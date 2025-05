Autonomía extrema: el Jaecoo 7 SHS recorrió más de 1.200 km desde Santiago hasta Chiloé sin recargar

La Maratón Mundial del Jaecoo 7 SHS aterrizó en Chile para poner a prueba la promesa de autonomía extendida de este SUV híbrido enchufable. El objetivo: demostrar que es posible recorrer más de 1.200 kilómetros sin necesidad de recargar combustible ni electricidad. La ruta seleccionada fue tan exigente como icónica: desde Santiago hasta las cercanías de Castro, en la Isla Grande de Chiloé.

La prueba reunió a seis periodistas de medios especializados —entre ellos Motorfem, Publimetro, Autocosmos y Rutamotor— quienes enfrentaron condiciones adversas como tormentas, pendientes pronunciadas y cambios bruscos de altitud. Todos lograron superar la meta de los 1.200 km, y dos de ellos, María de los Ángeles Gana, de Motorfem, y Leo Mellado, de Tacómetro de Publimetro, alcanzaron los 1.247 km sin detenerse a recargar, convirtiéndose en los ganadores del desafío.

El Jaecoo 7 SHS recorrió más de 1.200 km desde Santiago hasta Chiloé

Tecnología híbrida de última generación

El vehículo que hizo posible esta hazaña es el Jaecoo 7 SHS, un SUV de diseño moderno y equipamiento avanzado que combina un motor a combustión 1,5 turbo (105 kW, 215 Nm) con un motor eléctrico de 150 kW y 310 Nm. Su sistema Super Hybrid System (SHS) le permite operar en modo híbrido o totalmente eléctrico, con 90 km de autonomía eléctrica (WLTP) y una autonomía combinada que fácilmente supera los 1.200 km.

Con una eficiencia energética destacada de 123,5 km/l y un consumo eléctrico de 10,3 km/kWh, el Jaecoo 7 SHS optimiza cada gota de bencina y cada kilovatio de batería. Además, puede recargar del 30 al 80% en solo 20 minutos con un cargador de 40 kW, o completamente en 3 horas y 20 minutos usando un punto de 6,6 kW.

¿Qué ocurre cuando se acaba la bencina?

Un aspecto especialmente llamativo fue lo que sucedió una vez que el estanque de 60 litros se agotó: el sistema conservó una reserva de batería de aproximadamente 30%, que permitió seguir circulando durante 24 km adicionales solo con el motor eléctrico. Esto, se presume, está diseñado para aumentar las probabilidades del conductor de alcanzar una estación de servicio.

El recorrido se detuvo por seguridad cuando la batería marcó 10%, aunque los técnicos de Omoda | Jaecoo explican que más allá de ese punto, el vehículo ya no entrega potencia al motor para evitar un agotamiento total. Es decir, la autonomía real podría ser aún mayor, pero se priorizó la seguridad.

En el punto en el que la batería dejó de impulsar al vehículo, todavía restaba una carga de 8%. Esto permite mantener operativas cosas como los limpiaparabrisas, el panel de instrumentos y algo muy importante dado el temporal que se vivía en Chiloé en ese momento: la calefacción.

El Jaecoo 7 SHS recorrió más de 1.200 km desde Santiago hasta Chiloé

Bajo costo, gran rendimiento

El costo total del trayecto fue de apenas $70.000, sumando combustible y electricidad. En un contexto donde el precio de la gasolina sigue en alza, este rendimiento convierte al Jaecoo 7 SHS en uno de los SUV más económicos de su segmento, pensando en la relación pesos/km recorridos. Además, su tecnología V2L permite usar el auto como fuente de energía portátil, ideal para camping o actividades al aire libre.

Seguridad, diseño y conectividad

El Jaecoo 7 SHS no solo destaca por su eficiencia. Obtuvo cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP, gracias a una estructura con un 80% de acero de alta resistencia, siete airbags y sistemas avanzados de asistencia a la conducción. A esto se suma:

Pantalla táctil de 14,8” y panel digital de 10,25”

Conectividad con Apple CarPlay y Android Auto

Reconocimiento de voz, carga inalámbrica, puertos USB-C

Tres modos de manejo, control de descenso y suspensión independiente

Inspirado en la filosofía “From Classic Beyond Classic”, su diseño robusto y elegante se adapta tanto al entorno urbano como a las rutas más exigentes.

No obstante, durante el extenso manejo fue evidente que a las pantallas de gestión de viaje y conducción les hace falta un complemento de teclas físicas, ya que operaciones tan simples como la orientación de los espejos exteriores se tiene que hacer desde la pantalla central. Y la interfaz no es demasiado intuitiva, así que hace falta buscar dónde está esa y otras funciones entre los menús. No es el único modelo del mercado aquejado de este problema, pero luego de 1.247 km, se nota.

El Jaecoo 7 SHS recorrió más de 1.200 km desde Santiago hasta Chiloé

Un SUV pensado para Chile

El Jaecoo 7 SHS forma parte de una estrategia global que ha demostrado autonomía récord en países como México (1.508 km), Filipinas (1.488 km), Brasil (1.453 km) y España (1.236 km). En Chile, esta experiencia refuerza su posición como un SUV ideal para recorrer grandes distancias sin comprometer eficiencia ni confort.

“El Jaecoo 7 SHS es el compañero perfecto para explorar los diversos paisajes de Chile de manera sostenible, con la máxima comodidad y desempeño”, señaló Nicolás Pietrantoni, director comercial de Omoda | Jaecoo.

Está disponible en cinco colores, con precio desde $24.990.000 (con bono de financiamiento), garantía de 7 años o 200.000 km, y batería con garantía de 8 años o 160.000 km.