G-AES, mejorando significativamente la seguridad vial.

Además, Zeekr amplía la conectividad de sus vehículos a través de su propia constelación de 30 satélites en órbita baja, proporcionando datos de navegación con precisión centimétrica​.

Seekr 9X

Geely Galaxy: Baterías de nueva generación y enfoque en seguridad

Geely Galaxy, que este año se consolidó como marca independiente dentro del grupo, presentó un nuevo prototipo SUV y su innovadora serie de baterías Short Blade, desarrolladas para mejorar la seguridad, autonomía y resistencia​. La propuesta de Galaxy pone énfasis en el bienestar del conductor y los pasajeros, integrando tecnologías de inteligencia artificial que monitorean la salud dentro del vehículo.

Horse Powertrain: Hacia una movilidad de combustibles alternativos

Finalmente, Horse Powertrain, la alianza entre Geely, Renault y Aramco, mostró su nueva línea de soluciones para motorizaciones híbridas, metanol e hidrógeno​. Su nueva arquitectura de tren motriz apunta a ofrecer alternativas reales de movilidad sostenible, en línea con las exigencias de reducción de emisiones a nivel global.

Movilidad sostenible e inteligente: Un objetivo común

Lynk & Co, Zeekr, Geely Galaxy y Horse Powertrain comparten una misma hoja de ruta: construir una movilidad global más limpia e inteligente. Desde plataformas eléctricas modulares hasta nuevas fuentes de energía como el metanol verde, Geely Holding acelera su camino hacia la neutralidad de carbono para 2045​.