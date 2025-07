Chevrolet Equinox EV AWD: espacio, potencia y más de 450 km de autonomía real

Desde el primer contacto con el Chevrolet Equinox EV AWD, queda claro que estamos ante un vehículo que se desmarca por completo de sus generaciones anteriores. Su silueta alargada, techo bajo y perfil aerodinámico dejan atrás el estilo SUV tradicional para acercarse al de un crossover moderno, en línea con modelos como el Tesla Model Y o el Ford Mustang Mach-E. El frontal con una firma lumínica led que recorre todo el ancho refuerza su carácter eléctrico, mientras que las manillas embutidas subrayan su estética contemporánea.

Chevrolet Equinox EV AWD

Proporciones estilizadas y presencia eléctrica

El rediseño del Equinox EV lo convierte en un vehículo visualmente más ágil. A pesar de sus generosas dimensiones —4.867 mm de largo, 1.954 mm de ancho, 1.646 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.954 mm— su perfil fluido y bajo lo hace parecer más compacto de lo que realmente es. La versión AWD, además, ofrece llantas de hasta 19 pulgadas, una parrilla cerrada y detalles en azul que acentúan su imagen tecnológica. Algunas voces lo han descrito como un “EUV sobredimensionado con actitud”, y no falta quien lo relacione visualmente con ciertos rasgos del Fisker Ocean o el Hyundai Kona EV.

Chevrolet Equinox EV AWD

Interior amplio y funcional, aunque con puntos mejorables

Una de las mayores fortalezas del Equinox EV está en su habitáculo. El espacio es más que generoso: en las plazas delanteras hay 1.058 mm para las piernas y en las traseras, unos cómodos 965 mm. El maletero ofrece 748 litros, ampliables a 1.614 litros con los asientos abatidos. A esto se suma un piso totalmente plano, lo que mejora la sensación de amplitud para los ocupantes.

El diseño interior es moderno y limpio, con una consola flotante, salidas de aire redondas inspiradas en el Camaro y una gran pantalla táctil de 17,7 pulgadas que integra el sistema Google Built-in. Este último permite usar Waze, Google Maps, Spotify y otras apps de forma fluida. A destacar también la presencia de botones físicos para funciones esenciales, una solución que simplifica la operación diaria. Sin embargo, hay aspectos que requieren revisión: por ejemplo, la opción para desactivar el encendido automático de las luces está escondida en los menús y resulta poco intuitiva de acceder.

Otro punto a considerar es la calidad percibida de los materiales. Aunque visualmente agradables, los plásticos predominantes son duros, lisos y con poca textura, lo que contrasta con la modernidad general del diseño. Si bien los acentos azulados ayudan a disimularlos y dan un toque eléctrico, no alcanzan un nivel de refinamiento esperado para su segmento.

Chevrolet Equinox EV AWD

Comportamiento dinámico y asistencias a la conducción

El Equinox EV AWD cuenta con dos motores eléctricos que, combinados, entregan 286 hp y 469 Nm de torque. Esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en alrededor de seis segundos y una velocidad máxima de 210 km/h. La suspensión delantera McPherson y trasera multibrazo está bien calibrada, con un equilibrio logrado entre firmeza y comodidad, que permite absorber imperfecciones sin comprometer la estabilidad. La dirección asistida eléctricamente y el reducido radio de giro (5,8 metros) facilitan las maniobras en espacios urbanos.

En cuanto a las asistencias, el control crucero adaptativo destaca por su comportamiento natural, anticipando frenadas y aceleraciones de manera suave. No obstante, otros sistemas como el sensor de punto ciego pueden emitir alertas falsas, y el frenado automático de emergencia reaccionó de forma brusca en situaciones que, a nuestro juicio, no implicaban un riesgo inminente. Estos comportamientos no comprometen la seguridad, pero sí afectan la experiencia del usuario.

Chevrolet Equinox EV AWD

Autonomía y recarga: lo que realmente ofrece

En condiciones reales de manejo, con clima templado y uso mixto, la autonomía se situó cerca de los 450 km, un rendimiento que posiciona bien a esta versión AWD frente a la competencia. Además, admite carga rápida en corriente continua de hasta 150 kW, lo que permite pasar del 10% al 80% de la batería en unos 40 minutos. También puede añadir 100 km de alcance en cerca de 10 minutos.

El Chevrolet Equinox EV AWD se presenta como una opción interesante dentro del mercado de crossovers eléctricos. Su estética moderna, el comportamiento dinámico sólido, la amplitud del habitáculo y su autonomía real competitiva lo hacen destacar. Sin embargo, aspectos como la calidad interior, ciertos ajustes de software en las asistencias y detalles de ergonomía deben afinarse para alcanzar un nivel de refinamiento que iguale a sus rivales más consolidados. Aun así, es un paso firme hacia la electrificación accesible y funcional dentro del portafolio de General Motors.