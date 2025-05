Invierno sobre dos ruedas: guía esencial para motociclistas en Chile

Conducir una moto en invierno no es imposible, pero sí exige preparación y precaución. A medida que las lluvias y las heladas se intensifican en el centro y sur de Chile, la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) hace un llamado urgente a extremar las medidas de seguridad. Con el pavimento resbaladizo, la visibilidad reducida y el aumento de la distancia de frenado, adaptarse a las condiciones climáticas es clave para evitar accidentes.

Condiciones climáticas desafiantes: lluvias y heladas en aumento

Mayo de 2025 se ha convertido en uno de los más lluviosos de los últimos años en Santiago, con más de 30 mm de precipitaciones acumuladas hasta mediados de mes. Además, se esperan heladas matinales en la Región Metropolitana estos días. Estas condiciones climáticas adversas aumentan los riesgos para los motociclistas, especialmente en zonas como Paine y San José de Maipo, donde las temperaturas mínimas podrían descender significativamente.

Precauciones para manejar motos en invierno

Recomendaciones esenciales para una conducción segura en invierno

1. Conducción defensiva: anticipación y suavidad

Reduce la velocidad y evita frenadas bruscas : El pavimento mojado disminuye la adherencia, especialmente en las líneas blancas y superficies metálicas.

: El pavimento mojado disminuye la adherencia, especialmente en las líneas blancas y superficies metálicas. Aumenta la distancia de frenado : Esto permite anticipar maniobras sin sobresaltos.

: Esto permite anticipar maniobras sin sobresaltos. Evita inclinaciones pronunciadas al doblar : Mantén una postura erguida y utiliza los mandos con suavidad.

: Mantén una postura erguida y utiliza los mandos con suavidad. Observa y planifica cada maniobra: Anticiparse a las acciones de otros conductores es vital.

2. Precaución en el asfalto: identifica zonas de riesgo

Evita líneas blancas, hojas mojadas, charcos o tapas de alcantarilla : Estas superficies pueden volverse extremadamente resbaladizas.

: Estas superficies pueden volverse extremadamente resbaladizas. Conduce por el centro del carril: Esto mejora la visibilidad y evita los puntos ciegos de otros vehículos.

3. Vestimenta adecuada: protección contra el frío y la humedad

Ropa térmica : Utiliza capas interiores que conserven el calor corporal.

: Utiliza capas interiores que conserven el calor corporal. Chaqueta y pantalón impermeables : A prueba de viento y agua, con protecciones incorporadas.

: A prueba de viento y agua, con protecciones incorporadas. Guantes de invierno : Impermeables, aislantes y con buen agarre. Considera guantes calefaccionados para trayectos largos.

: Impermeables, aislantes y con buen agarre. Considera guantes calefaccionados para trayectos largos. Cuello térmico y pasamontañas : Protección clave contra el viento frío.

: Protección clave contra el viento frío. Botas impermeables y antideslizantes: Mejoran la estabilidad sobre superficies mojadas.

4. Visibilidad: ser visto y ver claramente

Ropa y accesorios reflectantes : Vital para ser visto en días nublados o lluviosos.

: Vital para ser visto en días nublados o lluviosos. Limpieza frecuente de visor y espejos : El barro, la lluvia o el vaho pueden reducir drásticamente la visión.

: El barro, la lluvia o el vaho pueden reducir drásticamente la visión. Mantén las luces encendidas : Hazte notar y realiza movimientos predecibles.

: Hazte notar y realiza movimientos predecibles. Casco con sistema antivaho (PinLock o similar): Evita el empañamiento de la visera y mejora la visibilidad.

5. Estado de la moto: mantenimiento preventivo

Neumáticos : Mantén el dibujo en buen estado (mínimo 3 mm) y la presión adecuada. Considera neumáticos de invierno.

: Mantén el dibujo en buen estado (mínimo 3 mm) y la presión adecuada. Considera neumáticos de invierno. Sistema de luces : Asegúrate de que todas funcionen correctamente.

: Asegúrate de que todas funcionen correctamente. Batería : El frío reduce su rendimiento; revisa la carga y las conexiones.

: El frío reduce su rendimiento; revisa la carga y las conexiones. Lubricación y frenos: Verifica el estado de la cadena, pastillas y el nivel de aceite.

6. Planificación del viaje: evita sorpresas

Revisa el clima antes de salir : Evita exponerte a tormentas, heladas o nevadas.

: Evita exponerte a tormentas, heladas o nevadas. Prefiere rutas conocidas, iluminadas y asfaltadas : Esto reduce el riesgo de enfrentar condiciones inesperadas.

: Esto reduce el riesgo de enfrentar condiciones inesperadas. Evita horarios de alto riesgo : La madrugada o el anochecer son momentos en que es más probable encontrar hielo.

: La madrugada o el anochecer son momentos en que es más probable encontrar hielo. Lleva una muda de ropa seca: Útil en casos de emergencia.

7. Accesorios recomendados: confort y seguridad

Puños calefaccionados, cubrepuños y parabrisas : Ayudan a proteger del frío y del viento.

: Ayudan a proteger del frío y del viento. Cobertores para piernas: Aumentan el confort térmico y reducen la exposición directa al agua.

Voces expertas: llamado a la prevención

Cristián Reitze, presidente de ANIM, enfatiza la importancia de no subestimar las condiciones climáticas: “El uso de la moto sigue en aumento por su eficiencia y bajo costo, pero el invierno exige un compromiso extra con la seguridad, especialmente entre quienes recién comienzan a conducir. Muchos aún no cuentan con la preparación ni el equipamiento adecuado, por lo que hacemos un llamado a la prevención, una buena planificación y mantener la documentación al día son fundamentales para resguardar no solo la seguridad personal, sino también la de otros ciclos y peatones”.

“Nuestro llamado es claro: no subestimar las condiciones del tiempo. Con el equipamiento correcto, una moto bien mantenida y una actitud preventiva, es posible moverse con seguridad incluso en los días más fríos del año”.