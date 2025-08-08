Jaecoo 7 SHS: el híbrido enchufable con más de 1.200 km de autonomía a precio competitivo

El Jaecoo 7 SHS (Super Hybrid System), es una de las buenas nuevas adiciones al panorama de híbridos enchufables de Chile. Mantiene la estética robusta y elegante del modelo a gasolina, con líneas limpias y proporciones equilibradas. Las diferencias son mínimas pero perceptibles: hay un puerto de carga en el costado trasero derecho, que se suma a la tapa del estanque de combustible que está en el costado trasero izquierdo, y la palanca de cambios se ubica en la columna del volante, liberando espacio en la consola central.

Jaecoo 7 SHS: Híbrido enchufable con ambición premium a precio atractivo

En el interior se respira calidad. Los plásticos blandos, el ecocuero y las terminaciones sin tornillos a la vista, que producen un efecto de rudeza y originalidad en el modelo a gasolina, en este híbrido transmiten un cuidado por el detalle, aunque el diseño es algo más sobrio que el de su versión a combustión. El espacio trasero es generoso, incluso para quien viaja en la plaza central, y la ergonomía del puesto de conducción permite encontrar fácilmente una posición cómoda. El maletero ofrece 410 litros, ampliables a 1.335 litros con los asientos abatidos.

Jaecoo 7 SHS: Híbrido enchufable con ambición premium a precio atractivo

Mecánica y autonomía destacadas

El sistema híbrido enchufable combina un motor a gasolina 1,5 TGDI de 141 hp y 215 Nm con un único motor eléctrico de 201 hp y 310 Nm. Juntos entregan una potencia combinada de 340 hp y un torque máximo de 525 Nm, gestionados por una transmisión híbrida DHT de tracción delantera con tres modos de manejo.

La batería LFP de 18,3 kWh permite recorrer hasta 90 km en modo 100% eléctrico y, junto al motor térmico, superar los 1.200 km de autonomía total. La recarga rápida lleva la batería del 30% al 80% en unos 20 minutos con cargador de 40 kW. El consumo homologado es de 123,5 km/l en modo combinado y 10,3 km/kWh en eléctrico.

Con un despeje de 200 mm, ángulos de ataque y salida de 21° y 29° respectivamente y capacidad de vadeo de 600 mm, el Jaecoo 7 SHS no se limita al asfalto y puede afrontar caminos complejos.

Jaecoo 7 SHS: Híbrido enchufable con ambición premium a precio atractivo

Jaecoo 7 SHS: Híbrido enchufable con ambición premium a precio atractivo

Confort de marcha y comportamiento dinámico

En ciudad, la entrega inicial del motor eléctrico asegura arranques suaves y silenciosos, con transiciones imperceptibles cuando entra en acción el motor a combustión. La suspensión, de tipo McPherson adelante y multibrazo atrás, filtra bien las irregularidades y ofrece un rodar firme y asentado, sin rebotes excesivos.

En carretera, mantiene una buena estabilidad y aislamiento acústico, aunque la dirección asistida eléctricamente transmite una sensación algo ligera y con poco feedback en curvas rápidas. La fuerte entrega de par al eje delantero puede provocar leves reacciones en el volante al acelerar a fondo, un efecto conocido como torque steer.

El sistema de freno regenerativo es eficaz, pero en el nivel más alto puede sentirse brusco y activar las luces de freno de manera frecuente. Aun así, la sensación general es de un vehículo equilibrado, cómodo y fácil de conducir tanto en trayectos diarios como en viajes largos.

Jaecoo 7 SHS: Híbrido enchufable con ambición premium a precio atractivo

Tecnología, seguridad y valor de compra

El equipamiento tecnológico es abundante: pantalla central táctil FHD de 14,8″ con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, cuadro digital de 10,25″, climatizador bizona, purificador de aire PM2,5 y procesador Qualcomm Snapdragon 8155 que asegura rapidez en las funciones multimedia.

En seguridad, incluye frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, control de estabilidad y tracción, asistente de partida en pendiente, control de descenso, siete airbags, monitoreo de presión de neumáticos y sensores de estacionamiento.

La garantía es otro punto fuerte: 7 años o 200.000 km para el vehículo, 8 años o 160.000 km para la batería y garantía de por vida para el motor. Con un precio de lista de $26.990.000, su relación entre tecnología, autonomía y equipamiento lo posiciona como una de las propuestas más interesantes del mercado híbrido enchufable en Chile.

El Jaecoo 7 SHS no busca ser el SUV más deportivo, pero sí uno de los más completos y racionales en su categoría. Ofrece una combinación convincente de autonomía, eficiencia, confort y equipamiento, sumada a un precio que lo convierte en una alternativa difícil de ignorar para quienes buscan electrificación sin sacrificar versatilidad ni alcance.

Jaecoo 7 SHS: Híbrido enchufable con ambición premium a precio atractivo

Jaecoo 7 SHS: Híbrido enchufable con ambición premium a precio atractivo