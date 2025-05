Kia In: El compromiso con la inclusión toma el volante

Kia In

Kia Chile entiende que la movilidad es mucho más que trasladarse de un lugar a otro: es sinónimo de autonomía, independencia y calidad de vida. Conscientes del impacto que la falta de accesibilidad puede tener en millones de personas, especialmente en aquellas que viven con discapacidad física, la marca presenta con orgullo “Kia In”, una innovadora iniciativa que refleja su compromiso con la inclusión, la empatía y el progreso compartido.

“Kia In” nace como una respuesta concreta a una realidad ineludible: en Chile, más de 2,7 millones de adultos (1 de cada 5 personas) vive con alguna discapacidad. En ese contexto, el acceso a vehículos adaptados y seguros no es solo una necesidad, sino también un derecho que durante mucho tiempo ha estado desatendido. Este innovador programa busca cambiar ese panorama ofreciendo soluciones integrales de movilidad que permitan una conducción cómoda, autónoma y, sobre todo, digna.

Kia In

En su primera fase, el programa Kia In contempla la adaptación para personas con dificultades de movilidad en la parte baja del cuerpo, con la incorporación de comandos especiales para facilitar la conducción en versiones automáticas de modelos Kia. Entre estos dispositivos se encuentran el pomo de volante, la palanca de aceleración/frenado manual y la base de acople, elementos esenciales que permiten a personas con movilidad reducida conducir de forma segura y eficiente.

Estos accesorios serán instalados por Roller Mobility, socio estratégico en esta iniciativa, y especialistas reconocidos en la adaptación de vehículos para personas con discapacidad. La instalación se realiza sin necesidad de perforaciones ni modificaciones invasivas en el vehículo, lo que permite que los dispositivos sean fácilmente removibles o trasladables a otro auto, según las necesidades del usuario. De esta manera, no solo se garantiza la seguridad y calidad que caracteriza a la marca Kia, sino que también se facilita la adaptabilidad y personalización según cada caso.

“Kia In no es solamente una solución de movilidad. Es una declaración de principios. Es el reflejo tangible de nuestro propósito de construir una sociedad más justa e inclusiva, donde todos, sin importar sus condiciones físicas, tengan la oportunidad real de avanzar con independencia”, comenta Sebastián Miranda, gerente de Marketing de Indumotora.

El rostro de esta campaña es María Paz Díaz, colaboradora de Kia Chile desde hace siete años y usuaria de silla de ruedas. Su historia representa el espíritu de superación y transformación que inspira esta iniciativa. María Paz ha demostrado que, con las herramientas adecuadas, las barreras pueden derribarse y las oportunidades pueden multiplicarse.

Kia In

“Kia ha sido para mí más que un lugar de trabajo; ha sido una plataforma para crecer, desarrollarme y ser escuchada. El lanzamiento de Kia In me llena de orgullo, porque demuestra que las marcas también pueden ser agentes de cambio. Avanzar hacia una movilidad verdaderamente igualitaria no es solo una cuestión técnica, es un acto de empatía, es reconocer que todos tenemos el derecho de movernos con libertad, sin depender de otros”, señala María Paz.

Además de los dispositivos de adaptación, el programa contempla otras acciones que complementan la adaptación de los vehículos, como entrevistas personalizadas con los usuarios que necesiten un vehículo adaptado, además de entregar orientación especial en cada caso. La marca también incorporará mejoras orientadas a la accesibilidad integral dentro de la experiencia Kia, incluyendo elementos que incrementen la facilidad de desplazamiento en concesionarios y showrooms, con el objetivo de que cada punto de contacto con la marca sea inclusivo y acogedor para todos.

Kia In se sustenta en cuatro pilares fundamentales: Inspiración, Inclusión, Independencia e Innovación. Cuatro conceptos que guían la visión de futuro de la marca y que reafirman su compromiso con una industria automotriz más humana, empática y centrada en las personas.

Con el lanzamiento de Kia In, la marca reafirma que el verdadero progreso no se mide solo en tecnología o diseño, sino en la capacidad de avanzar juntos, sin dejar a nadie atrás. Este es solo el comienzo de un camino que esperamos seguir recorriendo de la mano de quienes más nos inspiran: las personas.